Это не ИИ, а реальные образы: алматинка создает грим, от которого мурашки по коже

Каждый год 31 октября мастер по гриму Екатерина Фатеева работает без передышки. В Хэллоуин к ней выстраивается огромная очередь с особым запросом: выглядеть буквально сногсшибательно. Zakon.kz предлагает оценить творчество алматинки и образы ее моделей.

39-летняя Екатерина Фатеева из Алматы – индивидуальный предприниматель, занимается творческими проектами: грим, изготовление бутафории для образов, а также других украшений и головных уборов.

"Начала заниматься гримом после декрета. Я поняла, что не хочу снова каждый день ездить в офис и выполнять скучную, однообразную работу. Тогда еще не было практически никакой информации по гриму, приходилось по крупицам собирать знания и много практиковаться. Начинала с аквагрима для детей, постепенно перешла на настоящий грим для взрослых". Екатерина Фатеева

В гриме нет рамок – полная свобода фантазии. Каждый образ – новая задача. Тут самое главное – усидчивость и обучаемость, делится собеседница.

"Постоянно нужно приобретать новые навыки для выполнения этих задач. Мне нравится это направление. Все остальное – это практика, много попыток и экспериментов с материалами. Большим плюсом для меня стало художественное образование и навыки, полученные благодаря ему". Екатерина Фатеева

Для создания грима используются разные материалы: от безопасного аквагрима, которым можно красить лица детей с трех лет, и заканчивая специальными клеями на основе натуральных и синтетических смол.

"Для меня важно, чтобы используемые материалы были профессиональными и сертифицированными. Иногда бывает, что приходится отговаривать человека с чувствительной кожей от сложного грима и использовать только аквагрим. Еще такой фактор, как "носибельность". Если клиенту предстоит провести в гриме 5-6 часов, то не стоит наносить какие-то детали на подвижные части лица, особенно вокруг рта. Они будут создавать дискомфорт, так же как и массивные накладные детали, которые создадут дискомфорт для неподготовленного человека". Екатерина Фатеева

По словам мастера, в основном поступают обращения уже на конкретные образы, которые выбрал клиент. Их можно интерпретировать под него.

"Важно подбирать образ, который изначально подходит по внешним чертам и темпераменту. Иначе даже самый лучший и профессиональный грим будет смотреться комично и неуместно, даже в костюме. Например, образ Джокера, который так любят мужчины, никак не подойдет человеку с круглыми щечками. На создание одного грима требуется от одного часа до нескольких недель. Если работа сложная, то каждый этап создания занимает несколько дней". Екатерина Фатеева

Екатерина Фатеева считает, что такие события, как Хэллоуин, необходимы, как и другие праздники. Поскольку в жизни так много будней и повторяющихся моментов, которые сливаются в один день, а мероприятия помогают их разнообразить.

"Для меня Хэллоуин – не праздник, а максимально загруженные рабочие дни. Но я его очень люблю, потому что это повод проявиться творчески, нарядиться, как хочется, весело провести время. Спрос на услуги грима в этот день составляет 80% от всех заказов за год. Поэтому нужно позаботиться о своем образе заранее, как минимум за несколько недель. Обращаются обычные люди, которые собираются на вечеринку или какое-то мероприятие. Также многие заведения – рестораны, кафе, бары – организуют грим для сотрудников, чтобы дополнить атмосферу Хэллоуина". Екатерина Фатеева

Алматинка отметила, что страшилки просят в основном мужчины. Это образы зомби, имитация порванной кожи и череп в различных стилизациях. Девушки всегда выбирают эстетичный стилизованный грим или макияж.

"Моей самой трудоемкой работой был грим для шоу к Хэллоуину в одном из ресторанов города. Нужно было сделать грим и бутафорию для шести артистов в сжатые сроки. Творить приходилось круглосуточно с перерывами на пару часов сна. Но усталость сняло рукой от результата". Екатерина Фатеева

В этом году каких-то популярных пожеланий не замечено, говорит алматинка. Если раньше перед Хэллоуином выходил новый хоррор, то массово просили воплотить его героев.

Стоимость грима всегда зависит от сложности. Если это персональный заказ, он может оцениваться от 20 тыс. тенге и выше, учитывается затраченное время на изготовление материалов и их нанесение.

"Как будет держаться грим, зависит от многих факторов. Как аккуратно носить его, насколько человек будет активен, какая температура в помещении. Опытные гримеры используют различные фиксаторы для грима, чтобы он продержался максимально долго в исходном виде. Есть краски, созданные для киноиндустрии, они будут держаться, пока не смоешь специальными средствами, но используются крайне редко". Екатерина Фатеева

Специалист дала совет, как правильно снять грим. Для этого лучше использовать гидрофильное масло, которое нужно нанести на лицо сухими руками и помассировать, чтобы растворить краску. После намочить руки теплой водой и снова помассировать, чтобы запустить процесс эмульгирования масла, продолжать в течение 30-60 секунд. Тщательно смыть теплой водой. При необходимости повторить.