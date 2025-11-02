"Народный юрист" в Кызылорде: бесплатная помощь, живые ответы и реальные решения

В день акции "Народный юрист" на одной площадке собрались более сотни специалистов, чтобы проконсультировать граждан по правовым вопросам. Это была отличная возможность получить бесплатную, квалифицированную юридическую помощь без лишних формальностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопросы семьи и наследства, проблемы с жильем, коммунальные споры и даже уголовные дела – с самыми разными вопросами пришли жители Кызылординской области на акцию "Народный юрист". В этот день в регионе акцию организовали в нескольких местах. Прошла она в Доме культуры имени А.Токмаганбетова, в Кызылжарминском и Караултобинском аульных округах и во всех райцентрах области. Более 100 лучших специалистов региона, – юристов, прокуроров, адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, сотрудников различных государственных учреждений бесплатно консультировали пришедших.

Кызылординка Анар Самбетова пришла для того, чтобы получить консультацию о наследстве. Ботагоз Абдраимова много лет стоит в очереди на получение жилья, так как живет в аварийном доме. Ее интересует, когда она получит новое жилье, и получит ли вообще.

"Не первый год как специалист жилищно-коммунальной сферы, я участвую в подобных акциях. И все, кто приходит на консультации по жилищным проблемам, в основном хотят узнать, могут ли они претендовать на бесплатную жилплощадь от государства. В таких случаях разбираемся с каждым индивидуально. Есть те, которым объясняю, что необходимо встать в очередь на получение жилья, если они подходит по определенным критериям. Например, хозяева аварийных домов получат их, но нужно ждать очередь. Как она подойдет, их обязательно известят", – говорит руководитель городского отдела жилищной инспекции Абзал Рысбек.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Более сотни человек пришли в Дом культуры Кызылжарминского аульного округа. Многие вопросы, на которые они пришли получить ответы, касались земельных отношений, коммунального хозяйства, предпринимательской деятельности.

"Многие аксакалы нашего аульного округа ждут эту акцию, так как есть возможность всех нужных специалистов увидеть в одном месте. Ходить то в одну, то в другую контору накладно, да и нет времени, а здесь все собрались. И они объясняют простым языком так, что все законы и изменения становятся понятными. Ведь к законам есть поправки, изменения. Чтобы их понять, необходима квалифицированная консультация. Я, как предприниматель, много вопросов изучаю по новому налоговому законодательству, и бесплатная консультация мне и полезна, и ценна. Это действительно народная акция", – говорит предприниматель Елена Когай.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В Кармакшинском районе акция прошла в районном центре Жосалы и в ауле Жанажол. Здесь рассматривали вопросы жилищно-коммунальной сферы, банкротства, предпринимательства, земельных отношений, пенсионных отчислений и ОСМС. Подобные вопросы задавали и в других районных центрах.

По информации пресс-службы прокуратуры Кызылординской области, акция проходит с 2016 года. Аналогов ей нет во всем мире.

Каждый обратившийся получает полную информацию, которая ему необходима для решения того или иного вопроса. В каждом регионе бесплатные консультации предоставляют ведущие специалисты. Все они находятся в одном месте, и это удобно тем, что все консультации можно получить сразу.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Главная цель акции – это повышение правовой грамотности каждого казахстанца. Ведь чем юридически более грамотен человек, тем он и более законопослушен. Повышение правовой грамотности действительно играет ключевую роль в формировании законопослушного общества. Знание своих прав и обязанностей помогает гражданам защищать свои интересы, принимать обоснованные решения и участвовать в жизни общества.

Особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.



Организаторами акции выступили Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции, органы государственной власти, СИ Zakon.kz, ИС PRG., СИ Prosud.kz, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

