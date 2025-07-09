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Общество

В Алматы резко испортится погода

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 15:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, что в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте испортится погода. К примеру, в Алматы 10 июля пройдет сильный дождь с грозой. В столице Казахстана дожди будут идти два дня, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 10 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +25+27°.
  • 11 июля: переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
  • 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°.

Алматы

  • 10 июля: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 5-10, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.
  • 11 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.
  • 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°.

Шымкент

  • 10 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +30+32°.
  • 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.
  • 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.

Ранее метеорологи предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года по стране. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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