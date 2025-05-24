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Какая погода ждет Алматы в последнюю неделю весны

капли воды на цветах, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 09:05 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды по городу Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе ожидается похолодание и осадки. В некоторые дни жителям мегаполиса нужно быть готовыми к непогоде.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение последней недели мая, с 24 по 30, в городе будет наблюдаться переменчивая погода. Температура воздуха в ближайшие дни не будет превышать 27 градусов тепла, временами нужно быть готовыми к граду и шквалистому ветру.

"Завтра, 24 мая, в Алматы ночью ожидается сильный дождь, временами гроза, град. Ветер западный, северо-западный, ночью порывы 18-23 м/с. В центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах области временами прогнозируются сильный дождь, град, шквал, грозы. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы будут составлять 18-23, ночью временами 28 м/c", – отметил сотрудник Гидрометцентра.

24 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +25+27°C.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

26 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +20+22°C.

27 мая: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +20+22°C. 

28-29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +21+23°C.

30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +22+24°C.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что непогода накроет практически всю территорию республики 24 мая.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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