Какие жидкости и расходники надо поменять в автомобиле к зиме: советы эксперта

В Алматы началось похолодание. На завтра синоптики обещают снег. Неустойчивую погоду прогнозируют и в других городах Казахстана. Эксперты рекомендуют как можно скорее подготовить автомобили к зиме. Самые важные советы собрал Zakon.kz.

Меняем резину с летней на зимнюю

Если машина не готова к зиме, поездка может закончиться, даже не начавшись. Во избежание поломок, ДТП и прочих неприятностей специалисты советуют поторопиться с осенним техобслуживанием. Разберемся, что надо сделать срочно.

С начала декабря по 1 марта автомобилисты должны ездить на зимних или всесезонных шинах. Наиболее предусмотрительные переобулись заранее, чтобы не стоять в очередях на вулканизацию. Остальных призывают не откладывать замену резины на последние дни ноября. Ведь погода на числа не смотрит. Заморозки наступают зачастую раньше декабря, а в гололед передвигаться на летних баллонах опасно.

"Зимние шины почему нужны – потому что они на морозе не каменеют. А летняя резина не рассчитана на холод, поэтому в стужу становится твердой. Следовательно, тормозной путь увеличивается", – поясняет автоэксперт Алексей Алексеев.

В морозы не получится запустить двигатель, если разряжен аккумулятор. Осенью нужно заехать в аккумуляторный центр и узнать остаточную емкость батареи. К зиме на всякий случай положите в багажник провода для прикуривания.

Не будет лишним проверить генератор, заряжающий аккумулятор. Имейте в виду, что немолодой стартер в стужу тоже может капризничать. Оцените состояние всей электрики и патрубков – как под капотом, так и под днищем. Сразу замените перегоревшие и потускневшие лампочки.

Обязательно покажите специалистам тормозную систему: уровень жидкости в бачке и состояние шлангов. При необходимости замените колодки. Реже изнашиваются диски и барабаны.

Чек-лист по жидкостям и расходникам

Особое внимание уделите жидкостям. Открутите крышку радиатора и посмотрите, как выглядит антифриз. С годами он теряет свои свойства и меняет цвет.

"Цвет охлаждающей жидкости меняется, и на стенках образуется налет. В самом антифризе появляются хлопья. Раз в 5-7 лет нужно его менять", – говорит автоэксперт Алексей Алексеев.

При покупке подержанного автомобиля стоит заехать на СТО и проверить плотность охлаждающей жидкости. Многие забывают про стеклоомыватель. Осенью в него нужно залить зимнюю жидкость. Если в бачке стеклоочистителя с лета осталась вода, добавьте туда этиловый спирт или водку до отметки "максимум". Иначе в заморозки бачок может лопнуть, а найти новый бывает непросто.

Специалисты также рекомендуют каждые 5 тысяч километров менять масло в двигателе. Перед зимой желательно поставить новые фильтры: топливный, воздушный и салонный. Когда последние два забиты пылью, система отопления работает неэффективно. А печка в салоне, помимо обогрева, играет еще одну важную роль, обдувая окна и обеспечивая водителю хороший обзор. Тут следует подумать о дворниках. Если щетки во время работы начали оставлять следы, их пора менять.

По словам Алексеева, жителям северных регионов не помешает смазать стекла и боковые зеркала средством от замерзания или так называемым "антидождем", а резинки на дверях протереть силиконовой смазкой. Владельцам дизельных машин надо запастись присадками для мотора и начать применять их заранее.

Обновите щетку-сметку и скребок, чтобы легче было очищать автомобиль от снега и наледи. Но главное – перестроить на зимний режим мышление, считают эксперты. Даже элементарные правила безопасности обычно спасают жизнь.

"Один из важнейших советов – с наступлением холодов следует перестроить и свое вождение. Есть такое понятие "день жестянщика" – это когда появляется первый гололед, в любом городе происходят массовые аварии. Необходимо перестать резко тормозить, исключить быстрые старты. Нужно понимать, что сцепление колес с дорогой и время торможения другое – не такое, как летом. Поэтому нужно ездить более спокойно". Автоэксперт Алексей Алексеев

Зима – это экзамен для водителя и проверка автомобиля на прочность. Для осмотра уязвимых мест лучше заезжать на сервис два раза в год: осенью перед холодами и весной.