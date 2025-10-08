Когда нужно менять резину на зимнюю в Казахстане: советы автоэкспертов

На горизонте уже мерзлый воздух, изморось по утрам и первые заморозки. Корреспондент Zakon.kz поговорила с автоэкспертом и выяснила, когда на самом деле пора менять шины, как выбрать правильную резину для своего региона и почему не стоит дожидаться первого снега, чтобы это сделать.

Казалось бы, каждый год одно и то же. Но с наступлением холодов автолюбители немного теряются. Одни надеются дотянуть до первого снега, другие вообще считают зимнюю резину маркетинговым заговором. Между тем подготовка автомобиля к холодам – это очень острый вопрос безопасности. И к слову, экономии как денег, так и нервов.

Когда нужно переобуваться

Один из самых популярных вопросов к автоэкспертам: "Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю?". По мнению специалистов, ориентироваться нужно не на календарь, а на термометр.

"Согласно правилам и законодательству Республики Казахстан, с 1 декабря по 1 марта водители обязаны использовать зимние шины. Подойдут как шипованные, так и фрикционные (липучки), выбор зависит от региона. По техническим характеристикам летняя резина начинает терять сцепление с дорогой уже при температуре +7°C и ниже. Она твердеет и становится менее эффективной. Поэтому тянуть с переобувкой не стоит, если столбик термометра опускается до отметки +7°C, пора менять резину", – объясняет президент ОО "Ассоциация Безопасности Дорожного Движения Общая дорога", автоэксперт Арсен Шакуов.

Поэтому оптимальное время для переобувки – октябрь и ноябрь, в зависимости от региона. На севере – раньше, в южных регионах – чуть позже. Главное – не стоит ждать снегопада, потому что к тому моменту шины уже должны быть заменены.

Фото: freepik





Липучка или шипы: вопрос не хуже шекспировского быть или не быть

Выбор зимней резины – это еще одна головная боль для автомобилистов. Шипы или фрикционные? Дорогие или "и так сойдет"? Как показывает практика, универсального ответа нет, все зависит от условий эксплуатации.

"Выбор резины – очень ответственный момент. Главное – брать проверенную, качественную зимнюю резину и не экономить на безопасности. Даже если бюджет сжат, сейчас можно найти нормальный комплект в рассрочку, так что переплата не будет критичной… Если условия суровые, например, гололед или постоянное движение по трассе, то шипы дадут больше контроля. А в городских условиях с мягкой зимой липучки вполне справятся. Главное – купить то, что действительно подходит под климат и стиль езды", – поясняет Арсен Шакуов.

Шипованные шины дают лучшее сцепление на льду и укатанном снегу. Подходят тем, кто часто ездит по трассам, загородным дорогам, где коммунальные службы не всегда поспевают за снегопадом.

Фрикционные шины (в народе – "липучки") хорошо чувствуют себя в городе. Они тише, не портят асфальт, комфортнее в управлении на очищенных дорогах и работают лучше при переменчивой погоде.

Что будет, если не переобуться?

Во-первых, вас ждет штраф.

Согласно части 5 статьи 590 КоАП РК, с 1 декабря по 1 марта автомобили в Казахстане должны быть укомплектованы зимними покрышками. Использование шин не по сезону влечет штраф в размере 5 МРП. В 2025 году это 19 660 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма вырастет в четыре раза – 20 МРП, или 78 640 тенге.

Материал по теме Какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан с 20 октября

Как правильно хранить шины

Фото: freepik

Пока машина "обувается" в зиму, летние покрышки отправляются на заслуженный отдых. И здесь важно не испортить их до следующего сезона. Но хранить нужно тоже правильно.

Не у всех есть возможность хранить шины вместе с дисками. Если резина идет без дисков, пустая шина, ее лучше всего хранить в вертикальном положении. Потому что, как утверждают специалисты, при горизонтальном (лежа) хранении шина может слегка деформироваться, "прогнуться", и впоследствии при установке на автомобиль появится эффект "восьмерки". Президент ОО "Ассоциация Безопасности Дорожного Движения Общая дорога", автоэксперт Арсен Шакуов

Перед хранением стоит: вымыть шины от грязи и реагентов;

высушить;

нанести защитный состав (специальная химия для шин).

"На самом деле, если резина снята и лежит без дисков, не так важно, где именно ее хранить: в квартире, на балконе, в гараже. Главное, чтобы на нее не давили и не было сильной нагрузки. Саму по себе резину не портят перепады давления, если она не находится под весом. Условия хранения могут быть разными, просто нужно избегать источников жары, прямого солнца и защитить от повреждений", – резюмирует Арсен Шакуов.

Что еще стоит проверить перед зимой

Помимо смены шин стоит заглянуть и под капот. Зима – это стресс не только для водителей, но и для всех систем автомобиля.

Аккумулятор

На морозе аккумуляторы теряют емкость. Если батарее больше 3-4 лет, то стоит проверить ее в сервисе. Иначе рискуете остаться "на приколе" в самый неподходящий момент.

Антифриз

Проверьте уровень и температуру замерзания. Это можно сделать в любом сервисе или даже самому при помощи ареометра.

Омывайка и щетки

Летняя стеклоомывающая жидкость замерзает уже при -5°C. Замена на зимнюю нужна обязательна. И проверьте щетки, если они плохо чистят стекло, пора на замену.

Обогрев

Проверьте, работает ли подогрев сидений, зеркал и стекол.

Материал по теме Казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей

Подготовка автомобиля к зиме – это не обязанность и не прихоть вышестоящих структур. Это в первую очередь адекватное и бережное отношение к себе, к своей безопасности и комфорту. Каждый год погода дает нам один и тот же шанс подготовиться заранее.

Пусть в этом сезоне ваш автомобиль встретит зиму во всеоружии. А вы без штрафов, пробуксовок и лишнего стресса. Переобувайтесь вовремя, проверяйте технику и пусть морозы будут только за окном, а не в салоне вашей машины.