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Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября

Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 17:54 Фото: unsplash
Кажется, что погода перепутала времена года, так как в предстоящий вторник, 3 сентября 2024 года, в некоторых регионах Казахстана синоптики прогнозируют снег, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

"Ночью на востоке и юго-востоке страны возможен переход дождя в снег. На остальной территории страны под влиянием антициклона – погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе Казахстана с пыльной бурей. На востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в Улытауской, Жетысуской, на западе и севере Западно-Казахстанской, в центре Атырауской и Кызылординской, на юге, западе и в центре Актюбинской, на западе, севере и в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской и Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге и в центре Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Заморозки Прогноз погоды
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