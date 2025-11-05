Мировая карта книжных привычек: какая страна читает больше всех и на каком месте Казахстан

Когда мир застрял в экранах, а новости пролистываются быстрее, чем успевают устареть, книга, будто райский и необитаемый остров посреди информационного цунами. Zakon.kz выяснил, сколько, в среднем, времени люди проводят за прочтением книг и какое место в рейтинге занимает наша страна.

Книга – это целый мир, в котором есть только вы и история: образы, смыслы, рефлексия. Это машина времени, портал в чужие судьбы, способ прожить тысячу жизней, не вставая с кресла. Она пахнет детством, мечтами, свободой и, конечно же, свежей мыслью. Когда мир гремит уведомлениями и гонится за скоростью, клиповое мышление диктует совсем иные правила, книга предлагает редкую роскошь – остановиться, вдохнуть смысл и услышать истину между строк.

По данным World population review о чтении за 2024 год, несмотря на цифровую эпоху, миллионы людей по всему миру продолжают проводить сотни часов в год, погружаясь в бумажные и электронные страницы. Но кто из них читает больше всех?

Внимание на график:

Американцы – самые читающие люди планеты. В среднем они проводят с книгой почти 7 часов в неделю, что в год превращается во впечатляющие 357 часов. Возможно, именно поэтому здесь так любят книжные клубы, литературные фестивали и утренние ритуалы с кофе и страницами свежего романа.

Совсем рядом Индия. Там читают чуть меньше, всего на пять минут в неделю отставая от американцев. Их показатель – 352 часа в год. В стране, где чтение переплетено с культурой и духовностью, книга по-прежнему остается символом мудрости и роста.

На третьем месте – родина классиков и дождливых вечеров – Великобритания. Британцы проводят за чтением около 6,5 часа в неделю, или 343 часа в год. Здесь книга – часть национального характера, как чай с молоком и чувством юмора.

Французы читают красиво и осознанно: около 5 часов 50 минут в неделю, что составляет 305 часов в год. В стране, где чтение – форма искусства, книга часто становится продолжением стиля жизни.

Замыкает пятерку Италия. Итальянцы читают в среднем 5 часов 20 минут в неделю, или 278 часов в год. Но делают это с присущей им страстью: неспешно, со вкусом, превращая чтение в настоящее удовольствие.

В глобальном рейтинге чтения Казахстан пока занимает не самые высокие позиции. Мы находимся лишь на 92-м месте, читая в среднем всего 65 часов в год. Для сравнения: Китай уверенно держится на 16 месте, Турция – на 29-м, соседний Кыргызстан – на 69-м, а Азербайджан – на 82-м.

Россия, к слову, чуть не дотянула до топ-5 и занимает 6 место в мире по количеству проведенных с книгой часов. Эти цифры показывают, что мир читает активно, а нам есть к чему стремиться, хотя бы чтобы не отставать от соседей и вдохновлять молодежь открывать новые страницы.

Цифровая эпоха и бумажная душа

После 2020 года человечество будто переселилось в экраны. Книги заменили посты в социальных сетях, страницы – алгоритмами умной ленты, а буквы – пикселями. Казалось, бумажная эпоха уходит, как пар из чашки утреннего кофе. Но нет, книга выстояла.

"Люди читают и делают это регулярно. Часто можно услышать, что молодежь утратила интерес к литературе, но это миф, который давно пора развенчать. Я много лет работаю со студентами и вижу: динамика есть, интерес жив. Да, они выбирают не всегда классику. Чаще это нон-фикшн, современную прозу, фантастику или сентиментальный роман. Но факт остается фактом – они читают. Просто их литература говорит с ними на другом языке, и это совершенно нормально. Главное ведь – не формат, а то, что человек открывает книгу в бумаге или в телефоне и ищет в ней истину", – объясняет кандидат филологических наук, профессор кафедры казахского и русского языков КазНИТУ им. Сатпаева Галина Кадырова.

Свежие данные показывают: всего 9% людей читают только электронные издания. Да, удобно, практично, мгновенно, но чего-то не хватает. Почти четверть опрошенных признались, что не читают вовсе. А остальные разделились на два лагеря: одни верны шелесту страниц и запаху типографской краски, другие обосновались между мирами: читают и на бумаге, и на экране.

И все же, несмотря на прогресс, бумага держит удар. В ней тепло, пауза, дыхание автора. В электронных буквах удобно искать, но только в настоящих можно потеряться, как в лабиринтах. И это радует, очень. Ни один экран пока не способен победить магию страничного перелистывания – того самого звука, который по-прежнему напоминает: история продолжается и момент остается сакральным.

"Сегодняшняя молодежь стремится к интерактиву и динамике. Мои студенты интересуются литературой, обсуждают прочитанное, спорят, ищут смыслы. Иногда мы делаем это и в рамках занятий. Интерес к слову у них никуда не исчез. Важно именно то, что у них есть желание брать в руки книги". Галина Кадырова

Самые читаемые книги всех времен

Если составить глобальный рейтинг, то картина почти неизменна десятилетиями:

Библия – абсолютный лидер, книга, переведенная на тысячи языков.

Коран – второе место, духовное наследие миллиардов.

"Гарри Поттер", "Цитаты председателя Мао Цзэдуна" и "Властелин колец" замыкают пятерку, доказав, что магия, идеология и эпос способны объединить планету.

Зачем все это вообще нужно

Чтение – это своего рода фитнес для ума. Каждая страница тренирует память, фантазию, внимание и даже эмпатию. Мы привыкли отдавать деньги за абонементы в зал, считать калории от съеденной еды и прописывать упражнения на разные группы мышц, но мы забываем, что мозг тоже требует тренировки. Когда мы читаем, мозг работает на всех скоростях: он рисует картины, слышит голоса героев, додумывает то, что автор лишь намекнул, ищет смыслы и тренирует память.

Чтение снимает стресс

Пять минут с книгой могут заменить медитацию. Британские ученые доказали: чтение снижает уровень стресса на 68%. Оно эффективнее прогулок, музыки и даже чашки чая. Страницы уносят нас в другой мир, где нет дедлайнов и уведомлений.

Книги продлевают жизнь

Исследование Йельского университета показало: те, кто читает хотя бы несколько часов в неделю, живут дольше. Разница до 23%. Чтение тренирует мозг и защищает от болезней.

Литература делает нас добрее

Художественные книги развивают эмпатию. Когда мы следим за судьбой героя, мы учимся понимать эмоции других. Именно поэтому те, кто читает романы и рассказы, легче чувствуют настроение людей вокруг.

Книга "включает" мозг

Каждая страница – это тренировка нейронов. Ученые с помощью МРТ доказали: чтение буквально "подсвечивает" зоны мозга, отвечающие за речь, память и восприятие. Всего полчаса в день – и ум становится гибче.

Чтение укрепляет память

Книги помогают создавать новые нейронные связи, поддерживают внимание и снижают риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Люди, которые читают регулярно, стареют умом значительно медленнее.

"Книгу нужно воспринимать как тренажер для ума, который развивает память, внимание и воображение. Это мост к другим мирам, где мы переживаем чужие истории и учимся видеть жизнь глазами другого человека. Также книга – зеркало для души: через героев и сюжеты мы лучше понимаем себя и окружающих, учимся думать, чувствовать и сопереживать", – резюмирует профессор Галина Кадырова.

В мире, где все происходит на скорости свайпа, книга остается единственным способом остановить время. Она заставляет нас вдумываться в слова и проживать их.

Она шлифует речь, расставляет мысли по полочкам и смягчает суждения. Чтение – это живой диалог с автором, с эпохой, с самим собой. И, возможно, именно здесь скрыт главный секрет литературы. Книги не превращают нас в героев мгновенно, но строят кирпич за кирпичом прочный фундамент уверенности в себе.