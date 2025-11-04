Выезд ребенка за границу с одним из родителей: нужна ли нотариальная доверенность
Часто, готовясь к путешествию, казахстанцы задаются вопросом: требуется ли нотариально заверенная доверенность от второго родителя на выезд ребенка за границу. В рамках общенациональной акции "Народный юрист" многие соотечественники пришли с этим уточнением к специалистам.
"Распространенная ситуация, когда, например, супруги состоят в разводе, но при этом у них есть ребенок, которого они воспитывают. Бывают ситуации, что один из родителей, с кем ребенок не проживает, желает отвезти несовершеннолетнего на отдых за границу или вывезти его на лечение или учебу в другую страну. Очень часто в таких ситуациях существует среди казахстанцев мнение, что для выезда требуется доверенность или какое-то согласие от другого родителя. Но нужно знать, что по действующему законодательству такого согласия не требуется. Ни нотариально заверенного, ни какого-то другого разрешения, соответственно".Казахстанский адвокат Андрей Ли
Он пояснил, что, согласно законодательству Республики Казахстан, подобное согласие требуется только в двух случаях:
- Когда родитель выезжает с ребенком на постоянное место жительства.
- Когда то или иное государство относительно какой-то ситуации, к примеру, для получения визы, затребует или запросит по другим причинам согласие от второго родителя.
При этом, отметил специалист по правоведению, эта ситуация касается обоих родителей, независимо от того, состоят они в браке или являются бывшими супругами.
Но в то же время нотариальная доверенность или согласие будут необходимы, если ребенка вывозят за границу другие родственники: бабушки, дедушки, тети, дяди и другие.
"Если вы будете сталкиваться с такой ситуацией, что от вас требуют разрешительный документ, то на паспортном контроле в аэропортах, вокзалах висит телефон доверия, и вы, соответственно, можете туда обращаться с жалобой. Так как, согласно законодательству РК, от законных представителей несовершеннолетних нотариального согласия на его выезд не требуется".
Казахстанский адвокат Андрей Ли
