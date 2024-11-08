Изменение фамилии ребенка после развода: что нужно знать родителям
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" накануне, 7 ноября 2024 года, разъяснили ситуацию со сменой фамилии ребенка после развода родителей, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорацию обратилась казахстанка, которая спросила:
"Мы развелись с мужем. Я бы хотела изменить фамилию ребенка на свою. Можно ли это сделать и что для этого нужно?"
В "Правительстве для граждан" ответили:
"Согласно действующему законодательству, вы можете изменить фамилию ребенка на свою. При этом вам потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Кроме этого, если ребенку более 10 лет, потребуется также и его согласие".
15 октября 2024 года в госкорпорации рассказали, какие выплаты положены казахстанкам при рождении ребенка.
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