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Законодательство РК

Изменение фамилии ребенка после развода: что нужно знать родителям

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:12 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" накануне, 7 ноября 2024 года, разъяснили ситуацию со сменой фамилии ребенка после развода родителей, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорацию обратилась казахстанка, которая спросила:

"Мы развелись с мужем. Я бы хотела изменить фамилию ребенка на свою. Можно ли это сделать и что для этого нужно?"

В "Правительстве для граждан" ответили:

"Согласно действующему законодательству, вы можете изменить фамилию ребенка на свою. При этом вам потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Кроме этого, если ребенку более 10 лет, потребуется также и его согласие".

15 октября 2024 года в госкорпорации рассказали, какие выплаты положены казахстанкам при рождении ребенка.

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