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Общество

Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:40 Фото: freepik
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 11 июня 2025 года, обратились к казахстанцам, которые планируют выезд за границу, сообщает Zakon.kz.

В НИТ напомнили, что перед выездом за границу стоит проверить, нет ли на это запрета:

"На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж".

Проверка проводится по:

  • реестру должников, которым ограничен выезд за границу,
  • реестру должников по исполнительным производствам.

Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile:

  1. Перейдите по кнопке "Услуги".
  2. Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам".
  3. Заполните необходимые поля.
  4. Нажмите кнопку "Проверить".

Срок получения услуги – до 15 минут как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile.

Инструкция по проверке запрета на выезд в приложении eGov Mobile

Ранее в НИТ казахстанцам разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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