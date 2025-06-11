Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
Фото: freepik
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 11 июня 2025 года, обратились к казахстанцам, которые планируют выезд за границу, сообщает Zakon.kz.
В НИТ напомнили, что перед выездом за границу стоит проверить, нет ли на это запрета:
"На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж".
Проверка проводится по:
- реестру должников, которым ограничен выезд за границу,
- реестру должников по исполнительным производствам.
Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile:
- Перейдите по кнопке "Услуги".
- Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам".
- Заполните необходимые поля.
- Нажмите кнопку "Проверить".
Срок получения услуги – до 15 минут как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile.
Инструкция по проверке запрета на выезд в приложении eGov Mobile
Ранее в НИТ казахстанцам разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления.
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