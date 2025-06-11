Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 11 июня 2025 года, обратились к казахстанцам, которые планируют выезд за границу, сообщает Zakon.kz.

В НИТ напомнили, что перед выездом за границу стоит проверить, нет ли на это запрета:

"На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж".

Проверка проводится по:

реестру должников, которым ограничен выезд за границу,

реестру должников по исполнительным производствам.

Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile:

Перейдите по кнопке "Услуги". Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам". Заполните необходимые поля. Нажмите кнопку "Проверить".

Срок получения услуги – до 15 минут как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile.

Инструкция по проверке запрета на выезд в приложении eGov Mobile

Ранее в НИТ казахстанцам разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления.