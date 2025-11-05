Дыхание зимы: как изменился Алматы после снегопада

Первый снег в городе изменил привычный ритм. Улицы преобразились, люди надели тяжелую одежду, а управлять автомобилем стало сложнее. Корреспондент Zakon.kz постарался передать зимнюю красоту этого скоротечного момента, ведь известно – первые снежинки не задерживаются надолго.

С позднего вечера 4 ноября 2025 года в Алматы началось выпадение снега. Казахстанские пользователи соцсетей стали выкладывать зимние пейзажи c летящими снежинками, наслаждаясь их полетом при свете ночных фонарей.

Сначала осадки наблюдались в верхних районах южной столицы, а затем снег стал падать по всему городу.

Весь предыдущий день до перехода в другой вид осадков шел дождь. И уже утром снег лег на все улицы города, ознаменовав собой календарный переход времени года, ведь долгое время погода баловала южную столицу теплом.

Фото: Zakon.kz

Ближе к горам высота снежного покрова была значительнее, чем в центре Алматы.

"С 20:00 4 ноября в Алматы началось выпадение снега. Температура воздуха была в диапазоне +1+2°C, скорость ветра 2-7 м/с. Высота снежного покрова составляла около 1 см в городе и до 10 см в горных районах", – уточнили синоптики.

Температура воздуха в Алматы к утру понизилась до 0+2 градусов, что соответствует типичной погоде начала ноября.

С раннего утра в городе было пасмурно, небо нависало над мегаполисом, продолжая множить снежинки.

Автомобили и общественный транспорт в этот пасмурный день с обильными осадками спешил доставить жителей на работу, активно справляясь с трафиком в такие непростые погодные условия.

Для удобства пешеходов и автолюбителей опасные участки, спуски, подъемы и съезды транспортных развязок для предотвращения риска гололеда еще до начала снегопада были обработаны жидкими реагентами. Поэтому в городе обстановка на дорогах сложилась комфортной.

Несмотря на то, что погода изменилась резко, коммунальные службы достойно вели войну с первым снегом, который шел всю ночь, и заторы, как и сугробы на улицах, не наблюдались.

Вместе с тем непогода все-таки внесла свои коррективы для некоторых водителей. По информации Департамента полиции Алматы, после ночного снегопада в Алматы зарегистрировано 17 ДТП. К 6:00 было зафиксировано шесть пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Хотя алматинцев заранее предупредили о резком ухудшении погодных условий и призвали быть внимательными на дорогах: снижать скорость и соблюдать дистанцию, дорожных происшествий избежать не удалось.

По информации администрации города, к утру численность коммунальных работников превысила 2,5 тыс. человек, а единиц спецтехники – 918.

Также горожан призвали воздержаться от использования личных автомобилей, особенно в утренние и вечерние часы, в пользу общественного транспорта. Для этого количество автобусов и троллейбусов было увеличено.

Что касается постоянного снежного покрова, то он ложится в нашем регионе к концу ноября, выпадая регулярно с середины месяца. В настоящее время в городе наблюдается понижение температуры. По данным РГП "Казгидромет", ночью температура воздуха может опуститься до -3-5°С. Местами 5 ноября ожидаются дождь и гололед.

