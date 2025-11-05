Снегопад в Алматы вызвал ажиотаж среди водителей и поднял цены на услуги шиномонтажа
Люди выстраиваются в длинные ряды, согреваясь кофе из автомата и нервами, ведь без зимней резины на дороге сейчас, как без коньков на льду.
Очередь длиною в терпение
4 ноября 2025 года Алматы настиг снег. И словно по команде, тысячи автолюбителей ринулись спасать своих "ласточек", к вечеру шиномонтажки превратились в пункты мобилизации. Очереди вытянулись на сотни метров, а водители, кутаясь в еще не зимние куртки, терпеливо ждали своего часа.
Пока мороз тонкой вуалью укрывал асфальт, снег лег и на плечи тех, кто стоял под открытым небом, кто был уверен, что еще успеет переобуться до ажиотажа, но, как говорится, поздно пить боржоми, сезон официально открыт.
Историей переобувки своей "малышки" поделилась алматинка Алена.
"Я две недели просила отца переобуть мою машину, но у него все не было возможности. Вчера пошел снег, и я поняла, что больше не могу ждать. Поехала на шиномонтаж сама... и прошла семь кругов ада. Практически все шиномонтажки города забиты под завязку, но я все же нашла одну, где согласились поменять мне резину. Простояла больше двух часов, нас в очереди, без преувеличений, было человек 40. Мужчины ведут себя просто ужасно, многие лезут без очереди, а еще я сама таскала колеса из салона и плакалась пожилому мужчине, чтобы он поступил по-честному и не лез без очереди. В такие моменты, когда нужно переобувать машину, мы, кажется, становимся бесполыми существами. Каждый борется только за свою правоту. В итоге я все-таки поменяла шины, но мне сказали, что у меня повреждены диски, я уж не стала разбираться, просто согласилась. Правда, позже, уже в разговоре с папой, выяснилось, что меня просто обманули на деньги. Такого кошмара я не ожидала… Но, слава богу, все это уже позади", – рассказывает алматинка.
Поменять резину с летней на зимнюю не успел и житель Семея. Даурен рассказывает, что посетить шиномонтаж хотел еще на прошлой неделе. Тогда в городе стояла еще плюсовая температура, но буквально за выходные все изменилось – пошел дождь, а после на город обрушился снегопад.
"Я не могу переобуться уже несколько дней, везде длинные очереди и цены подскочили практически на всех станциях. Постоянно езжу к одному и тому же мастеру, и даже он из-за непогоды повысил ценник. Если весной комплект резины 14 радиуса я менял за 7000 тенге, то спустя полгода уже 11 000. Понимаю ребят, они хотят заработать на тех, кто не беспокоился о смене резины раньше. К примеру, полторы недели назад можно было заплатить 8000 тенге, ну максимум 9000, а сейчас таких цен уже нет. Владельцы кроссоверов и внедорожников больше всех ощутили изменение цены", – делится семейчанин Даурен.
И таких людей, кто часами пытается сменить летнюю резину на зимнюю, по стране достаточно, потому что непогода накрыла не только Алматы. Штормовое предупреждение накануне объявили сразу в 11 областях.
Ажиотаж растет
Фото: pixabay
Телефоны алматинских шиномонтажек раскалены до предела, дозвониться почти нереально. В одной нам сказали, что в порядке живой очереди смогут поменять шины за пару часов. В другой пообещали, что максимум через 40 минут – час вы уже будете в безопасности на дороге всю зиму. Есть и такие, кто предлагает оставить машину у них на день. Может быть, между записями успеют переобуть именно вашу, но и то не факт. Во многих местах запись расписана до конца недели.
С ночи алматинские мастерские напоминают ульи. В воздухе запах резины, металла и терпения на грани с истощением. Рабочие в масляных перчатках носятся между домкратами, а клиенты меряются выдержкой, а кто-то просто громко возмущается в очереди. Подход у всех разный: одни листают новостную ленту, кто-то спорит, а другие снимают сторисы в социальные сети.
"Мы работаем с утра и до ночи, без перерывов. Клиентов просто море. Каждый год после первого снега такая ситуация, мы уже привыкли", – рассказывает автомастер.
Отметим, что согласно части 5 статьи 590 КоАП РК, с 1 декабря по 1 марта все легковые автомобили в Казахстане должны быть укомплектованы зимними покрышками. Использование шин не по сезону влечет штраф в размере 5 МРП. В 2025 году это 19 660 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма вырастет в четыре раза – 20 МРП, или 78 640 тенге.
Между тем специалисты отмечают, что летняя резина при минусовой температуре твердеет, как камень, и теряет сцепление с дорогой. Один резкий поворот – и автомобиль превращается в санки Деда Мороза, только впоследствии не подарки и сладости, а человеческие жизни.
"По техническим характеристикам летняя резина начинает терять сцепление с дорогой уже при температуре +7°C и ниже. Она твердеет и становится менее эффективной. Поэтому тянуть с переобувкой не стоит, если столбик термометра опускается до отметки +7°C, пора менять резину", – объясняет президент ОО "Ассоциация Безопасности Дорожного Движения Общая дорога", автоэксперт Арсен Шакуов.
Если вы еще не переобулись, не ждите второго снега. Очереди будут только расти, а цены на услуги традиционно поднимутся на пике спроса. На сегодняшний день стоимость шиномонтажа начинается от 8000 тенге и выше. Все зависит от радиуса шин. Но главное правило рынка никто не отменял: чем выше спрос – тем дороже предложение.
Первый снег – тест на готовность и упругость нервов. Пока одни измученные стоят в очереди у шиномонтажей, другие спокойно едут по заснеженным улицам, греясь мыслью, что все сделали вовремя.