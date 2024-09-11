В Атырау прокомментировали видео с солдатами на стройке

В социальных сетях появилось видео, где якобы солдат-срочников привлекают к строительству нового здания Атырауской областной прокуратуры. Что они там делали, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Оказалось, что пограничники занимались перевозкой "товарно-материальных ценностей" и к строительным работам не имели отношения.

Автор видеоролика заявляет, что солдат привлекают к строительным работам. На кадрах видно, как несколько солдат выходят из военного автобуса и направляются к старому зданию Атырауской областной прокуратуры. Однако после возмущений мужчины солдат вновь загружают в автотранспорт.

"Для чего солдаты идут в армию, служить или строить что-то? Их на стройке не должно быть. Давайте, жигиттер, в автобус обратно, вы служить пришли или работать здесь? Вам за это деньги платят? Это что за новость такая? Привлекают наших сыновей к работе. Убирайте отсюда военную технику свою. Для чего солдаты на стройке, и какие работы они будут проводить тут?" – говорит голос за кадром.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Атырауской областной прокуратуры. Как оказалось, на видео были сняты военнослужащие департамента пограничной службы КНБ по Атырауской области.

"Прокуратура Атырауской области передала товарно-материальные ценности в Департамент пограничной службы КНБ РК по Атырауской области на основании Закона "О государственном имуществе". 9 сентября Департамент пограничной службы КНБ РК по Атырауской области осуществлял погрузку переданных товаров", – сообщили в надзорном ведомстве.

При этом уточняется, что военнослужащие к ремонтным работам здания прокуратуры области не привлекались.

Ранее Zakon.kz писал, как военнослужащие строили частный дом в Карагандинской области.