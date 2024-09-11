Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Атырау прокомментировали видео с солдатами на стройке

В Атырау прокомментировали видео солдат на стройке , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:12 Скрин с видео TikTok/poleznyi_ekibastuzets
В социальных сетях появилось видео, где якобы солдат-срочников привлекают к строительству нового здания Атырауской областной прокуратуры. Что они там делали, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Оказалось, что пограничники занимались перевозкой "товарно-материальных ценностей" и к строительным работам не имели отношения.

Автор видеоролика заявляет, что солдат привлекают к строительным работам. На кадрах видно, как несколько солдат выходят из военного автобуса и направляются к старому зданию Атырауской областной прокуратуры. Однако после возмущений мужчины солдат вновь загружают в автотранспорт.

"Для чего солдаты идут в армию, служить или строить что-то? Их на стройке не должно быть. Давайте, жигиттер, в автобус обратно, вы служить пришли или работать здесь? Вам за это деньги платят? Это что за новость такая? Привлекают наших сыновей к работе. Убирайте отсюда военную технику свою. Для чего солдаты на стройке, и какие работы они будут проводить тут?" – говорит голос за кадром.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Атырауской областной прокуратуры. Как оказалось, на видео были сняты военнослужащие департамента пограничной службы КНБ по Атырауской области.

"Прокуратура Атырауской области передала товарно-материальные ценности в Департамент пограничной службы КНБ РК по Атырауской области на основании Закона "О государственном имуществе". 9 сентября Департамент пограничной службы КНБ РК по Атырауской области осуществлял погрузку переданных товаров", – сообщили в надзорном ведомстве.

При этом уточняется, что военнослужащие к ремонтным работам здания прокуратуры области не привлекались.

Ранее Zakon.kz писал, как военнослужащие строили частный дом в Карагандинской области.

Читайте также

Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане
Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане
К казахстанским родителям обратились из МВД
К казахстанским родителям обратилось МВД
Галым Калиакбаров шутка юмор мужчины
Комик Галым Калиакбаров дал важный урок "начинающим" мужчинам
Динара Канбетова
КНБ Атырау 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: