От мечты к вершине: как Жанель Али оказалась на сцене с Димашем Кудайбергеном

Мы все носим в сердце маленькую искру мечты. Ту, что ведет к вершинам, казавшимся недостижимыми. Чтобы она зажглась ярким огнем, нужны труд и вера в себя. Именно этим путем идет Жанель Али, недавно выступившая на сцене вместе с Димашем Кудайбергеном. Подробнее читайте в материале Zakon.kz.

Каждый из нас стремится к своему личному Олимпу. Но важнее не вершина, а путь: как мы преодолеваем трудности, какие препятствия встречаем и как именно они формируют нас теми, кем мы мечтали стать.

Жанель Али – подросток, который ежедневным трудом превращает маленькие мечты в большие достижения. Ее путь к сцене начался с детства, когда она пела вместе с мамой в машине по дороге из детского садика. Сегодня эта маленькая девочка, когда-то поющая в дороге, шаг за шагом, нота за нотой идет к своим вершинам.

Родилась Жанель в Астане, но сейчас ее творческий путь продолжается в Испании, где она живет и развивает талант на международном уровне.

"Каждый день, когда мама забирала меня из детского сада, она ставила в машине песню "Grenade" Бруно Марса. Мне она так понравилась, что я выучила ее просто на слух, даже не понимая всех слов. Однажды я спела эту песню маме, и она очень удивилась. Тогда мама поняла, что меня нужно отдать на вокал. С этого момента все и началось, музыка стала частью моей жизни", – делится воспоминаниями Жанель.

Фото: из личного архива Жанель Али

С самого раннего детства Жанеля не боялась сцены и публичных выступлений. Ее любовь к пению проявилась еще в пять лет, когда она впервые вышла на детский концерт во дворце "Жастар" в Астане. Тогда она исполнила песню "I’m a Big Big Girl" Эмилианы Торрини и поняла, что музыка станет ее жизнью. Маленькая девочка, которая раньше пела дома или вместе с мамой в машине, вдруг оказалась под светом софитов и чувствовала себя уверенно, словно родилась для сцены. Ярким этапом ее биографии стало участие в шоу "Голос. Дети" в Испании.

"Участие в шоу стало для меня очень важным опытом. На слепых прослушиваниях я исполнила песню "Hurt" Кристины Агилеры, и ко мне повернулись сразу три наставника. Чтобы попасть в программу, нужно было знать испанский язык, тогда я выучила его всего за три месяца. Сложность была в языковом барьере, потому что я не всегда все понимала, но я старалась и в итоге дошла до финала. Это было невероятное приключение, которое я никогда не забуду", – говорит Жанеля.

Фото: из личного архива Жанель Али

Стрессоустойчивости, дисциплине и силе духа 15-летней казахстанки можно только позавидовать. Каждый день для нее – это шаг вперед, шаг к мечте, к совершенству, к сцене.

И, как часто бывает, упорство и талант притягивают удачу. Судьба сделала Жанель поистине королевский подарок – возможность выйти на одну сцену с Димашем Кудайбергеном. Момент, который стал символом того, что труд и вера действительно вознаграждаются.

"Я пришла на концерт как зритель и большая поклонница. Когда Димаш-аға заметил меня в зале и пригласил на сцену, я просто не поверила! Это было полной неожиданностью, настоящим сюрпризом. Я очень волновалась, но в тот момент чувствовала огромную радость. Для меня это был самый счастливый день в жизни", – делится эмоциями Жанель Али.

Фото: Dimash news

Этот момент Жанель запомнит на всю жизнь. Перед выходом на сцену у нее дрожали руки, сердце билось так сильно, будто готово было выскочить из груди. Радость и волнение переплелись в одно целое, казалось, будто все происходящее нереально, словно сон. И даже сейчас, вспоминая то выступление, Жанель признается:

"Я до сих пор не могу поверить, что действительно спела с ним на одной сцене, это был мой самый настоящий "ұмытылмас күн". После выступления он улыбнулся, сказал теплые слова и пожелал мне успехов. Для меня это было очень важно, потому что я с детства восхищаюсь им и его творчеством".

С детства Жанель Али восхищалась Кристиной Агилерой, ее мощным голосом и неподдельной энергией. Позже в ее плейлисте появились Ариана Гранде и Адель – певицы, чьи песни наполнены настоящими эмоциями и силой. Особое место в душе Жанель занимают легенды соула и джаза: Аретта Франклин, Этта Джеймс и Элла Фицджеральд. Их глубокие тембры и искренность вдохновляют ее искать собственное звучание. А среди казахстанских исполнителей главным ориентиром и источником вдохновения для Жанель, конечно же, остается Димаш Кудайберген.

Помимо прочего, Жанель Али не только исполняет песни, но и сама пишет их. В ее творческом арсенале уже три авторских трека – на казахском, английском и испанском языках.

"Я люблю писать о том, что чувствую. Для меня важно, чтобы каждая песня шла от сердца, чтобы люди могли почувствовать ее смысл", – рассказывает Жанеля.

В песне для нее самое важное – это эмоция.

"Можно спеть тихо и просто, но если в голосе есть душа, это чувствуют все. Когда я пою, стараюсь не просто исполнять песню, а проживать ее", – говорит юная певица.

Но ведь быть подростком и певицей одновременно – задача не из легких. Между уроками, домашними заданиями и сценическими репетициями день расписан почти по минутам. Пожалуй, именно в этом и заключается ее особое искусство жить на полной громкости, но не терять гармонии.

"Иногда бывает трудно, потому что и учеба, и музыка требуют много времени. Но я стараюсь все успевать, потому что люблю и то, и другое. Музыка для меня не просто хобби, это часть моей жизни", – признается Жанель Али.

Но на таком пути без поддержки не обойтись. И у Жанели она есть: надежная, теплая, настоящая. Семья, кстати, очень большая. Жанеля средняя. Именно их вера и любовь становятся для нее тем самым фундаментом, на котором строится ее путь к мечте.

"Мама и папа очень меня поддерживают, помогают, радуются каждому моему успеху. Без них я бы не смогла добиться того, что имею сейчас". Жанель Али

Фото: из личного архива Жанель Али

Надежное родительское плечо помогает ей уверенно идти к своей заветной мечте, не сворачивая с выбранного пути.

"Я хочу продолжать развиваться как певица и представлять Казахстан на международных сценах. Моя мечта, чтобы люди по всему миру узнали нашу музыку, наш язык и культуру".

В конце нашего разговора мы попросили Жанель Али поделиться советом, тем самым, который мог бы вдохновить ребят сделать свой первый шаг к мечте. И вот что она ответила:

"Не бойтесь мечтать и верьте в себя! Даже если что-то не получается, не сдавайтесь. Главное – любить музыку и петь сердцем. Если делать все с любовью, мечты обязательно сбудутся", – сказала Жанель.

В каждом из нас есть потенциал, мечты и цели. Главное – не бояться трансформаций, перемен и тех отклонений от сценария, которые преподносит жизнь. Мечтайте масштабнее, расширяйте горизонты своих целей. Тогда все обязательно получится.