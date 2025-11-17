Какие правонарушения происходят в поездах Казахстана

Поезд – это как перформанс в театре с непредсказуемым сценарием. И часто этот сценарий включает маленькие, но железнодорожные правонарушения. Zakon.kz решил разобраться, сколько подобных инцидентов произошло в этом году в Казахстане и как это карается законом.

В поезде, где романтика дороги смешивается с запахом курицы-гриль и пирожков, иногда случаются и правонарушения. То зарядка исчезнет, то кто-то решит покурить тайком, то пассажир слишком громко выясняет отношения с миром. Вагон ведь микромир, и в этом мире время от времени находятся те, кто нарушает его хрупкий порядок. Главное быть внимательным, сохранять спокойствие и помнить: даже на рельсах правила никто не отменял.

Нарушения порядка в поезде

Пара часов в дороге – и где-то в соседнем купе уже происходит открытие фестиваля "А мы так, чисто для настроения", и вот уже трое незнакомцев открывают бутылку, обещая вести себя тихо. Но уже через полчаса обсуждают смысл жизни, зовут проводницу на юбилей свата и пытаются вспомнить, кто вообще начал философский спор о роли пирожков с капустой в формировании личности человека. И пусть закон запрещает распитие, романтика провоцирует. А кто мы такие, чтобы идти против своих чувств? Именно так и думают те, кто начинает пьяные разборки в поездке, доставляя дискомфорт попутчикам. К сожалению, скандалы, драки, кражи в поездах происходят сплошь и рядом.

"В пассажирских поездах чаще всего совершаются административные правонарушения, связанные с распитием алкогольных напитков или появлением в общественных местах в состоянии опьянения, мелким хулиганством и нарушением тишины", – рассказывает заместитель начальника ДПТ Мадияр Айтуганов.

Скандалы в поезде как фирменная приправа к дороге: без них будто что-то не то. Каждый вагон превращается в арену, где вечные соперники выясняют, кому дует, кому жарко, кто хочет тишины, другие смотрят сериалы без наушников, будто всем очень интересно, при каких обстоятельствах расстались главные герои.

Вы можете мечтать о спокойной поездке, но рано или поздно все равно окажетесь втянуты в переговоры. И пока вы выясняете, можно ли все-таки не есть на весь вагон чебуреки с джусаем, ваш кошелек или ценная вещь вполне может отправиться в свое собственное путешествие, даже не попрощавшись.

С начала 2025 года сотрудниками ДП на транспорте с пассажирских поездов по акту снято 629 правонарушителей, из них: за распитие алкогольных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения – 591 ,

, за мелкое хулиганство – 17 ,

, за иные правонарушения – 21.

"Подразделениями ДП на транспорте расследовано 110 уголовных дел по фактам противоправных действий, совершенных в поездах. Наибольшее количество преступлений относится к кражам чужого имущества (ст. 188 УК РК) – 55 фактов. Также зарегистрировано 16 уголовных дел по фактам нанесения побоев и легкого вреда здоровью (ст. 108-1, 109-1 УК РК), 2 уголовных дела по факту хулиганства (ст. 293 УК РК) и другие преступления", – делится данными заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

Поведение в поезде

Еще одна важная тема – агрессивное поведение пассажиров. Романтика романтикой, но закон в поезде тоже ездит, и некоторые поступки попутчиков вполне могут под него подпасть. Чтобы не путаться в терминах и понимать, где просто нервный разговор, а где уже официально перебор, мы уточнили у Мадияра Айтуганова.

Агрессивное поведение в поезде включает:

Нарушение общественного порядка, демонстративное неуважение к окружающим, которое сопровождается применением насилия к гражданам или угрозой его применения.

Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к людям и любые подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие пассажиров.

Также частенько в воздухе всплывает легкий табачный привкус. Обязательно найдется тот, кто решил в туалете сыграть в подпольного супергероя, уверенного, что дым обладает магической способностью проходить сквозь стены, не оставляя следов. Но средства устранять запахи еще не придумали, так что скрыться не выйдет.

Согласно статье 441 КоАП РК, курение в запрещенных местах, будь то обычные сигареты, изделия с нагреваемым табаком, кальянные смеси, электронные системы потребления или жидкости для них, влечет вполне конкретные последствия. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 15 МРП, что составляет 58 980 тенге.

Так что любая попытка быстренько затянуться в неположенном месте может обойтись значительно дороже, чем кажется на первый взгляд.

"Согласно п. 6 ч. 5 ст. 110 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 07.07.2020 года, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, запрещается в поездах местного и дальнего сообщения". Мадияр Айтуганов

Рекомендуется соблюдать простое, но крайне важное правило: в поезде внимание – ваш лучший спутник. Следите за своими документами и деньгами, не оставляйте личные вещи без присмотра и, конечно, не передавайте их посторонним, даже если человек кажется очень дружелюбным. Если же в пути вы обнаружили пропажу, действовать нужно сразу: обратиться к проводнику, сообщить сотрудникам полиции на станции или позвонить по номеру 102. Быстрая реакция помогает принять меры немедленно и повышает шансы раскрыть преступление по "горячим следам".

"Большинство пассажирских поездов сопровождаются нарядами полиции, оперативно реагирующими на обращения поездной бригады. При возникновении инцидента проводник фиксирует факт происшествия, сообщает начальнику поезда и вызывает сотрудников транспортной полиции. Также работают общие чаты со всеми начальниками поездов и работниками поездных бригад", – резюмирует заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

И все же, несмотря на дорожные правонарушения, поездка – это всегда романтика. Та, где ты пьешь чай из стакана в подстаканнике, слушаешь загадочные истории от попутчиков, смотришь в темное окно и думаешь о чем-то важном. Где случайный сосед становится другом на одну ночь, а чужие булочки – частью общего пути. Где смешно, шумно, местами сумбурно, но по-настоящему по-человечески.