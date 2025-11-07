От бокала до скандала: какие правонарушения чаще всего происходят на борту казахстанских авиакомпаний

Авиационные правонарушения – явление далеко не редкое. Алкоголь, нервы или обычная человеческая глупость превращают полет в испытание. Zakon.kz решил разобраться, сколько подобных инцидентов произошло в этом году в Казахстане и какие меры предусмотрены для тех, кто теряет голову на высоте.

Самолет – это маленький мир над облаками, где хочется наконец-то выдохнуть: отключить телефон, отложить заботы, позволить себе редкий разговор с самим собой или просто посмотреть фильм, до которого не доходили руки на земле. Но, увы, не для всех полет становится моментом дзэна.

Для некоторых высота 10 000 метров – шанс устроить шоу. Там, где должны быть тишина и покой, внезапно появляются громкие голоса, всплески эмоций и "герои", уверенные, что правила прописаны для кого угодно, но не для них. И вот уже романтика полета тает, а по прилете таких пассажиров встречают не аплодисменты, а наряд полиции.

Фото: pixabay

Мы поговорили с Курметом Мажикеновым, заместителем начальника ДП на транспорте МВД РК, и он рассказал нам, как обстоят дела в этом году.

"С начала текущего года за различные административные правонарушения в аэропортах и на борту самолетов привлечено к ответственности 6750 граждан. При этом в динамике наблюдается стабильная обстановка". Курмет Мажикенов

Самые частые нарушения – алкоголь и курение

Стоит кому-то переборщить с бокалом вина, и вот уже спокойный рейс превращается в площадку для драмы. За считанные минуты небо наполняется не только запахом кофе и авиационного обеда, но и громкими криками, спорами за жизнь и откровенной нецензурщиной. Иногда дело заходит дальше: кто-то решает закурить в туалете по-быстрому, а особо "отважные" пытаются прорваться в кабину пилотов. И все это на высоте тысяч метров, где выход, увы, только один.

Заместитель начальника ДП на транспорте МВД РК поделился с нами статистическими данными за 2025 год.

Согласно результатам проведенного анализа правонарушений, совершенных на борту воздушного судна, установлено, что в основном по акту командиров воздушных судов: за появление в состоянии алкогольного опьянения – 304 пассажира,

пассажира, за курение на борту – 129 пассажиров,

пассажиров, за мелкое хулиганство – 30 пассажиров,

пассажиров, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 23 пассажира.

"Кроме того, зарегистрирован один факт хулиганства (статья 293 Уголовного кодекса РК), 7 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью (статья 108-1 УК РК), 8 фактов побоев (статья 109-1 УК РК), совершенных на борту воздушных судов и в аэропортах", – подытожил Курмет Мажикенов.

Фото: Zakon.kz

Закон на высоте

"Я же в небе, мне все можно!" – думают некоторые. Ошибка номер один.

Воздушное пространство подчиняется строгим законам, и правонарушения на борту караются не меньше, чем на земле. Если пассажир устроил дебош, капитан имеет полное право задержать его до посадки, а полиция встретит его у трапа. В Комитете гражданской авиации нам объяснили, как регулируется закон.

"Ответственность за нарушение порядка на борту воздушного судна в Республике Казахстан предусмотрена административным и уголовным законодательством, а также специальными мерами, которые может применять авиакомпания, согласно статье 78-1 Закона об использовании воздушного пространства РК", – сообщают в ведомстве.

Главная мера (статья 78-1): на основании вступившего в силу судебного решения авиакомпания вносит пассажира в Реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, иначе говоря, "черный список". В последующем авиакомпания может отказать такому лицу в продаже билетов и перевозке сроком на один год.

"Судебное решение о наказании (штраф или приговор) является обязательным условием для внесения в "черный список" авиакомпании", – подчеркнули в комитете.

Все зависит от того, насколько серьезным было нарушение. Все административные материалы по статьям, указанным в 684 КоАП РК, направляются в суд. С начала этого года туда уже поступило 856 дел.

Сколько стоит правонарушение на борту самолета

За умышленное причинение легкого вреда здоровью или нанесение побоев на борту самолета можно получить наказание в виде штрафа до 200 МРП (786 400 тенге), исправительных работ либо ареста на срок до 50 суток.

Если же речь идет о хулиганстве в воздухе, наказание куда серьезнее – штраф от 3000 МРП (11 796 000 тенге) до 7000 МРП (27 524 000 тенге), исправительные или общественные работы, а в тяжелых случаях – ограничение либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

"В настоящее время в связи с отсутствием у бортпроводников видеожетонов и средств видеонаблюдения на борту в качестве доказательств используются показания экипажа и пассажиров, видеозаписи, сделанные пассажирами на смартфоны, заключения судебных экспертиз и иные процессуальные доказательства. При расследовании нарушений, совершенных в аэропортах, используются видеоматериалы с камер наблюдения", – пояснил Курмет Мажикенов.

Фото: pixabay

Каждый инцидент – это, во-первых, только головная боль экипажа, во-вторых, угроза безопасности полета. Один неадекватный пассажир способен отвлечь экипаж, сорвать график рейсов, вызвать вынужденную посадку.

Каждый должен понимать, что самолет – не место для демонстрации темперамента. Это пространство доверия, где жизнь каждого зависит от спокойствия всех.

Топ-запретов на высоте

Не превращайте кресло в бар

Алкоголь на борту – не лучший спутник. Один лишний глоток, и полет может закончиться штрафом и разбирательством с полицией.

Курение запрещено

Даже одна сигарета в туалете запускает тревогу на весь самолет. И никакие "пять минут" не спасут от серьезного штрафа.

Не спорьте с бортпроводниками

Экипаж – не ваши оппоненты, а люди, отвечающие за вашу безопасность. Их просьба пристегнуться – не каприз, а закон воздуха.

Не нарушайте личное пространство

Громкие разговоры, конфликты с соседями, попытки "подружиться" слишком навязчиво. Все это портит полет всем.

Не геройствуйте с гаджетами

Если просят перевести телефон в авиарежим – сделай это. Ноутбуки, видеокамеры, плейеры не должны использоваться во время руления, взлета и посадки.

Не проявляйте агрессию

Любая попытка драки или грубости – повод для задержания. На борту хамам не рады.

И, кстати, еще одно табу, о котором стоит помнить всем без исключения, – шутки про бомбу. На паспортном контроле, в зале ожидания или на борту самолета такие "приколы" не вызывают смеха, а включают тревогу у службы безопасности. Даже если вы сказали это "в шутку", система сработает всерьез: задержание, допрос, отмена рейса и крупный штраф – стандартный набор последствий для "остряков".

Самолет – не бар и не арена, где можно выяснять отношения или устраивать стендап-концерт. Это пространство доверия, где сотни людей делят один воздух, один маршрут и одно желание – спокойно долететь до точки назначения. Поэтому помните, что всегда нужно оставаться человеком.