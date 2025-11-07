От бокала до скандала: какие правонарушения чаще всего происходят на борту казахстанских авиакомпаний
Самолет – это маленький мир над облаками, где хочется наконец-то выдохнуть: отключить телефон, отложить заботы, позволить себе редкий разговор с самим собой или просто посмотреть фильм, до которого не доходили руки на земле. Но, увы, не для всех полет становится моментом дзэна.
Для некоторых высота 10 000 метров – шанс устроить шоу. Там, где должны быть тишина и покой, внезапно появляются громкие голоса, всплески эмоций и "герои", уверенные, что правила прописаны для кого угодно, но не для них. И вот уже романтика полета тает, а по прилете таких пассажиров встречают не аплодисменты, а наряд полиции.
Мы поговорили с Курметом Мажикеновым, заместителем начальника ДП на транспорте МВД РК, и он рассказал нам, как обстоят дела в этом году.
"С начала текущего года за различные административные правонарушения в аэропортах и на борту самолетов привлечено к ответственности 6750 граждан. При этом в динамике наблюдается стабильная обстановка".Курмет Мажикенов
Самые частые нарушения – алкоголь и курение
Стоит кому-то переборщить с бокалом вина, и вот уже спокойный рейс превращается в площадку для драмы. За считанные минуты небо наполняется не только запахом кофе и авиационного обеда, но и громкими криками, спорами за жизнь и откровенной нецензурщиной. Иногда дело заходит дальше: кто-то решает закурить в туалете по-быстрому, а особо "отважные" пытаются прорваться в кабину пилотов. И все это на высоте тысяч метров, где выход, увы, только один.
Заместитель начальника ДП на транспорте МВД РК поделился с нами статистическими данными за 2025 год.
Согласно результатам проведенного анализа правонарушений, совершенных на борту воздушного судна, установлено, что в основном по акту командиров воздушных судов:
- за появление в состоянии алкогольного опьянения – 304 пассажира,
- за курение на борту – 129 пассажиров,
- за мелкое хулиганство – 30 пассажиров,
- за нарушение правил поведения на воздушном судне – 23 пассажира.
"Кроме того, зарегистрирован один факт хулиганства (статья 293 Уголовного кодекса РК), 7 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью (статья 108-1 УК РК), 8 фактов побоев (статья 109-1 УК РК), совершенных на борту воздушных судов и в аэропортах", – подытожил Курмет Мажикенов.
Закон на высоте
"Я же в небе, мне все можно!" – думают некоторые. Ошибка номер один.
Воздушное пространство подчиняется строгим законам, и правонарушения на борту караются не меньше, чем на земле. Если пассажир устроил дебош, капитан имеет полное право задержать его до посадки, а полиция встретит его у трапа. В Комитете гражданской авиации нам объяснили, как регулируется закон.
"Ответственность за нарушение порядка на борту воздушного судна в Республике Казахстан предусмотрена административным и уголовным законодательством, а также специальными мерами, которые может применять авиакомпания, согласно статье 78-1 Закона об использовании воздушного пространства РК", – сообщают в ведомстве.
Главная мера (статья 78-1): на основании вступившего в силу судебного решения авиакомпания вносит пассажира в Реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, иначе говоря, "черный список". В последующем авиакомпания может отказать такому лицу в продаже билетов и перевозке сроком на один год.
"Судебное решение о наказании (штраф или приговор) является обязательным условием для внесения в "черный список" авиакомпании", – подчеркнули в комитете.
Все зависит от того, насколько серьезным было нарушение. Все административные материалы по статьям, указанным в 684 КоАП РК, направляются в суд. С начала этого года туда уже поступило 856 дел.
Материал по теме
Сколько стоит правонарушение на борту самолета
За умышленное причинение легкого вреда здоровью или нанесение побоев на борту самолета можно получить наказание в виде штрафа до 200 МРП (786 400 тенге), исправительных работ либо ареста на срок до 50 суток.
Если же речь идет о хулиганстве в воздухе, наказание куда серьезнее – штраф от 3000 МРП (11 796 000 тенге) до 7000 МРП (27 524 000 тенге), исправительные или общественные работы, а в тяжелых случаях – ограничение либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
"В настоящее время в связи с отсутствием у бортпроводников видеожетонов и средств видеонаблюдения на борту в качестве доказательств используются показания экипажа и пассажиров, видеозаписи, сделанные пассажирами на смартфоны, заключения судебных экспертиз и иные процессуальные доказательства. При расследовании нарушений, совершенных в аэропортах, используются видеоматериалы с камер наблюдения", – пояснил Курмет Мажикенов.
Каждый инцидент – это, во-первых, только головная боль экипажа, во-вторых, угроза безопасности полета. Один неадекватный пассажир способен отвлечь экипаж, сорвать график рейсов, вызвать вынужденную посадку.
Каждый должен понимать, что самолет – не место для демонстрации темперамента. Это пространство доверия, где жизнь каждого зависит от спокойствия всех.
Топ-запретов на высоте
- Не превращайте кресло в бар
Алкоголь на борту – не лучший спутник. Один лишний глоток, и полет может закончиться штрафом и разбирательством с полицией.
- Курение запрещено
Даже одна сигарета в туалете запускает тревогу на весь самолет. И никакие "пять минут" не спасут от серьезного штрафа.
- Не спорьте с бортпроводниками
Экипаж – не ваши оппоненты, а люди, отвечающие за вашу безопасность. Их просьба пристегнуться – не каприз, а закон воздуха.
- Не нарушайте личное пространство
Громкие разговоры, конфликты с соседями, попытки "подружиться" слишком навязчиво. Все это портит полет всем.
- Не геройствуйте с гаджетами
Если просят перевести телефон в авиарежим – сделай это. Ноутбуки, видеокамеры, плейеры не должны использоваться во время руления, взлета и посадки.
- Не проявляйте агрессию
Любая попытка драки или грубости – повод для задержания. На борту хамам не рады.
И, кстати, еще одно табу, о котором стоит помнить всем без исключения, – шутки про бомбу. На паспортном контроле, в зале ожидания или на борту самолета такие "приколы" не вызывают смеха, а включают тревогу у службы безопасности. Даже если вы сказали это "в шутку", система сработает всерьез: задержание, допрос, отмена рейса и крупный штраф – стандартный набор последствий для "остряков".
Самолет – не бар и не арена, где можно выяснять отношения или устраивать стендап-концерт. Это пространство доверия, где сотни людей делят один воздух, один маршрут и одно желание – спокойно долететь до точки назначения. Поэтому помните, что всегда нужно оставаться человеком.