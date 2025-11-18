От Драверта до Кемертуза: история, которой может не стать

Наследие культур, высеченное в камне, все чаще становится жертвой времени, вандализма и краж. Археологи бьют тревогу: уникальные памятники древности в Баянаульском районе Павлодарской области разрушаются.

И дело не только в погоде или климате – люди, называющие себя любителями истории, нередко сами становятся ее разрушителями, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя отдела археологии, палеонтологии и природы областного историко-краеведческого музея имени Потанина Георгия Пересветова, особую ценность представляют наскальные рисунки, каменные стелы и изваяния. Это сакральные места, созданные с глубоким смыслом.

"Наскальные рисунки в музей не привезешь. Стелы можно, но сейчас есть тенденция возвращать их обратно на места находок. В 30-х годах их везли в музеи, теперь – наоборот. Но в природной среде они подвержены угрозам и от людей, и от самой природы", – говорит археолог.

От грота Драверта до герба области

Одним из первых известных памятников Прииртышья стал грот Драверта. В 1926 году немецкий географ Петр Драверт, путешествуя по Северному Казахстану, обнаружил на восточном берегу Жасыбая изображения, выполненные красной охрой. Пляшущие фигуры людей стали научной сенсацией. Сегодня грот находится в охраняемой зоне и закрыт для посещения.

В 1970-х годах краеведы из Экибастуза нашли на правом берегу реки Оленты так называемые "Олентийские писаницы" – изображения, выбитые на скальных блоках. Именно отсюда был взят образ оленя, ставший символом герба Павлодарской области. Примерно в то же время на северо-западном берегу Жасыбая был найден еще один памятник с изображениями людей. Увы, он сильно пострадал: находится на популярной туристической тропе к горе Найзатас. Некоторые "художники" решили увековечить себя, оставив на древних рисунках свои имена.

Новые находки и новые потери

До недавнего времени было известно шесть местонахождений сакральных рисунков. За последние десятилетия найдено еще шесть. Только в районе озера Торайгыр обнаружены четыре новых изображения. Среди них – сцена с лошадью эпохи бронзы, найденная в урочище Кызылшилик на северной окраине села Торайгыр. Люди, молящиеся коню, – тема, идущая из каменного века. Один из древнейших памятников – поселение коневодов у озера Борлы.

В урочище Айманбулак, где родился Шакен Айманов, также найдены рисунки, выполненные охрой. По стилю они напоминают изображения из грота Драверта. На озере Кемертуз обнаружены энеолитические рисунки: лошади, знаки, оставленные племенами, пришедшими в эти места.

"В районе села Мурынтал Баянаульского района на скалах изображены олени. Особенность в том, что это так называемые "летящие олени" – символика, характерная для Центральной Монголии. Такие "оленные камни" – редкость для наших широт. Их находка в Прииртышье – самая северо-западная точка распространения подобных памятников. Видимо, на рубеже позднего бронзового и раннего железного веков племена мигрировали из Центральной Монголии через Алтай и дошли до Павлодарской области. Дальше их следы не прослеживаются", – поясняет Пересветов.

Вандализм и равнодушие

Памятники, оставленные под открытым небом, уязвимы. Наскальные рисунки все труднее отличить от современных надписей.

"Многие туристы любят "подправить" древние изображения: прочерчивают линии, подписываются своими именами. В Баянауле целые скалы исписаны. В этом году мы проводили сканирование и обнаружили, что в районе села Тендик было три изваяния. Два исчезли. Сейчас появилось много "любителей истории", которые не только оставляют след, но и воруют памятники. Эти изваяния еще фотографировал Алькей Маргулан", – говорит археолог.

Два года назад они были на месте. Теперь неизвестно где. Иногда даже хорошие намерения оборачиваются разрушением. На некоторых памятниках установили пояснительные стелы, но и это не помогло.

"У озера Кемертуз и на Акбидайыке поставили ограждения. И забыли. Сейчас эти оградки разрушаются… коровами. Рядом ферма, скот трется о забор, и некоторые элементы уже стерты копытами. Наши добрые намерения обернулись уничтожением того, что простояло тысячелетиями. Установили информационные блоки, но проблема в самих изваяниях", – сетует Георгий Пересветов.

Палеоландшафт и его разрушение

В археологии есть понятие "палеоландшафт" – культурный контекст. Камни ставили не случайно, а с определенным смыслом, в живописных местах. Когда нарушается этот ландшафт, теряется не только эстетика, но и часть смысла.

"Стоит изваяние в определенной точке, в гармонии с природой, и его изуродовали. Можно было бы поставить пояснительную табличку в полукилометре, чтобы не нарушать композицию", – говорит археолог.

Надежда на технологии

Несмотря на утраты, работа продолжается. В 2025 году завершился проект "Современные технологии в изучении и сохранении культурного наследия Павлодарского Прииртышья". В его рамках специалисты провели 3D-сканирование археологических объектов и зафиксировали новые данные.

Сегодня науке известно 46 каменных изваяний на территории Павлодарской области. Каждое из них – часть живой истории, часть пейзажа, который древние люди создавали с особым смыслом. И каждое требует защиты от времени, равнодушия и от нас самих.