Все вокруг болеют: есть ли эпидемия в Астане

В аптеках сметают противовирусные, в больницах растут очереди, но Астана живет обычной жизнью – прогулки, кафе и никакого масочного режима. Мы поговорили с эпидемиологом и узнали, насколько ситуация действительно критическая, передает корреспондент Zakon.kz.

Улицы Астаны живут в привычном ритме: люди идут на работу, забегают в магазины и сидят в кафе.

Возле школ в утренние и вечерние часы полно детей, хотя в соцсетях несколько дней ходят сообщения, что школьников якобы переводят на дистанционку и возвращают масочный режим.



В Управлении образования города эти слухи опровергли, однако проведение массовых мероприятий временно запрещено.



"В образовательных организациях города учебный процесс продолжается в штатном режиме. Режим ношения масок не введен. Внутри школ сохраняется кабинетная система", – сообщили в ведомстве.

Тем временем в аптеках ощущается совсем иная динамика. Фармацевты рассказывают: люди активно скупают противовирусные препараты, витамин С, растворы для горла и маски. Дефицита нет, но отдельных позиций на всех не хватает.



Утром и вечером очереди растягиваются по залу, а после обеда некоторые аптеки пустеют – пик спроса проходит. В других точках, напротив, толпа. Многие астанчане приходят с рецептами.

В городских больницах тоже заметный наплыв пациентов, особенно в фильтр-кабинетах. В очередях и взрослые, и дети, многие с характерным для межсезонья набором симптомов.

Мы поговорили с эпидемиологом Рафаилем Кипшакбаевым, кандидатом медицинских наук и ассоциированным профессором, чтобы понять, насколько ситуация близка к коронавирусным временам.



"Коротко: да и нет. Сравнивать с ковидом – это все равно, что сравнивать грозу с ураганом: сейчас нагрузка в стационарах и на первичке заметно выше, чем в типичный спокойный год, но пока это "сильный сезон гриппа/ОРВИ", а не пандемия с тотальным перепрофилированием отделений и локдаунами. В Казахстане с середины октября лабораторно подтверждают (грипп. – Прим. ред.) A(H3N2) и сообщают о росте ОРВИ; числа подтвержденных случаев гриппа остаются ниже тех, что были в пике пандемии COVID-19, но клиники ощущают приток пациентов", – объясняет специалист.

По словам эпидемиолога, симптомы у пациентов классические: лихорадка, ломота, выраженная слабость и резкий кашель.

"Иногда встречается такой кашель, что пациенты спрашивают: "Вы точно уверены, что это не ковид?". Если судить по приемным отделениям, ощущение, что Казахстан внезапно превратился в огромный хор кашляющих людей. Да, мы уверены. Но понимаем, что ностальгическая тревога по 2020 году у населения живет крепче вируса", – продолжил Рафаиль Кипшакбаев.

Он отметил, что, по эпидемиологическим данным, доминируют обычные ОРВИ, часть случаев – грипп A(H3N2). У детей нередко добавляются рвота или диарея.

"Погода? Конечно же, погода всегда виновата. Но реальность скучнее: циркулирует нормальный сезонный набор вирусов, который отлично чувствует себя при осенней влажности и скученности людей в помещениях. Так что зима ни при чем – вирусы просто делают свою ежегодную гастроль", – дополнил Кипшакбаев.

Что должно быть в домашней аптечке?

Специалист отмечает характерную для сезона привычку населения скупать "на всякий случай" пол-аптеки.

"Удивительное свойство нашего населения закупать в сезон ОРВИ такие аптечки, что ими можно укомплектовать полевой госпиталь. Половина препаратов потом лежит до истечения срока годности, наблюдая за жизнью со дна ящика. Если подходить рационально, то базовый набор выглядит куда скромнее", – озвучил он.

Жаропонижающее: парацетамол или ибупрофен. Не все сразу, не "для каждого члена семьи по упаковке", а нормальная рабочая доза.

парацетамол или ибупрофен. Не все сразу, не "для каждого члена семьи по упаковке", а нормальная рабочая доза. Солевые растворы для носа, потому что слизистая любит влагу, а вирусы – наоборот.

для носа, потому что слизистая любит влагу, а вирусы – наоборот. Растворы для регидратации: если температура заставит организм устроить побег жидкости.

если температура заставит организм устроить побег жидкости. Средства первой помощи: пластыри, бинты, антисептик.

пластыри, бинты, антисептик. Маски: чтобы не заражать домочадцев – в эпоху вирусов это такой же бытовой этикет, как чистить зубы.

Специалист также озвучил важное напоминание, что антибиотики – не часть аптечки для ОРВИ. Они не лечат вирусы, а только дают бактериям повод для эволюции. По его словам, бактерии это ценят, но здравоохранению от этого плохо.

Кипшакбаев также выделил пять основных ошибок и типичных заблуждений горожан.

"Первая ошибка – приходить на работу с убеждением "просто ОРВИ, главное – не подводить команду". Потом болеют все и благодарят молча, сквозь кашель. Второе – антибиотики "на всякий случай". Этот "случай" не наступит никогда, потому что ОРВИ – не бактериальная история. Третье – лечить детей взрослым арсеналом (лекарств. – Прим. ред.). Да, деконгестанты у взрослого работают. Нет, у ребенка это не "меньшая доза". Четвертое – позднее обращение у групп риска. Пожилые пациенты любят лечиться чаем, картошкой и мыслью "все само пройдет". В итоге не проходит, а попадают в стационар с осложнениями, которые можно было предотвратить", – сказал специалист.

Пятой ошибкой он назвал игнорирование вентиляции. Он подчеркнул, что закрытые окна, отопление и большое скопление людей – прекрасная инкубационная камера для вирусов.

Сезонный пик или аномалия сезона

Кипшакбаев отметил, что если открыть эпидкривую этого сезона, она выглядит так, будто вирусы решили "выйти на сцену" чуть раньше репетиции.

"Подъем заметный, цифры бодрые, в поликлиниках очереди. Но это все еще классический сезонный пик, просто слегка амбициозный. Каждый год в Казахстане мы видим 4-5 млн случаев ОРВИ и поверьте, вирусы эту традицию уважают больше, чем любые праздники. Так что сегодняшний фон – это не "выше нормы", а нормальность. Если бы это был действительно аномальный сезон, мы бы увидели рост госпитализаций, перегруженные стационары, дефицит кислорода, всплеск осложнений. А сейчас наоборот: тяжелых случаев меньше, чем в прошлом году", – сказал он.

Специалист также заявил, что дети и пожилые – постоянные фавориты вирусного сезона.

"Дети болеют чаще, потому что их иммунная система еще "в школе", а вирусы преподаватели строгие, и до ужаса настойчивые. Плюс, детские сады и школы – это идеальные биологические реакторы: много людей, мало дистанции, нулевое желание проветривать, зато огромная возможность делиться игрушками и микробами. Пожилые болеют чаще, потому что их иммунитет уже "в отставке", и некоторые вирусы пользуются этим уважением, чтобы пройти "без очереди". А вот взрослые среднего возраста заняты работой, стрессом и кофеином, поэтому болеют пореже, но громче и с нытьем", – поделился Кипшакбаев.

Он озвучил, что в сухом эпидемиологическом остатке: дети – основной резервуар вирусов, пожилые – основной риск осложнений, взрослые – основной источник драматизации в социальных сетях.

Так стоит ли носить маски?

Рафаиль Кипшакбаев сравнил маски с зонтиком – вроде мелочь, но спасает гораздо чаще, чем хотелось бы признать.

"Если вы в толпе, в транспорте, в поликлинике или в замкнутом помещении, где люди кашляют так, будто соревнуются за премию "Лучший бронхоспазм года", то да, маска имеет смысл. Это дешевый, тихий и абсолютно ненавязчивый способ снизить риск заражения. Но маска – это не карающая рука санитарии, а элементарный бытовой этикет. Если вы больны, маска защищает окружающих, а если вокруг много больных, маска защищает вас. Если вы не носите маску, потому что "ну это же не ковид!", то вирусам все равно. Они работают по старой схеме", – заявил спикер.

Он резюмировал, что маска имеет смысл всегда, когда вокруг много людей и мало кислорода, и особенно в текущий сезон, когда вирусы активно делают карьеру.

