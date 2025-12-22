ДТП с автобусом в Астане: лишившаяся обеих ног девочка пошла в школу

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, как живет сейчас 8-летняя девочка, которая после ДТП с автобусом лишилась обеих ног, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек подчеркнул, что девочке оказали необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Автопарк №1 выплатил 20 млн тенге семье пострадавшей девочки, дополнительно от спонсоров поступили средства, плюс квартира выдана акиматом – там сейчас ведутся ремонтные работы, квартиру съемную оплачивает также акимат. Девочка учится в школе – школа поддерживает и оказывает полную поддержку ей", – отметил он.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось. 4 июня врачи сообщили, что пострадавшая девочка пришла в сознание.

По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.