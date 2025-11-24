Ламповые истории: "музыкальный центр" из прошлого положил начало музею журналистики в Павлодаре

Радиола "Муромец" 1956 года, найденная в коридоре драмтеатра имени Чехова, стала первым экспонатом будущего павлодарского музея журналистики. Художник Александр Мальцев предложил забрать ее, а инженер Андрей Фисенко восстановил. Так началась эта музейная история, сообщает Zakon.kz.

Инициатором создания музея стал директор медиахолдинга "Ертіс медиа" Руслан Билялов. Именно здесь десятилетиями работает Дом печати и выходят областные газеты с вековой историей – "Сарыарқа самалы" и "Звезда Прииртышья".

Небольшой музей с 80 экспонатами разместился на третьем этаже холдинга. Из панорамных окон открывается вид на историческую часть Павлодара.

Фото Руслана Билялова

"Началось все с одного экспоната, а теперь у нас целый музей. Среди находок – орден "Знак Почета" советского периода, очень важная награда. Мы отдали его профессионалам из областного историко-краеведческого музея им. Г. Потанина, и они полностью очистили его. Теперь он снова блестит. Добавились фотоаппараты и радиолы. Так возникла мысль создать музей радио и печати, музей журналистики", – рассказывает Руслан Билялов.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

По его словам, сначала коллекцию просто собирали, не зная, где она будет храниться. Он начал писать в соцсетях, что есть идея создать музей. Откликнулись бывшие работники ТВ, фотографы, журналисты. Подписчики стали приносить свои вещи. Так все и закрутилось. В итоге для музея выбрали кабинет в здании Дома печати.

"Комната изначально была рассчитана всего на трех сотрудников, но держать ее закрытой показалось несправедливым. Мы решили превратить ее в музей. По проекту это вообще был холл, который когда-то закрыли. Мы убрали стены, поставили прозрачную перегородку – теперь пространство снова открыто. Музей всегда доступен: здесь нет ни дверей, ни замков. Конечно, все ценные экспонаты надежно хранятся в стеклянных шкафах под замком, а по периметру установлены камеры", – рассказывает Руслан Билялов.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Жемчужиной коллекции стали кинокамеры Николая Мохирева, переданные его дочерью. Благодаря современным технологиям фотохудожник оцифровал пленку, потратив на это целый год, и выложил в интернет около 20 тысяч снимков Павлодара и его жителей.

"У нас есть радиоприемник академика Шафика Чокина – большой, черный, с двумя антеннами. Этот уникальный экспонат передал наш университет. Шафик Чокин – уроженец Павлодарской области, выдающийся ученый-энергетик, основатель энергетической науки в Казахстане, академик и лауреат Государственной премии Казахской ССР. Мы решили, что лучшее место для его радиоприемника – наш музей", – говорит директор холдинга.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Экспонаты вызывают и ностальгию, и удивление. Старшее поколение вспоминает молодость, а зумеры не могут разобраться, как пользоваться телефоном с дисковым набором.

"Мы сделали из одного радиоприемника ретро-Алису. Она ставит музыку и выполняет функцию экскурсовода. Можно спросить, что такое радиола "Регонда", магнитофон "Романтик" или печатная машинка "Лиственница", и она расскажет. Это эффект чуда", – делится Руслан Билялов.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Особая история связана с кинокамерой Николая Мохирева.

"Все кадры оцифрованного видео советского периода в соцсетях Павлодара сняты именно на нее. На полке стоит серая камера "Красноярск", сфотографированная у него в руках. На снимке он снимает парад 1 Мая, и у нас есть оцифрованное видео этого парада. Более того, сохранился его служебный пропуск на праздник. Мы прикрепили его к фотографии – получилось несколько точек вокруг одного события. Некоторые камеры я называю прадедушкой айфона: три линзы, три функции. Все придумано до нас. В конце экскурсии детям говорю: все, что вы видите в музее, сегодня находится в вашем телефоне", – рассказывает директор.

С Николаем Мохиревым он знаком с 1980 года. Тот был внештатным корреспондентом областного телевидения и газет "Звезда Прииртышья" и "Қызыл ту". После его кончины наследие долго оставалось без внимания, хотя именно его называли летописцем индустриального Павлодара.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Музей стал интернациональным. Здесь бывают и туристы, и дипломаты. Недавно его посетил посол Индонезии Мохамад Фаджрул Рахман с супругой и делегацией.

"Он обрадовался, увидев магнитофон Sharp из 90-х, – такой же стоял у него дома. Его жена захотела посидеть за старой швейной машинкой. У каждого свои воспоминания. Я всегда ставлю Виктора Цоя – для меня это ассоциация с магнитофоном "Романтик". Сколько бы лет ни было гостю, какую бы должность он ни занимал – включаешь Цоя, и он начинает кивать в такт", – улыбается Руслан Билялов.

В музее есть и книга пожеланий – старый фотоальбом, который никогда не использовался. Внутри он был чистым, и только позолотой сделали оттиск. Теперь посетители оставляют там свои записи.

Музей журналистики в Павлодаре – место, куда приходят за порцией "вау", чтобы вспомнить молодость, послушать Цоя, прикоснуться к радиоле, через которую десятилетия назад передавали важные новости, возможно, даже голосом Левитана.