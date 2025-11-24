#АЭС в Казахстане
Статьи

Накопить на жилье за 7 лет: Казахстан опередил страны СНГ по реальной доступности квадратных метров

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Для жителей стран СНГ покупка собственной квартиры остается одной из главных финансовых целей. Но в большинстве государств путь к этому занимает годы, а порой и десятилетия. Срок накопления на жилье в постсоветских странах колеблется от 7 до 17 лет, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне Казахстан демонстрирует лучший результат в регионе – всего около 7 лет 8 месяцев. По мнению специалистов канала "Геостатистика", причины такого разрыва с соседями лежат не в чудесах экономики, а в простом балансе доходов граждан и стоимости жилья.

Почему у Казахстана получилось?

Казахстан уверенно занял первое место по доступности недвижимости благодаря наиболее гармоничному соотношению средних зарплат и цен на квартиры.

В стране при средней зарплате около 830 долларов стандартная двухкомнатная квартира стоит примерно 76 тысяч долларов. Это создает редкий для региона баланс: доходы и цены находятся в реальном соответствии друг с другом.

Благодаря этому казахстанцы копят на собственное жилье быстрее, чем жители стран со схожими зарплатами – например, в Грузии (10 лет) или в Беларуси (11 лет 2 месяца). По мнению экспертов, рынок недвижимости РК остается относительно сдержанным и не уходит в искусственно разогретые цены, которые превышают реальную покупательную способность населения.

Примечание. Важно учитывать: под сроком накопления в этом анализе подразумевается чисто математический расчет, где человек откладывает всю свою зарплату полностью, без учета расходов на еду, жилье, транспорт и другие жизненные потребности. В реальности же никто не может позволить себе "не есть и не пить", поэтому фактический срок накопления всегда будет значительно выше.

Фото: geostatistica

Российский парадокс

Россия – крупнейшая экономика региона – демонстрирует противоположную картину.

Несмотря на самые высокие средние зарплаты в СНГ (около 1250 долларов), стоимость типовой квартиры достигает 193,5 тысячи долларов. В результате реальный срок накопления растягивается почти до 13 лет.

Та же проблема наблюдается в странах, где высокие доходы соседствуют с еще более высокими ценами на квадратные метры. Именно этот дисбаланс толкает срок накопления за пределы десятилетия.

Где жилье остается недостижимой мечтой

Самая сложная ситуация – в государствах с низкими доходами населения.

Так, в Таджикистане средняя зарплата составляет всего 288 долларов. Но даже относительно недорогие квартиры – около 54,5 тысячи долларов – превращаются для граждан почти в непосильную цель. Чтобы накопить на жилье, требуется 15 лет и 9 месяцев.

Схожий вызов стоит перед Узбекистаном. Несмотря на средний доход в районе 482 долларов, стоимость квартиры превышает 96 тысяч долларов. В итоге срок накопления растягивается почти до 17 лет – максимального показателя в регионе.

Таким образом, доступность жилья в странах СНГ определяется не номинальной ценой квадратного метра, а реальной платежеспособностью людей.

Ранее мы сравнили стоимость квартир в Казахстане и других странах планеты.

Андрей Валентинов
