Рекордный ввод жилья не закрывает дефицит: казахстанцам все еще не хватает квадратных метров

За десять месяцев 2025 года объем строительных работ в РК вырос на 15,1%, а ввод жилья достиг исторического максимума – 14,6 млн кв.м. При этом обеспеченность жильем на одного казахстанца составляет всего 24,5 кв. м, что ниже международного стандарта, сообщает Zakon.kz.

Сектор растет на частном капитале

Строительная отрасль, согласно данным БНС АСПиР РК, демонстрирует сильный рост, который почти полностью обеспечен негосударственными инвестициями.

92,9% общего объема строительных работ выполнено частными строительными организациями. Доля государственного участия составляет лишь 0,5%.

Основной прирост обеспечили работы по строительству и ремонту сооружений (+19,2%), нежилых (+10,2%) и жилых (+7,6%) зданий.

Самую большую долю в объеме работ занимают строительство автомобильных, железнодорожных дорог и метро (24,9%).

Значительную часть жилья вводят сами граждане: 5,5 млн кв. м сдано в эксплуатацию населением (индивидуальные дома).

На региональном уровне рост сконцентрирован в крупнейших финансовых центрах. Астана показала увеличение объемов на 39,4%, Алматы – на 35,4%.

Фото: stat.gov.kz

Рекорд по строительству школ и больниц

За десять месяцев 2025 года Казахстан резко ускорил темпы ввода в эксплуатацию социальных объектов. Самый высокий прирост зафиксирован в сфере школьного строительства.

Количество ученических мест в новых общеобразовательных школах увеличилось на 180 034, показав рост за год более чем в 6,4 раза.

В амбулаторно-поликлинических организациях число посещений в смену выросло на 3349 (более чем в 3,1 раза к 2024 году).

Количество мест в новых дошкольных организациях увеличилось в 2,6 раза, а коечный фонд в новых больницах – в 1,8 раза.

Парадокс достижений

За январь – октябрь 2025 года в Казахстане зафиксированы и пиковые показатели жилищного строительства. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья достигла 14,6 млн кв. м, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Наращивание объемов ввода носит стабильный характер, отражая многолетний восходящий тренд. За отчетный период было введено 132,2 тыс. квартир, что на 6,7% больше, чем в 2024 году.

В пересчете на тысячу человек ввод жилья достиг 717,5 кв. м, увеличившись за год на 3,3%.

Несмотря на эти рекорды, отрасль не успевает закрывать накопившийся дефицит, который существует со времен советской экономики, отмечают специалисты Finprom.

Хотя жилищный фонд страны увеличился до 434,3 млн кв. м, обеспеченность жильем на одного проживающего составляет всего 24,5 кв. м. Здесь рост с 2015 года составил лишь 16,5% – это свидетельствует о медленной динамике решения проблемы.

Примечание. Общий международный стандарт ООН-Хабитат (UN-Habitat) составляет 30 кв. м жилья на человека. Однако фактическая обеспеченность жильем в мире сильно варьируется. В некоторых странах ОЭСР, например, в США, этот показатель превышает 60 кв. м, во Франции – 43 кв. м, а в Норвегии – 74 кв. м на человека.

Ранее мы сообщили, что депутаты мажилиса приняли Строительный кодекс РК. Кроме прочих новелл, в кодексе закреплено наделение маслихатов полномочиями по корректировке генеральных планов, рассмотрению отчета по реализации основного градостроительного документа, согласованию концепции развития населенного пункта.