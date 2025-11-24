Жилье за 7 лет: Казахстан опередил страны СНГ по реальной доступности квадратных метров

Для жителей стран СНГ покупка собственной квартиры остается одной из главных финансовых целей. Но в большинстве государств путь к этому занимает годы, а порой и десятилетия. Срок накопления на жилье в постсоветских странах колеблется от 7 до 17 лет, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне Казахстан демонстрирует лучший результат в регионе – всего около 7 лет 8 месяцев. По мнению специалистов канала "Геостатистика", причины такого разрыва с соседями лежат не в чудесах экономики, а в простом балансе доходов граждан и стоимости жилья.

Почему у Казахстана получилось?

Казахстан уверенно занял первое место по доступности недвижимости благодаря наиболее гармоничному соотношению средних зарплат и цен на квартиры.

В стране при средней зарплате около 830 долларов стандартная двухкомнатная квартира стоит примерно 76 тысяч долларов. Это создает редкий для региона баланс: доходы и цены находятся в реальном соответствии друг с другом.

Благодаря этому казахстанцы копят на собственное жилье быстрее, чем жители стран со схожими зарплатами – например, в Грузии (10 лет) или в Беларуси (11 лет 2 месяца). По мнению экспертов, рынок недвижимости РК остается относительно сдержанным и не уходит в искусственно разогретые цены, которые превышают реальную покупательную способность населения.

Примечание. Важно учитывать: под сроком накопления в этом анализе подразумевается чисто математический расчет, где человек откладывает всю свою зарплату полностью, без учета расходов на еду, жилье, транспорт и другие жизненные потребности. В реальности же никто не может позволить себе "не есть и не пить", поэтому фактический срок накопления всегда будет значительно выше.

Фото: geostatistica

Российский парадокс

Россия – крупнейшая экономика региона – демонстрирует противоположную картину.

Несмотря на самые высокие средние зарплаты в СНГ (около 1250 долларов), стоимость типовой квартиры достигает 193,5 тысячи долларов. В результате реальный срок накопления растягивается почти до 13 лет.

Та же проблема наблюдается в странах, где высокие доходы соседствуют с еще более высокими ценами на квадратные метры. Именно этот дисбаланс толкает срок накопления за пределы десятилетия.

Где жилье остается недостижимой мечтой

Самая сложная ситуация – в государствах с низкими доходами населения.

Так, в Таджикистане средняя зарплата составляет всего 288 долларов. Но даже относительно недорогие квартиры – около 54,5 тысячи долларов – превращаются для граждан почти в непосильную цель. Чтобы накопить на жилье, требуется 15 лет и 9 месяцев.

Схожий вызов стоит перед Узбекистаном. Несмотря на средний доход в районе 482 долларов, стоимость квартиры превышает 96 тысяч долларов. В итоге срок накопления растягивается почти до 17 лет – максимального показателя в регионе.

Таким образом, доступность жилья в странах СНГ определяется не номинальной ценой квадратного метра, а реальной платежеспособностью людей.

