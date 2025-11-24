Повар из Петропавловска рассказал, как выбрал блюдо на конкурс и что покорило Ивлева и Агзамова

Егор Овсянников – повар из Петропавловска, прославившийся участием в шоу "Битва шефов", где дошел до финала и получил высокую оценку от известных гуру поварского дела. Что вдохновляет его на кулинарные подвиги и почему он выбрал для конкурса именно бешбармак – в материале Zakon.kz.

Любовь к приготовлению еды у Егора Овсянникова появилась еще в детстве. В семье Овсянниковых все умели и любили готовить, поэтому кухня была местом, где традиционно собирались родные. Маленький Егор наблюдал, как создаются любимые блюда, и постепенно сам стал проявлять инициативу.

"Наверное, оттуда и пошли задатки. Мне стало интересно, и я начал учиться. Первым самостоятельным блюдом у меня был не омлет, как у многих, а классический салат оливье к праздничному столу", – вспоминает Егор.

С годами простое увлечение постепенно превратилось для него в осознанный жизненный путь. То, что когда-то было обычным интересом к кулинарии, незаметно переросло в серьезный профессиональный выбор. После окончания колледжа он получил специальность повара, которого вскоре заметили местные предприниматели.

Фото: из личного архива Егора Овсянникова

Молодого специалиста пригласили в несколько престижных заведений Петропавловска. Там под руководством опытных шефов он оттачивал технику, изучал особенности разных кухонь и постепенно формировал собственный кулинарный почерк.

Через несколько лет Егор Овсянников получил пятый разряд – показатель высокого уровня квалификации. Такой уровень профессионализма позволяет повару не только создавать изысканные блюда и авторские рецепты, но и работать с диетическим меню, сложной выпечкой и десертами.

Специалист с такой категорией умеет выстраивать работу кухни, вести необходимую документацию и рассчитывать объемы сырья. Однако Егор признается, что если на работе он настоящий ас и мастер кулинарных шедевров, то дома практически не готовит. После долгих смен желание снова становиться к плите просто исчезает.

"Дома вкусно готовит моя жена. А вот летом – другое дело. Мы часто бываем на даче, и там у меня своя зона для приготовления блюд на мангале, гриле и в казане. На природе за еду отвечаю я – мне это в удовольствие. Часто готовлю, плов, шашлыки и мясо с овощами", – рассказал повар.

Фото: из личного архива Егора Овсянникова

Телевизионный проект "Битва шефов" в течение многих лет был для Егора Овсянникова не просто шоу, а настоящей целью, к которой он шел постепенно, шаг за шагом. С самого первого момента, когда увидел программу, он почувствовал внутренний азарт и решил для себя, что когда-нибудь обязательно окажется среди участников.

"Когда я впервые увидел это шоу, сразу сказал себе: "Я должен быть там"! Для повара участие в проекте означало возможность проверить свои силы, встретиться с профессионалами высокого уровня и показать мастерство на самой большой сцене кулинарии", – вспоминает Овсянников.

Новость о прохождении кастинга стала для повара настоящим эмоциональным подъемом. На отборочном этапе Егор представил жюри – Константину Ивлеву и Ренату Агзамову – одно из своих коронных блюд – традиционный казахский бешбармак. Оба шефа высоко оценили его работу, и Овсянников получил место в команде Ивлева.

Фото: из личного архива Егора Овсянникова

По словам повара, увлечение национальной кухней Казахстана не случайно, он давно изучает ее тонкости и считает важным сохранять уважение к традициям в каждом рецепте. Поэтому выбор блюда для кастинга стал особенно значимым.

"Организаторы шоу попросили назвать блюда, которые у меня особо хорошо получаются. Из всего списка, который я предоставил, они выбрали именно бешбармак. Я был искренне рад этому. Для меня было важно выступить на конкурсе с частичкой Казахстана. Хотел показать, что у нас тоже есть кулинарные шедевры, достойные мирового уровня", – говорит казахстанец.

Участие в "Битве шефов" стало для Егора одним из самых сильных профессиональных впечатлений. Проект открыл ему совершенно иной уровень гастрономической среды и дал мощный толчок для дальнейшего роста.

"Такого уровня профессионалов я еще не встречал. Это безумно мотивирует. Я уверен, что впереди у меня еще много достижений!" – поделился Егор Овсянников.

За внешним азартом телешоу, напряженным ритмом кухни и бесконечными часами практики стоит человек, для которого семья не просто тыл, а главный ориентир и смысл движения вперед. Каким бы насыщенным ни был график, какие бы задачи ни стояли перед ним на работе, Егор говорит, что именно мысли о доме помогают выдерживать темп и не терять внутреннего баланса.

"Я по натуре семьянин. Для меня важно, чтобы дома все было благополучно и спокойно. Это дает ощущение устойчивости и уверенности. Совсем скоро в моей семье ожидается пополнение, что является для меня особой мотивацией", – говорит повар.

Егор Овсянников отмечает, что, когда понимаешь, что отвечаешь не только за себя, но и за своих близких, появляется совершенно другой уровень ответственности. Это и есть его главная мотивация идти вперед – ради семьи, ради будущего.