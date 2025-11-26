В ритме казахского тоя: как русский танцор из Павлодара стал настоящим Қозғаном

Казахская народная хореография открыла бальному танцору Филиппу Валову дорогу, о которой он сам когда-то и не думал. Как ему удалось стать любимцем публики – в материале Zakon.kz.

Казахская хореография стала для Филиппа Валова точкой разворота. Бальник, привыкший к паркетной технике, неожиданно оказался "своим" в мире ритмов "Қара жорға" и атмосферы казахских тоев. То, что началось, как попытка освоить классику, быстро превратилось в новое творчество и сценическую идентичность.

Фото: из личного архива Филиппа Валова

Сегодня его дуэт с Ульяной Белградовой – один из самых узнаваемых в Павлодаре. Их приглашают на тои как неизменную часть семейных праздников. Ни один той в Павлодаре не проходит без их дуэта. Причем нужно отметить, что Филипп и Ульяна – двойняшки (после замужества она сменила фамилию. – Прим. ред.).

Ведущие тоев называют его "қазақтың сары баласы", а сам Филипп иногда шутит, представляя себя "настоящим қозғаном". Слово "қозған" в одном значении – это один из родов в составе аргынов. А в другом, образно, – весельчак и балагур.

"Мы начали танцевать вместе примерно с семи лет, когда нас обоих привели в танцевально-спортивный клуб "Грация". Со временем танец стал для нас не просто тренировками, а настоящей отдушиной, любимым делом и работой, с помощью которой мы украшаем мероприятия и праздники", – рассказал Филипп.

Фото: из личного архива Филиппа Валова

От бального танца к народному

Примерно три года назад началась другая история Филиппа. Танцор спортивно-бального направления всегда мечтал заниматься хореографией в ее классическом понимании.

"В то время я обучал одну очень способную и талантливую девушку, которая позже стала моей женой. Наталья, артист ансамбля танца "Нур", хотела освоить вальс в бальном стиле. А я, наоборот, мечтал прийти в "Нур", чтобы позаниматься классикой, и попросил ее узнать у руководителя, можно ли мне попробовать свои силы", – говорит танцор.

Через некоторое время его мечта сбылась – он оказался у балетного станка. Так в его танцевальной жизни, помимо классики и бального направления, появились и народные танцы, открыв для него совершенно новый творческий мир.

Фото: из личного архива Филиппа Валова

Язык, культура и танец

Нельзя не сказать о том, что связь Филиппа с культурой кочевников строилась через слово, через язык. Потому что еще в старших классах благодаря своему учителю Филипп стал бронзовым призером областной олимпиады по казахскому языку.

"Но только спустя годы, уже будучи неоднократным серебряным призером чемпионата РК по спортивным бальным танцам, я неожиданно для себя начал погружаться в мир казахской культуры и народного танца. И только тогда понял: все было не случайно. Язык и культура, изученные в юности, подготовили меня к тому, чтобы однажды прочувствовать казахский танец не только техникой, но и сердцем. И я бесконечно рад, что моя дорога легла именно так", – отметил он.

Фото: из личного архива Филиппа Валова

В репертуаре ансамбля "Нур" очень много казахских танцев – как смешанных, так и отдельно мужских и женских номеров. Филиппу было необычно и даже немного странно впервые танцевать без пары, выполнять именно мужские номера. Все-таки всю жизнь он занимался парными танцами.

"В казахских танцах совершенно другая техника, другая манера исполнения. Мне пришлось практически переучиваться, потому что из меня постоянно "выходила" бальная манера, выработанная годами. Танец "Қара жорға" занимает особое место. Он хорош тем, что лично для меня всегда ассоциируется с праздником, торжеством и весельем. Поэтому и наше исполнение этого танца всегда выходит позитивным, бодрым, энергичным и очень задорным. Именно по этой причине нас так часто просят исполнить "Қара жорға", потому что людям всегда хочется праздника, а этот танец его дарит", – рассказал танцор.

Фото: из личного архива Филиппа Валова

Тои как особый мир

Для дуэта брата и сестры казахские тои – отдельный мир, ни с чем не сравнимый. Ведь это далеко не просто выступления.

"Это особая атмосфера: теплая, искренняя, наполненная живой энергией людей и радостью больших семейных встреч. Когда мы выходим танцевать на тои, мы чувствуем, что становимся частью общего праздника, будто вливаемся в настроение, в традиции, в музыку, которая объединяет всех присутствующих", – говорят Филипп и Ульяна.

Для танцоров это не просто работа. Каждый той – особенный, со своей энергетикой и своей историей. И каждый раз они танцуют с искренностью, уважением и огромной благодарностью за то, что им доверяют быть частью таких значимых и трогательных семейных моментов.

"Называю себя қозғаном с 2013 года. Все началось с одной необычной сценки, которую мы вместе с топовым ведущим и моим другом Айдаром Курумбаевым разыграли на тое. Тогда было много импровизации: мы шутили, пели казахские песни, танцевали. Создавали настоящий праздник. И в один из моментов Айдар в шутку сказал, что я – самый настоящий қозған. Эта идея так сильно нам понравилась, что образ сразу прижился и со временем стал чем-то гораздо большим", – смеется Филипп.

Фото: из личного архива Филиппа Валова

Казахский язык он подтягивал благодаря чтению газет. Этот способ в свое время посоветовала ему учитель. Он просто брал любую газету на казахском, выписывал незнакомые слова, переводил и заносил их в свой словарик. А еще Филипп практиковал живое общение на государственном языке, это давало не меньше, чем учебники.

"Ульяна завершила конкурсную деятельность в 2018 году, а я продолжал еще некоторое время, танцуя в паре с Дианой Назарцевой. С приходом коронавируса наше партнерство прекратилось, и также завершилась моя спортивная конкурсная карьера", – вспоминает Филипп.

После рождения двух дочерей Ульяна вернулась в танцы. Сейчас выступления брата и сестры украшают тои и семейные торжества. Танцы для них стали больше искусством. Они уже ни с кем не соревнуются, как ранее в бальных спортивных танцах, а просто делятся своим мастерством и дарят зрителям красоту движения. А слово "қозған" стало настоящим творческим псевдонимом, но уже с прописной буквы – Қозған. Это не просто сценический персонаж. Это часть его самого.