Мир

Белый дом запустил раздел, который критикует СМИ за "предвзятые материалы"

скрин, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 10:37 Фото: скриншот сайта
Администрация Дональда Трампа открыла на официальном сайте Белого дома новый раздел, где публикует список материалов и журналистов, которых считает искажающими заявления президента и освещение событий, сообщает Zakon.kz.

На странице размещен слоган "Вводит в заблуждение. Предвзято. Разоблачено". Первые в "списке нарушителей" – Boston Globe, CBS News и Independent. Их обвиняют в неверной подаче слов Трампа о шести демократах, которые выпустили видео с призывом не выполнять незаконные приказы.

Фото: скриншот сайта

Эскалация началась после того, как Трамп написал в соцсетях, что демократы занимаются "подстрекательским поведением, караемым смертью", и репостнул публикацию со словами "Повесить их". На сайте утверждается, что СМИ и демократы "намекали на незаконные приказы президента", тогда как Белый дом называет все решения Трампа законными.

Фото: скриншот сайта

Также появился "Зал позора правонарушителей", куда включили Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC. Посетители могут искать материалы и их авторов по категориям вроде "предвзятость" или "недобросовестность". Лидером по количеству "нарушений" там значится Washington Post.

Одной из отмеченных публикаций стал недавний материал WP о том, что Береговая охрана США перестанет считать свастики и петли символами ненависти. После выхода статьи служба отменила решение. В комментарии газета заявила, что "гордится точной и строгой журналистикой".

Кроме основных "еженедельных нарушителей", на странице перечислены Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios как "рецидивисты, которые ошибаются снова и снова".

Фото: скриншот сайта

Запуск раздела стал очередным витком конфликта Трампа со СМИ. До этого президент подавал иски против Wall Street Journal и New York Times, заключал мировые соглашения с ABC и CBS и регулярно называл крупные медиа "врагами народа".

Ранее младшая дочь Трампа показала его фото с 11-м внуком.

