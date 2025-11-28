#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Начало 2026 года будет точно непростым – глава Нацбанка

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 15:55 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал, чего ожидать казахстанцам в первые месяцы нового года, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2026 года вступит в силу налоговая реформа.

"Мы видим, что начало следующего года будет точно непростым – хоть и с большой вероятностью часть эффектов от НДС и налоговой реформы уже реализованы, но, тем не менее, когда владельцы бизнеса, частные предприниматели и все остальные, кому нужно будет платить НДС, увидят, что теперь им надо платить не по 12%, а по 16%, когда они увидят в первый раз декларацию по НДС, тем более, если раньше они не были плательщиками данного налога, когда мы как потребители и бизнес как потребитель продуктов и услуг другого бизнеса увидим, что в счете включается новый НДС по 16%, какие-то эффекты дополнительные будут", – добавил он.

Он призывает не быть чересчур оптимистичными.

"Какими будут эффекты, насколько сильными, покажет только время – это январь, февраль и март 2026 года. Экономика будет адаптироваться к налоговой реформе. Я уверен, что это абсолютно правильное решение – повышение ставки НДС, тяжелое, но нужное. Но адаптация к нему будет тоже непростой, она будет занимать некоторое время", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка рассказал, как долго в Казахстане будут расти цены.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
