Казахстанцам стал доступен автолизинг: насколько он выгоден и какие есть риски

В Казахстане начала действовать новая программа лизинга авто для частных лиц. Теперь можно оформлять машины в личное пользование по договору с последующим выкупом или возвратом. Банки уже озвучили условия. Выгоден ли автолизинг и какие риски надо учитывать, выяснял Zakon.kz.

Для многих автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, без которого очень сложно добираться до работы и по делам. Но вот позволить себе машину даже в кредит может не каждый. С 1 декабря 2025 года у казахстанцев появилась возможность, помимо стандартного автокредитования, обзавестись личным транспортом. В стране начал действовать автолизинг.

Что такое лизинг

Лизинг – это долгосрочная аренда, при которой человек получает автомобиль в пользование на определенный срок с ежемесячной оплатой. В течение всего периода действия договора машина остается в собственности лизинговой компании, а не арендатора. После того, как лизингополучатель полностью рассчитается, он может вернуть авто, выкупить его по остаточной стоимости или заключить новую сделку.

В сущности, лизинг является промежуточным вариантом между арендой и приобретением. Клиент лизинговой компании платит только за период использования автомобиля и потерю в цене. Обычно такие программы предназначены для предпринимателей и самозанятых. Но теперь аналогичный механизм работает и для остальных граждан.

Как работает лизинг и насколько он выгоден

Автоэксперт Алексей Алексеев подчеркивает: ежемесячные платежи должны быть ниже, чем при покупке машины в кредит. Тогда лизинг будет выгодным для тех, кто не хочет переплачивать за транспорт, который, кстати, быстро теряет в цене.

"Лизинг должен стать выгодной альтернативой кредиту. Скорее всего, лизинговые компании должны создавать заводы-изготовители автомобиля. Это будет наиболее выгодно для них. То есть: завод заинтересован продать, он открывает лизинговую компанию внутри себя (потому что машина принадлежит ему), и завод сразу может заложить в нее все риски и прибыль", – считает Алексей Алексеев.

Наверняка многие после нескольких лет езды на лизинговом автомобиле захотят его выкупить. Механизм лизинга подразумевает, что казахстанцы смогут чаще менять машины на более новые с выгодой для себя.

"Это способ часто обновлять авто. Например, взял автомобиль в лизинг на 2-3 года, поездил, потом пересаживаешься на новый. Если у арендатора хорошая история, он может бесконечно менять машины и оставаться в выигрыше", – сказал автоэксперт.

Этот механизм выгоден не только клиенту, а обеим сторонам. Лизинговые компании тоже будут оставаться в плюсе.

"Компания, предоставившая машину, ничего не теряет: потом она может продать авто или предложить выкупить по остаточной стоимости", – поясняет Алексеев.

По мнению автоэксперта, содержать лизинговый автомобиль в целости и сохранности – в интересах арендатора. Нужно учитывать, что по техсостоянию могут быть споры.

"Арендатор заинтересован вернуть автомобиль в хорошем состоянии, от этого же зависит, как его оценят. Возможно такое, что человек придет вернуть машину, а ему в лизинговой компании скажут: "Смотри, здесь у тебя царапина, тут потертость, а здесь ты перекрасил". Арендатор, по идее, не должен иметь право ничего менять, то есть красить и переделывать без уведомления владельца, держателя лизинга", – отмечает автоэксперт.

Необходимо понимать, что автолизинг для физлиц – не льготная госпрограмма, а коммерческий продукт. Минторговли и интеграции разработало нормативную базу, которая официально запустила услугу в правовое поле. А ставки, сроки и взносы будут определять лизинговые компании. Это потребует от граждан высокой финансовой дисциплины и внимательного изучения договора.

"Вообще, это выгодно всем, но в первую очередь лизинговым компаниям либо банкам, которые могут оформить лизинг. Сама лизинговая деятельность не регулируется со стороны Нацбанка, АФР. Лизинг может без лицензии открыть любая компания. По законодательству не надо лицензию иметь, как микрофинанс, как банки. Здесь рисков меньше для лизинговых компаний, которые финансируют, потому что до полного погашения суммы лизинга право собственности состоит на балансе лизинговых компаний. А лизингополучатели – клиенты, которые платят по лизингу, – будут иметь право пользования, но не владения", – объясняет финансовый аналитик Арман Байганов.

По словам экономиста, при грамотной схеме автолизинга он станет выгоднее автокредита и позволит скорее обновлять автопарк в стране. А плательщики по лизингу, в отличие от кредитополучателей, будут ответственнее выполнять свои обязательства.

"Финансовой лизинговой компании легче забирать это имущество у недобросовестных плательщиков. В этом плане платежная дисциплина намного лучше будет. В целом лизинг выгоднее кредита, мне кажется", – полагает экономист.

Особенности лизинга

Эксперты предупреждают: у механизма лизинга есть риски. Возможны спорные вопросы при оценке остаточной стоимости автомобиля. Изначально в договорах будут прописаны ограничения. Например, арендодатели могут запретить работать в такси на лизинговых машинах.

"Нельзя будет их использовать в такси или для международных перевозок, для коммерции. Человек, который взял в лизинг, не может полноценно распоряжаться автомобилем. Кого-то это будет смущать. Но если лизинг станет выгоднее, чем приобретение в кредит, то, конечно, люди будут брать. Потому что, по идее, это очень интересная схема". Автоэксперт Алексей Алексеев

Все расходы в период эксплуатации машины будет оплачивать клиент лизинговой компании.

"Амортизацию, ремонт, налог, страхование будет покрывать сам лизингополучатель. В договоре пропишут все права и обязанности, потому что должны вернуть автомобиль с учетом рыночной стоимости. При возврате машины будет проводиться независимая оценка. Если цена окажется ниже рыночной, то разницу выставят на счет лизингополучателя. А если менять автомобиль в процессе: допустим, лизинг на пять лет, а человек три года машиной попользовался и решил поменять ее, тогда условия будут пересматривать". Финансовый аналитик Арман Байганов

Казахстанцы могут взять в лизинг только новый автомобиль из салона. Приобретение подержанных машин программа не предусматривает. Порог стоимости устанавливают лизинговые компании на свое усмотрение. Для одобрения получатели должны пройти финансовый скрининг.

Автолизинг для физических лиц в Казахстане ввели по распоряжению президента. Касым-Жомарт Токаев поручил расширить меры по обеспечению доступности машин для граждан. Проект поправок в правила внутренней торговли опубликовало в конце октября Минторговли страны. В документе прописано, что договор заключается по типовой форме, согласно которой срок лизинга не может быть менее 75% от периода использования авто, а размер вознаграждения и неустойки совокупно не должен превышать 46% годовых от стоимости автомобиля.

Один из отечественных банков предлагает лизинг с первоначальным взносом от 10% и со ставкой 15% годовых. Отмечается, что условия для каждого клиента формируются индивидуально – с учетом платежеспособности и особенностей сделки.

За границей лизинг давно стал привычным. Например, в США и Европе первоначальный взнос либо вообще отсутствует, либо значительно ниже, чем при покупке в кредит. Это зависит от условий конкретной компании.