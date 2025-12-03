Вызовы и трудности: какое место занимает Казахстан в рейтинге мировых киберугроз

На долю Казахстана по итогам трех кварталов 2025 года приходится 7% всех успешно реализованных кибератак в странах СНГ, сообщает Zakon.kz.

Общемировой стремительный рост цифровизации, наращиваемая гонка стран в развитии искусственного интеллекта, повышение качества онлайн-услуг, развитие новых технологий и криптовалют привлекают серьезное внимание мошенников всех мастей, именуемых сейчас киберпреступниками.

Целью киберпреступников, как правило, становятся не только государственные учреждения, но и объекты промышленности, финансовые организации, включая банки, СМИ, транспортные компании и простые граждане.

Методология кибератак

Согласно оценкам экспертов компании Positive Technologies, основными методами совершаемых киберпреступлений являются социальная инженерия (совокупный набор психологических манипуляций людьми в информационном пространстве с целью хищения их персональных данных и финансовых средств), эксплуатация уязвимостей (удаленный взлом с получением несанкционированного доступа), внедрение вредоносного программного обеспечения, DDoS-атаки и компрометация учетных данных (получение паролей и кодов для перехвата контроля над аккаунтами, счетами, электронными почтами и т.д.).

Наибольшая доля успешных кибератак производится с помощью социальной инженерии.

Этот метод в себя включает "фишинг" (создание поддельных сайтов и платформ или рассылка электронных писем), "вишинг" и "смишинг" (телефонное мошенничество и мошенничество через СМС), "плечевой серфинг" (наблюдение за вводом паролей и PIN-кодов) и мошенничество с технической поддержкой (злоумышленник выдает себя за сотрудника технической поддержки с целью последующей установки вредоносного программного обеспечения или убедить оплатить несуществующую услугу).

Ситуация в Казахстане

В настоящее время Казахстан входит в десятку лидеров мирового рейтинга по уровню развития онлайн услуг (Online Services Index, OSI), занимает 24-е место в глобальном рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства, опережая Германию, Китай и Австралию, а также является первым в СНГ по внедрению цифрового управления.

Все это делает из Казахстана приоритетную мишень для киберпреступников. Так, по данным аналитиков компании Positive Technologies, по итогам 2024 года и трех кварталов 2025 года на долю страны пришлось 7% от всех успешно реализованных в странах СНГ кибератак.

В основном под воздействие киберпреступников попадали госучреждения (13%), промышленные предприятия (10%), телекоммуникационные компании и операторы связи (8%), финансовые организации (6%), средства массовой информации (6%) и обычные граждане страны (до 33%).

В этом случае наибольшее число зафиксированных преступлений было связано с кражей персональных данных (свыше 80%), учетных данных организаций (6%) и банковских данных (6%).

Одним из основных методов, используемых в кибератаках злоумышленниками в Казахстане, как, в принципе, и везде в мире, остается социальная инженерия (составляет 58% от всех остальных применяемых киберпреступниками методов).

Тем не менее, несмотря на повышающийся интерес к Казахстану со стороны киберпреступников и увеличивающееся количество осуществляемых ими атак, власти страны не только уделяют серьезное внимание данной отрасли, но и более чем успешно борются с этим феноменом.

Подтверждением этому может являться не только довольно-таки низкий уровень совершаемых в Казахстане киберпреступлений по сравнению с общемировыми показателями среди стран со стремительно развивающейся цифровизацией, но и высокие позиции страны в мировом рейтинге по национальному индексу кибербезопасности NCSI.

В нем Казахстан сейчас занимает 41 место из 125 возможных (с индексом 76,67) и тем самым опережает все страны СНГ, Индию, Китай, Великобританию, Швецию и Турцию.

Ситуация в СНГ и мире

По данным Microsoft Digital Defense Report за2024 год, лидерами по числу совершаемых в их адрес кибератак являются США, Израиль, Украина, ОАЭ, Великобритания и Тайвань. В первую 20-ку также вошли Индия, Германия, Франция, Саудовская Аравия, Турция, Россия и Китай.

Среди стран СНГ лидером по количеству совершенных кибератак стала Россия (72% всех кибератак в регионе). Второе место по этому показателю занимает Беларусь с 9%, а третье – Казахстан.

Многие эксперты на этом фоне прогнозируют, что киберпреступления и кибератаки с учетом общемировой активной цифровизации не прекратятся. Более того, их количественные показатели с каждым годом будут расти, а используемые методы и применяемые злоумышленниками инструменты будут динамично эволюционировать. Стоит уже признать, что это по факту "бич XXI века", бороться с которым сможет надежная система кибербезопасности, способная быть всегда на шаг впереди.