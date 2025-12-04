О возможных афтершоках предупредили сейсмологи: что говорят в ДЧС Алматы

4 декабря 2025 года на территории Китая произошло землетрясение, которое ощутили в Алматы и других населенных пунктах страны. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) предупредили о возможных афтершоках, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в 13:44:07 по местному времени в Аксу (Китай) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Толчки ощущались на расстоянии более 300 км примерно для 7 миллионов человек в Казахстане и Кыргызстане... ...В ближайшие часы/дни возможны повторные толчки. Будьте осторожны и следуйте инструкциям национальных властей", – говорится в Telegram-канале EMSC.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ответили на вопрос, ожидать ли повторных толчков.

"Касательно повторных толчков, проводится заседание комиссии научного сейсмологического центра, по результатам сейсмологи доведут заключение прогнозной комиссии", – сообщили в ведомстве.

Сегодня, 4 декабря, в 12:45 в Алматы произошло землетрясение. После ощутимых подземных толчков жители и гости города начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров. Метрополитен временно приостановил работу.

Эпицентр подземных толчков находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы. Ощутили их не только в Алматы, но и в десятках населенных пунктов Казахстана.