#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
События

О возможных афтершоках предупредили сейсмологи: что говорят в ДЧС Алматы

сейсмодатчики, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:26 Фото: pxhere
4 декабря 2025 года на территории Китая произошло землетрясение, которое ощутили в Алматы и других населенных пунктах страны. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) предупредили о возможных афтершоках, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в 13:44:07 по местному времени в Аксу (Китай) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Толчки ощущались на расстоянии более 300 км примерно для 7 миллионов человек в Казахстане и Кыргызстане... ...В ближайшие часы/дни возможны повторные толчки. Будьте осторожны и следуйте инструкциям национальных властей", – говорится в Telegram-канале EMSC.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ответили на вопрос, ожидать ли повторных толчков.

"Касательно повторных толчков, проводится заседание комиссии научного сейсмологического центра, по результатам сейсмологи доведут заключение прогнозной комиссии", – сообщили в ведомстве.

Сегодня, 4 декабря, в 12:45 в Алматы произошло землетрясение. После ощутимых подземных толчков жители и гости города начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров. Метрополитен временно приостановил работу. 

Эпицентр подземных толчков находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы. Ощутили их не только в Алматы, но и в десятках населенных пунктов Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Серию афтершоков зафиксировали сейсмологи Алматы
06:38, 30 января 2024
Серию афтершоков зафиксировали сейсмологи Алматы
Еще три афтершока зарегистрировали казахстанские сейсмологи
05:07, 04 февраля 2024
Еще три афтершока зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередные афтершоки
20:38, 03 февраля 2024
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередные афтершоки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: