Влияние ароматов на человека: на что способны запахи

Не проходит ни дня, чтобы мы не ощущали какой-то запах, получая информацию об окружающем мире. Он влияет на эмоции, память и даже здоровье. Человек благодаря сложной системе обоняния способен различать триллионы ароматов. Но как вдыхаемое влияет на наш организм – в материале Zakon.kz.

Разнообразный мир запахов окружает нас с рождения. Обоняние – одна из главных сигнальных систем.

На что способны запахи

Ароматы имеют удивительную способность влиять на состояние человека. Многочисленные исследования подтверждают, что запахи способны стимулировать различные части мозга, которые могут повысить уровень комфорта, расслабления или концентрации. Как ароматы влияют на наше здоровье и эмоциональное состояние, рассказал Тимур Фазылов, руководитель отдела публикационной активности Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.

"Запахи воздействуют на человека значительно быстрее, чем другие сенсорные стимулы. Это связано с особенностью работы обонятельной системы: ароматические молекулы напрямую активируют лимбические структуры – амигдалу и гиппокамп – зоны, связанные с эмоциями и стрессовыми реакциями". Тимур Фазылов

По словам исследователей, восприятие запаха происходит в миндалевидно-гиппокампальном комплексе, известном как первичная обонятельная кора. Отмечается, что именно этот механизм отвечает за приятные впечатления, связанные с конкретными ароматами.

Фото: pixabay

Известно, что основу действия ароматов составляют летучие вещества – терпеновые соединения, спирты и эфиры. Поэтому во многих культурах с древности используют благовония для успокоения и благополучия. Ароматические палочки-благовония имели место и в религиозных обрядах, и в различных церемониях.

Как рассказал специалист, к примеру, лимонен из цитрусов снижает утомляемость и действует стимулирующе. А линалоол, основное вещество лаванды, уменьшает тревожность, что подтверждено в клинических исследованиях европейскими учеными в 2013 году. Ментол в мяте улучшает концентрацию и когнитивную ясность, а в хвойных растениях преобладает α-пинен – вещество, снижающее уровень кортизола, "гормона стресса", что доказали исследователи в 2010 году.

"Особенно быстро настроение поднимают цитрусовые ароматы. Исследования показали, что запах апельсина снижает тревогу у пациентов перед стоматологическими процедурами. Но сильнейший эффект всегда имеет "личный запах" – аромат, вызывающий позитивные воспоминания. Этот феномен объясняется прямой связью обоняния и центров эмоциональной памяти", – добавил ученый.

Так в какой же ситуации может помочь тот или иной аромат?

Разные ароматы помогают в разных ситуациях:

Лаванда может снижать тревожность и улучшать сон.

Цитрусовые уменьшают усталость и эмоциональную апатию.

Хвойные ароматы способствуют выравниванию эмоционального состояния благодаря фитонцидам – природным антибактериальным молекулам.

Теплые ароматы корицы и ванили улучшают субъективное ощущение уюта и снижают раздражительность.

Мята и эвкалипт помогают повысить концентрацию, а розмарин улучшает кратковременную память.

Как использовать

Фото: pixabay

Правильное использование ароматов предполагает умеренность: запах должен быть легким, а диффузор – работать не дольше 15-20 минут, сказал собеседник.

"Важно проветривать помещение между ароматическими сеансами. Нельзя наносить на кожу масла в чистом виде: многие эфиры вызывают раздражение и фоточувствительность. Также важно помнить, что ароматы – это поддерживающая мера, а не инструмент лечения депрессии или тревожных расстройств", – подчеркнул специалист.

По словам Тимура Фазылова, запах хвои заслуживает отдельного внимания. Исследования японских ученых показывают, что прогулка в хвойном лесу или вдыхание хвойных фитонцидов снижает тревожность, нормализует давление и снижает уровень кортизола (Li Q., "Forest Bathing," Environmental Health and Preventive Medicine, 2010).

"Это сочетание химического воздействия и сенсорной разгрузки, поэтому эффект ощущается буквально через несколько минут", – добавил спикер.

Дом и ароматы – личная уникальность семьи

Ароматы действительно формируют атмосферу в доме. Научные данные показывают, что комбинации хвои, мандарина и специй укрепляют субъективное чувство уюта и эмоционального благополучия – это связано с тем, что запахи воспринимаются мозгом как целостный "сенсорный образ".

"Именно поэтому в недвижимости используют аромамаркетинг: легкий, натуральный запах делает пространство психологически привлекательнее, повышая вероятность положительного решения (Spangenberg et al., "The scent of a store," Journal of Business Research, 2006)". Тимур Фазылов

Чтобы понять, подходит ли аромат лично вам, достаточно вдыхать его несколько секунд и прислушаться к телесным ощущениям. Если появляется легкость или спокойствие – аромат подходит. Если возникает напряжение или головная боль – использовать его нельзя, даже если он считается "полезным".

Ароматы и противопоказания

Реакция любого человека – избегать отрицательные запахи, связанные с опасностью. Она является осознанным когнитивным процессом, но проведенное исследование впервые показало, что это происходит на бессознательном уровне и очень быстро.

"Людям с аллергией и астмой следует избегать резких запахов – они могут провоцировать приступы. Беременным следует избегать высоких концентраций эфирных масел. Людям, склонным к мигрени, противопоказаны тяжелые цветочные и сладкие ароматы, которые могут стать триггером", – порекомендовал ученый.

Также он подчеркнул, что сильно насыщенные, синтетические и резкие запахи нежелательны для всех: они вызывают сенсорную перегрузку и ухудшают самочувствие.

В этой связи можно отметить, что запахи – это тонкий инструмент, который может поддержать психическое состояние, а также помочь справиться со стрессом и создать комфортную среду. Но ключевым всегда остается индивидуальный подбор и умеренность в использовании.