Белым-бело: первый зимний снег встретили алматинцы – фоторепортаж

В самом крупном южном мегаполисе страны вступает в свои права календарная зима – ожидается крепкий мороз, выпали обильные осадки. Детвора и многие горожане ждали снежинок с неба, чтобы наконец порезвиться во дворах и поднять себе настроение перед наступающим праздником, сообщает Zakon.kz.

После долгого ожидания наконец-то зима визуально пришла в Алматы: в ночь на 10 декабря шел обильный снегопад, преобразив городские пейзажи.

Накануне непогода началась со смешанных осадков – дождь со снегом шел вечером 8 декабря. Как только стемнело, в верхней части мегаполиса после дождя посыпались крупные снежинки, а градусник показывал около 0. Но к утру температура воздуха была плюсовой и от осадков не осталось следа. Благодаря этому весь день воздух звенел от чистоты, чем порадовал жителей мегаполиса.

Синоптики заблаговременно предупредили алматинцев и гостей южной столицы о том, что надвигаются крепкие морозы и прогнозируются обильные осадки. Специалисты ранее отмечали, что эти зимние проявления позволят снежному покрову сохраниться надолго.

Существенные осадки начали выпадать ночью с 9 на 10 декабря. Особенно впечатляюще осадки проявили себя в верхних районах мегаполиса.

Но главной опасностью стала гололедица на отдельных участках дорог и утренний туман.

По данным РГП "Казгидромет", 10 декабря в Алматы будет облачно, морозно и снежно. Впрочем, как и в последующие дни:

10 декабря: облачно, снег, ночью сильный снег. Туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°C.

11 декабря: переменная облачность, ночью снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -4-6°C.

12 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем +4+6°C.

Для многих снег стал символом наступающего Нового года, и соцсети наполнились праздничными снимками.

Однако резкое преображение осенних зарисовок в белые зимние пейзажи успело создать муниципальную суету с раннего утра.

Коммунальные службы оперативно отреагировали на изменения погоды и с ночи заняты активной уборкой последствий обильного снегопада и образовавшегося наката на дорожках. Все это для того, чтобы помочь населению справиться с непогодой.

В это время многие горожане пытаются покорить снежные сугробы и скользкие участки тротуаров, а автолюбители отвоевывают путь в сторону работы на проезжей части.

Студенты и учащиеся стараются успеть запрыгнуть в отъезжающий от остановок общественный транспорт, чтобы не опоздать на занятия.

На официальный запрос редакции в РГП "Казгидромет" объяснили, что ненастье со снегопадом принес антициклон, который обусловил понижение температуры воздуха в ночные часы в северных и центральных районах республики до -20-25°C.

"В ближайшие сутки в связи с приходом облачности из южных районов, а также с ее опусканием из района Северного Балхаша наблюдается выпадение сильного снега на территории горных районов Алматинской области, а также города Алматы. В тыл данной облачности из районов Центральной России быстро смещается обширный антициклон, усиливаясь на своем пути. На данный момент он достиг северных и центральных районов республики", – рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

По данным синоптика, холод будет постепенно смещаться на юг и юго-восток республики и обусловит понижение температуры воздуха на территории Алматинской области до -8-13°C и -5-10°C, а на севере и в горных районах – до -15-20°C.

Такой холод в ночные часы сохранится до 12 декабря.

Представитель Гидрометцентра добавил, что в первую очередь с приходом этой облачности и контрастности наблюдается выпадение обильных осадков. Также возможно формирование таких опасных явлений, как туман, гололед и усиление ветра.

"А затем, когда антициклон придет на территорию нашей области, произойдет основное резкое понижение температуры", – добавил Даулет Кисебаев.

9 декабря было распространено штормовое предупреждение, согласно которому 10 декабря на юге, в горных районах Алматинской области и в Алматы прогнозировался сильный снег. На севере, юге, в горных районах области – туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге области с порывами 15-20 м/с.