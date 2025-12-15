#Казахстан в сравнении
Статьи

Достықты бағалайық: супруги из России сняли клип на казахском языке и восхитили Казнет

Достықты бағалайық: супруги из России сняли клип на казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:55 Фото: из личного архива Альфии Беспятовой; коллаж: Zakon.kz
Супруги из России Антон и Альфия Беспятовы любят вместе петь. Недавно они решились на смелую авантюру: снять клип на казахском языке. Эксперимент получился интересный. Zakon.kz побеседовал с дуэтом и узнал, как известная казачья песня зазвучала на языке Абая.

Антон и Альфия Беспятовы живут в Саратовской области. Их дуэт известен далеко за пределами родного края. Супруги вместе выступают, ведут торжества, снимают свои клипы.

"С Антоном познакомилась, когда мне было 18 лет. Я собиралась отметить свой день рождения и в качестве тамады пригласила тетю. Но она заявила, что ее заменит Антон. И на моих именинах он впервые попробовал себя в роли ведущего. Через год мы поженились и решили вместе работать. Начали выступать на банкетах, набили себе клиентуру и хорошую репутацию. Нашему браку уже шесть лет, и у нас есть пятилетняя дочь".Альфия Беспятова

В 2024 году пара захотела чего-то большего, помимо банкетов. Она выпустила свой первый клип, который заметил российский тележурналист Андрей Малахов и пригласил к себе на шоу. Это и стало шагом к записи казахской песни.

"Мы поняли, что можно развиваться в этом направлении, стали снимать клипы на русском языке. И давно хотели спеть на казахском, потому что 80% наших слушателей – это казахи. Наш родной край – Саратовская область – граничит с Казахстаном, здесь много казахов. Долго думали, и как-то на мероприятии супруг играл на гармошке, и все хором запели казачью песню "Ойся, ты ойся, ты меня не бойся". Нам пришла мысль, что все ее знают, у всех она на языке вертится и интересно было бы ее переделать на свой лад".Альфия Беспятова

У Альфии есть казахские корни, а Антон – русский. Они не говорят по-казахски. Но твердо решили, что споют "Ойсю" на языке Абая. И эта песня станет символом дружбы народов.

"Сами мы не могли написать песню, ведь нужно было правильно подобрать слова и смысл. Обратились к знакомому, который жил в Казахстане, с просьбой написать нам ее на казахском языке. Хотели передать дружбу народов, мир, самое главное, что нужно оставаться людьми, несмотря на сложное время. "Ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся" – это казачья песня с призывом не бояться и жить в мире. Сначала мы сняли русскую версию, ездили в Ставропольский край. Это Кавказ – 1,5 тыс. км от нас. В видео горы видны, коллектив танцевальный разных национальностей. А в казахской версии мы хотели взять в кадр юрту, она была только в Дагестане, поэтому отправились туда. Многие спрашивают, почему так далеко, это потому, что у нас здесь нет тех, кто может хорошо снимать".Альфия Беспятова

По словам россиянки, они с супругом сильно переживали за реакцию слушателей, но они с теплом приняли их творчество.

"У нас есть несколько казахских песен, которые мы исполняем на мероприятиях. Сейчас стараемся побольше слов учить. А с произношением нам помог автор песни. Мы пели ему, он поправил ошибки. Мы очень переживали за хейт, что скажут казахстанцы по поводу произношения и особенно по поводу того, что это казачья песня. Но, к нашему удивлению, очень много пишут именно из Казахстана, и все восторгаются. Оставляют много комментариев на казахском языке: керемет, жарайсындар, Қазақстанға қонаққа келиндер. И это так приятно, мы всем благодарны. Этот проект был самый трудный, долгий, нервный, и вроде он удался".Альфия Беспятова

В клетке – машина, а в жизни – милашка: зрелищные бои хрупкой алматинки в ММА

В настоящее время 27-летний Антон и 25-летняя Альфия изучают казахский язык и даже думают повторить эксперимент с "Ойсей". К слову, парень окончил музыкальный колледж, а девушка – музыкальную школу по классу "Скрипка". Однако она не воспринимала музыку всерьез, получила профессию юриста и увлекалась правовыми документами. И никогда бы не подумала, что будет петь, к тому же сможет исполнять казахские песни.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
