Инстаграмные локации: как казахстанцы украшают свои дворы, подъезды и села к Новому году

Новогоднее настроение необязательно ждать от акиматов: где-то жители украшают подъезды и собираются у самодельного камина, а где-то создают целые дворовые сказки с гномами, паровозами и фотозонами. Zakon.kz сходил в гости к жителям Атырау, Костаная и села Заградовка СКО.

Атырау: когда праздник начинается с подъезда

Пока одни ждут праздничного настроения от витрин магазинов и городских площадей, жители одного из жилых комплексов Атырау создают его сами. Они установили елку, развесили мишуру и зажгли гирлянды прямо в подъезде своего дома. Замечательно, что жителей все больше волнует уют не только в собственных квартирах, но и за их пределами.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам жителя дома Михаила Ефремова, идея украсить подъезд к Новому году родилась спонтанно – из простого желания порадовать соседей, особенно детей. Так у входа в дом появились гирлянды, елочные игрушки, мишура и самодельные украшения. Особую теплоту и уют оформлению придает декоративный камин, сделанный из подручных материалов. Рядом – елочка и снеговик.

"К этому приятному делу подключились люди разных возрастов: кто-то приносил украшения из дома, кто-то помогал развешивать гирлянды. Я просто подкинул идею, остальные подхватили. Мы уже второй год украшаем свое пространство. Один сосед принес елку, другой – гирлянды, я сам установил снеговика. Что-то докупили вместе. Кто-то сдал 25 тысяч тенге, кто-то – 15, кто-то – 5. Работа заняла несколько вечеров, но результат того стоил. У нас два подъезда, и каждый из них заметно преобразился и заиграл новогодними огнями", – рассказывает Михаил.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Примечательно, что в последнее время городские власти не торопятся с новогодним оформлением Атырау. На момент подготовки материала главная городская елка все еще не была установлена, а многие улицы оставались серыми и унылыми. Поэтому особенно отрадно, что к созданию праздничной атмосферы все чаще подключаются сами горожане.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Со слов Михаила, на этом соседи останавливаться не собираются. 31 декабря жители планируют собраться во дворе, поздравить друг друга с наступающим Новым годом и встретить праздник вместе – по-соседски, без сцены и громкой музыки, но с живым общением и теплом.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Такие встречи здесь уже становятся традицией. На особо важные даты – Наурыз и Курбан айт – соседи также собираются вместе. Режут барана, готовят плов и куырдак, накрывают общий дастархан. Жарят румяные, янтарные баурсаки. Их аромат разлетается по двору и словно зовет людей выйти из дома. В такие моменты двор превращается в большое общее пространство, где праздник чувствуется не по календарю, а по настроению.

Новогодняя сказка в Костанае

С каждым годом в Костанае растет количество дворов, где жители своими силами стараются создать праздничную атмосферу. Жители дома 139 по проспекту Назарбаева решили не отставать и создать свое маленькое чудо.

Идею не просто украсить свой двор, но и участвовать в городском конкурсе на лучшее оформление председателю ОСИ Евгении Моисеенко предложила Елена Росликова. Она увидела в соцсетях объявление, которое и стало стимулом для активных действий. Общедомовой чат начал пестрить идеями о том, как украсить двор, еще в конце ноября.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Мы включились в процесс. Сначала вместе с супругом сделали двух маленьких оленей из поленьев, а потом стали искать в интернете интересные идеи. Так из деревянных брусков и ящиков появился паровоз с тремя вагонами, везущий подарки и игрушки. Потом поставили елку, разложили под ней подарки. С каждым днем стали появляться все новые декорации", – поделилась девушка.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

К процессу здесь подошли скрупулезно: все предложения жителей в чате изучили и даже составили план, как обустроить каждый уголок, чтобы чувствовалась единая концепция. Председатель ОСИ Евгения Моисеенко живет в этом доме почти с рождения, а сообщество собственников возглавила три года назад. По словам жителей, за это время многоэтажка с подвала до крыши преобразилась, а вместо неуютного двора появилось организованное место для отдыха разных поколений.

"Мы уже третий год участвуем в проекте "Бюджет народного участия", и благодаря этому в нашем дворе появились детская, волейбольная и футбольная площадки, новые скамейки, беседка и качели. Это были бюджетные деньги, а создать новогоднее настроение и атмосферу праздника мы решили своими силами и руками. В процессе подготовки оказалось, что в нашем доме живет немало талантливых людей, которые вложили свое время и силы в создание красоты", – рассказала Евгения Моисеенко.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

И новогодняя сказка действительно получилась. Уже издалека заметна спортивная площадка, сверкающая огнями. И у каждого подъезда свой сюжет.

"У нас есть три фотозоны, возле которых поставили пеньки, чтобы можно было присесть и сделать красивые фотографии. Для детей сделали фотозону с Дедом Морозом и снеговиком, каждый ребенок может поместить лицо в вырезанный овал и выглядеть на фото, как любимый персонаж", – рассказала жительница дома Елена Бычкова.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Яркие и разноцветные флажки для украшения двора сшила Антонина Корытина, которой более 70 лет.

"Я тоже решила внести свой вклад в украшение двора, в котором живу уже много лет. Свободного времени у меня хватает. Я потихоньку шила флажки. Здесь их более 1400 штук. Теперь они добавляют ощущение праздника, и мне от этого радостно", – поделилась она.

Сюда на экскурсию уже приходят жильцы соседних многоэтажек, а фотографии на фоне праздничного двора уже пополнили архивы многих смартфонов.

Северо-Казахстанская область

Новогодний дворец соорудила семья Бланк из своего дома в маленьком селе Заградовка Северо-Казахстанской области. Они так блистательно зажгли новогодние огни в собственном дворе, что посмотреть на эту красоту приезжают со всей области.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Дом Дмитрия и Екатерины стал настоящей достопримечательностью села, которое прежде ничем особенным не отличалось. Оно расположено в 150-ти километрах от Петропавловска, и живет здесь около тысячи жителей. Радости и трудности здесь вполне типичные для глубинки. Работа (если есть), домашнее хозяйство, перебои со связью и интернетом.

Яркими и праздничными красками жизнь в Заградовке заиграла, когда 4 года назад семья Бланк впервые украсила свой дом к Новому году. Местные так и ахнули: дом сиял миллионами разноцветных огней, освещая новогодними гирляндами чуть ли не всю деревню. С тех пор Дмитрий и Екатерина каждый год наряжают свое семейное гнездо.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Каждый год стараемся придумывать что-то поновее. Вот в этом году у нас фигура оленя. Делали по трафарету, который нашли в интернете. Сначала из проволоки собрали каркас, потом украсили его гирляндами. В 2024 году у нас была статуя монаха из цемента и ткани". Дмитрий Бланк

Глава семьи рассказывает, что к творчеству они подходят по зову души. Нет жестких рамок, чертежей и долгих согласований конечного результата.

Секрет талантов семьи Бланк – в их трудолюбии и "золотых" руках. Дмитрий работает в местном хозяйстве агрономом, Екатерина занимается домом. К слову, и сам дом, который теперь в области называют "заградовский дворец", семья превратила из ветхой избы в прекрасный особняк своими руками.

Блистательный пример оказался заразителен. В округе все больше сельчан стараются теперь тоже украшать свои дома. Народную инициативу подхватил и местный акимат. В Есильском районе СКО объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление своего дома. Итоги пока не подводили, но желающих участвовать хоть отбавляй. Сможет ли кто-то оказаться ярче, чем семья Бланк, в канун Нового года будет решать жюри.