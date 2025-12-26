Как выбрать красную икру к новогоднему столу, рассказала главный эксперт КСЭК

Красная икра – привычное, едва ли не главное украшение праздничного стола. Потому особенно обидно принести в дом странное, дурно пахнущее месиво вместо деликатеса. Как избежать досадной промашки и не отравить гостей, Zakon.kz рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Начнем с того, что красная икра бывает разная – из горбуши, кеты, нерки, кижуча и других лососевых рыб. Однако с ней – как в стихах: "Во всех ты, душенька, нарядах хороша". Про крайней мере, главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Гульбану Есдаулетова при выборе меж морскими гадами рекомендует ориентироваться исключительно на собственные предпочтения.

Впрочем, есть вещи, способные испортить любой "наряд". И вот здесь вам уже потребуются острота зрения и советы эксперта.

Первое впечатление обманчиво... не всегда

Сколько раз вы сходу испытывали антипатию к человеку, который впоследствии становился отличным другом, внимательным партнером, понимающим коллегой? С едой – все с точностью до наоборот. Посмотрев на упаковку продукта, вы не ощутили "любви с первого взгляда"? Оставьте его на полке. Нарушенная целостность тары, отталкивающий вид – тревожные сигналы.

"Икра должна реализовываться в заводской герметичной упаковке – стеклянная, металлическая банка – тара должна быть чистой, неповрежденной, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Реализация икры в бытовой таре – пластиковые контейнеры, пакеты без маркировки – не допускается", – предупреждает Гульбану Каршигаевна.

Документики предъявите

Встретили по "одежке" – провожаем по документам.

"У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а именно декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 162".

Расскажи мне о себе

У нее, икры, ведь все на лбу написано! Вернее, на этикетке. Лишь надо суметь правильно прочитать. Вот в КСЭКе знают, что маркировка пищевой рыбной продукции должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).

"Этикетка должна содержать следующие сведения: наименование пищевой рыбной продукции, информация о составе, наименование и местонахождение изготовителя или фамилия, имя, отчество и местонахождение индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименование и местонахождение импортера; дата производства пищевой рыбной продукции, условия хранения пищевой рыбной продукции, единый знак обращения продукции на рынке Союза (EAC)", – говорит эксперт.

Помимо прочего, на глаз вполне реально определить и просрочку, и подделку.

О том, что кушанье, мягко говоря, старовато, вам поведает вздутая крышка банки, мутный или пенящийся рассол, неприятный запах, наличие плесени, изменение цвета. Самозванку выдадут с потрохами слишком яркий, неестественный цвет, одинаковая форма икринок, отсутствие характерного рыбного запаха, наличие красителей и загустителей в составе.

И в завершение. Гульбану Есдаулетова настоятельно рекомендует приобретать деликатес только в официальных торговых точках: уличные рынки, как правило, не соблюдают санитарные требования и температурный режим, не имеют вышеупомянутой бумажки, без которой икра... просто несъедобная субстанция, скажем так. Не рискуйте здоровьем ради сомнительной экономии.

Между тем в преддверии новогодних праздников казахстанские рынки и магазины засыпали мандаринами. В 2025-м к нам привезли почти 64 тысячи тонны цитрусовых на 31 миллион долларов. Увы, оранжевые плоды тоже могут обмануть ожидания едоков, прямо как икра. Полезные советы для закупа – здесь.