Советы

Как выбрать качественную красную икру к новогоднему застолью

Фото: pixabay
Специалисты рассказали, на что обращать внимание при выборе деликатеса и где его лучше не покупать вовсе, сообщает Zakon.kz.

Так, эксперты напомнили, что икра лососевых пород рыб богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту.

Однако перед покупкой надо внимательно изучить этикетку – на ней должны быть указаны название рыбы, даты производства и упаковки. Также следует избегать продукта с добавлением консерванта Е-239 (уротропина).

Крышка банки не должна бать примятой или вздутой. Сама икра в идеале полностью заполняет тару, не имеет трещин и пленок.

"При добавлении в горячую воду натуральная икра слегка побелеет и опустится на дно, тогда как искусственная растворится и окрасит воду. Если икра выделяет сок или выглядит "сдутой", это может означать, что продукт уже размораживали", – рассказали специалисты Роспотребнадзора изданию "Время Н".

Вместе с тем деликатес лучше не брать на рынках и у частных лиц.

После вскрытия банки переложите содержимое в стеклянную емкость с крышкой.

Между тем доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева рассказала, какие риски таит новогодний сезон для аллергиков и астматиков.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
