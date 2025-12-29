#Казахстан в сравнении
Статьи

"Лошадь всегда чувствует тебя настоящую": как казахстанка нашла себя в джигитовке

Асель Абишева, конный спорт, Талдыкорган, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:46 Фото: из личного архива Асель Абишевой
Когда смотришь ее видео, кажется, будто всадница и лошадь дышат в одном ритме. Никакой суеты. 39-летняя Асель Абишева из Талдыкоргана пришла в конный спорт уже во взрослом возрасте, но за несколько лет сумела превратить его в дело жизни. С наездницей познакомился корреспондент Zakon.kz.

По признанию героини, всего за три года, начиная с 2022 года, конный спорт стал для нее не просто увлечением, а важной частью жизни. Он помогает развивать дисциплину, выносливость и внутреннюю гармонию.

Фото из личного архива Асель Абишевой

По образованию и профессии она далека от спорта и работает в Департаменте по управлению персоналом в одном из госорганов. Работа с людьми, ответственность и постоянное развитие – то, что объединяет ее профессиональную и спортивную жизнь.

"Моя основная работа – это сфера ответственности и взаимодействия с людьми. А спорт – это такая же работа над собой, только на другом уровне", – сказала она.

Интересно, что связь Асель с лошадьми началась не в детстве. Впервые в седло она села уже во взрослом возрасте – и это было осознанное решение.

@assel__abisheva ❤️‍🔥🐎 @Жәнібек Исабеков #джигитовка #рекомендации #реки #рекомендаци #скачки ♬ оригинальный звук – assel__abisheva
"Когда тренер впервые посадил меня на лошадь, я не почувствовала страха. Наоборот – появилось удивительное спокойствие и доверие". Асель Абишева

По ее словам, именно ощущение контакта стало главным источником вдохновения.

"Лошади очень тонко чувствуют человека – его настроение, состояние, даже внутренний диалог. Это не управление, а диалог без слов, где важны уважение и честность", – подчеркнула девушка.

Сегодня особое место в ее жизни занимает джигитовка – зрелищное и сложное направление конного спорта. Джигитовка – это сила, смелость, концентрация и глубокое взаимодействие с лошадью. Для Асель это стало не просто спортом, а настоящим искусством, которое, судя по видео, Асель осваивает легко и просто.

@assel__abisheva

🐎🫶🏻

♬ Horse racing – kanat

Асель скачет на лошади, а камера следит за ритмом ее движения. Ветер и скорость будоражат не только саму наездницу, но и заставляют следить за ней и подписчиков.

Асель убеждена: лошадь мгновенно считывает внутреннее состояние всадника. Этому она научилась на собственном опыте.

Фото из личного архива Асель Абишевой

"Однажды я пришла на тренировку с тяжелыми мыслями. Лошадь, которая обычно была спокойной, вдруг остановилась и не хотела идти дальше. Тогда я поняла – дело не в ней, а во мне", – вспоминает Асель.

Она остановилась, выдохнула и постаралась отпустить напряжение. Через несколько секунд лошадь сама спокойно пошла вперед. В тот момент наша героиня особенно ясно поняла: лошади реагируют не на команды, а на внутреннее состояние человека.

"На скорости страха нет. Есть концентрация и полное ощущение контроля. Конечно, без падений и травм не обходится, но главное – соблюдать технику безопасности. Лошади очень чувствуют страх", – уверена она.

Идея снимать видео родилась благодаря тренеру.

@assel__abisheva #рекомендации #джигитовка #лошади #fypage #реки ♬ Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) – Usher
"Мой тренер Диас всегда снимал мои тренировки на галопе. Причем делал это настолько профессионально, что порой лучше любого мобилографа", – улыбается Асель.

Первые ролики она начала выкладывать в TikTok – и неожиданно для себя увидела интерес аудитории. Сегодня за ее страницей следят около 75 тысяч подписчиков.

"Людям нравится смотреть конный спорт, особенно джигитовку. Со временем я начала менять локации, ездить в разные конные клубы, работать с более скоростными лошадьми, чтобы видео были еще динамичнее", – говорит она.

Образы для съемок она подбирает осознанно. Иногда продумывает их заранее, иногда все происходит спонтанно. Главное – передать атмосферу и динамику верховой езды. И с особым теплом Асель говорит о казахских конных традициях.

"Мне очень близка джигитовка и казахские конные игры. В них чувствуется дух предков и уникальная культура взаимодействия человека и лошади. Это часть нашей истории и национальной идентичности", – говорит Асель.
@assel__abisheva Қамшыламайақ әкетеді 🚀🔥 #рекомендации #реки #скачки #лошади #fyp ♬ Deja Vu – INNA

Собственной лошади у нее пока нет.

"Собственная лошадь – это огромная ответственность. Но к каждой лошади, с которой я работаю, я отношусь как к партнеру, а не как к инструменту", – подчеркнула Асель.

Близкие поначалу относились к ее увлечению настороженно. Сначала думали, что это временно. А когда Асель начала осваивать галоп и сложные элементы, стали переживать. Но сейчас с восхищением смотрят ее видео и поддерживают ее.

Ее история – напоминание о том, что найти себя можно в любом возрасте. Иногда для этого нужно просто прислушаться к внутреннему зову и сделать первый шаг навстречу своему увлечению.

Фото Бота Ибраева
Бота Ибраева
