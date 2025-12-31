Бомбардиро Крокодило, Покойо и Лабубу: тренды, которые делали интернет 2025 года

2025 год в соцсетях прошел под знаком настоящего изобилия контента. Трендов было так много, что ленты обновлялись быстрее, чем успевал остыть утренний чай. В топ выходили ностальгия, абсурд, ИИ-генерации. Zakon.kz собрал явления, которые стали ключевыми маркерами года в соцсетях.

Алгоритмы работали без остановки, мемы появлялись и исчезали быстрее, чем успевали надоесть, а пользователи снова и снова находили способы сделать вирусным самый обычный момент. На фоне этого цифрового шума мы решили пройтись по самым знаковым для Казахстана трендам, тем, которые чаще всего мелькали в рекомендациях, обсуждались в чатах и моментально заседали в голове без объяснений.

"Сидим с бобром за столом"

Год мы начали с песни. Тренд "Сидим с бобром за столом" вырос из вирусного трека "Бобр" в исполнении SLAVA SKRIPKA, который стал популярным в 2024-2025 годах. Абсурдность, легкость и сюрреалистичный юмор, что человек точит полено и "выпивает" с бобром, сделали этот мем способом ненадолго отвлечься от реальности. Тренд быстро разошелся по соцсетям, оброс пародиями и даже вызвал споры после запрета на его публичное исполнение.

Итальянский брейнрот

Итальянский брейнрот стал одним из самых шумных и непонятных трендов года. Это формат коротких видео с перегруженным монтажом, криками, псевдоитальянскими фразами и полным отсутствием логики. В центре абсурдные персонажи с намеренно нелепыми именами: Бомбордило Крокодило, ТунТун Сахур, Балерина Капучино и Тралалеро Тралала. Каждый из них выглядел как плод фантазии человека, который слишком долго листал TikTok без перерыва.

Видео строились по принципу, чем громче и страннее, тем лучше: резкие склейки, искаженные голоса, гиперэмоции и фразы, которые звучат как итальянские, но по факту ничего не значат. Снимали такие ролики в основном зумеры, сознательно доводя контент до состояния перегруза.

У вас, скорее всего, возник вопрос, в чем суть? Смысл итальянского брейнрота как раз в его отсутствии. Так что не пытайтесь разобраться, примите тренд просто как данность.

Лабубу

Лабубу стал популярным как персонаж дизайнерских игрушек POP MART, но в 2025 году окончательно вышел за пределы коллекционного мира и захватил соцсети. Резкий рост интереса начался после того, как Labubu стали появляться в образах мировых звезд – игрушки висели на сумках у Рианны, Дуа Липы и Лисы из BLACKPINK. После этого персонаж моментально получил статус "must-have" и перекочевал из нишевого тренда в массовый.

Дополнительный ажиотаж подогрел формат продаж "сюрприз": покупатель не знает, какая именно версия Labubu ему достанется. Это сделало игрушку объектом охоты для коллекционеров и еще сильнее разогнало интерес в соцсетях. Параллельно вокруг Labubu начала формироваться целая экосистема контента – пользователи генерировали видео и изображения, писали песни, делали ремиксы, мемы и короткие сюжеты с его участием.

Подтанцовка Булановой

Подтанцовка Булановой стала доказательством того, что танцевать могут все, даже те, кто считает себя "непластичными бревнами". Пользователи записывали свои эпичные, но откровенно неловкие танцы под хиты Татьяны Булановой, и чем проще и смешнее, тем лучше. Главное правило тренда – искренность и самоирония. Никаких профессиональных па, только эмоции и спонтанные движения. Видео снимали где угодно: дома, на работе, в очереди за кофе. В итоге Буланова снова стала саундтреком к человеческим эмоциям, только теперь в формате мемов.

Тренд "Dame un grrr"

Звук "Dame un grrr" взорвал сеть своей резкостью и ритмом летом. Под него снимали реакции, внезапные переходы и гротескные юмористические сценки: чаще всего это были животные, неожиданные смены эмоций или дикие гримасы. Тренд был предельно простым и за счет этого массовым, незамысловатый сюжет, только энергия и короткий "grrr".

Но, как это часто бывает с вирусным контентом, параллельно он вызывал и раздражение. Многих пользователей Сети бесили эти рыки и корявые эмоции на лице, но, как говорится, "кому видно – тому стыдно". И все же, несмотря на жалобы, видео продолжали появляться одно за другим.

Покойо

Мультяшный герой нулевых неожиданно стал символом "осеннего вайба" 2025 года. Если вы не знакомы с этим персонажем, то "Покойо" – испанский анимационный сериал, созданный Дэвидом Кантоллой, Луисом Гальего и Гильермо Гарсия Карси, премьера которого состоялась 7 января 2005 года. Главный герой – маленький мальчик в синем костюме, завоевавший любовь зрителей своим любопытством, дружелюбием и добрым юмором.

Почти через 20 лет Покойо вернулся в TikTok и сразу начал танцевать. Все началось в конце октября с короткого ролика под трек Muevelou от Vad Boyz. Через пару недель "синие человечки" заполонили платформу, пользователи повторяли танец, добавляли собственные движения, спецэффекты и ремиксы. Танцевальные видео с Покойо стали одновременно ностальгическими и невероятно заразительными, казалось, что весь интернет вдруг вернулся в детство, только с фильтрами и мемами.

Тренд Bring Me to Life с поездом

В 2025 году обычное ожидание поезда в метро превратилось в эпическую драму благодаря треку Bring Me to Life от Evanescence. Видео снимали с поездами, электричками и метро, где каждый кадр выглядел как сцена из голливудского клипа. Главная идея – максимально преувеличить повседневность: обычная дорога на работу или учебу превращалась в настоящий эмоциональный апокалипсис.

Контраст между пафосной музыкой и бытовой реальностью делал ролики одновременно смешными и легко узнаваемыми.

Даже дети включились в тренд, правда, не в метро, а дома на фоне телевизора или записи, используя лампы, вентиляторы и фены как спецэффекты, чтобы добавить "крутости" своим постановкам. Так обычная поездка в электричке стала одним из самых ярких и узнаваемых трендов соцсетей года.

Год выдался настоящим вихрем контента: смеялись до слез, морщились от странных идей и иногда просто закрывали глаза от того, что творилось в лентах.

Материал по теме 10 добрых историй, которые вдохновили казахстанцев в 2025 году

Надеемся, что в следующем году нас ждет все же больше креативных и интересных идей, неожиданных мемов и моментов, от которых невозможно отвести взгляд. А теперь честно, какой тренд этого года заставлял вас одновременно смеяться, стыдиться и качать головой?