Курортная осень и теплая зима: какие были аномалии погоды в 2025 году в Казахстане

2025 год удивил казахстанцев некоторыми погодными аномалиями. Метеообстановка в стране была разнообразной, а иногда непредсказуемой. Zakon.kz заглянул в климатическое прошлое уходящего года и вспомнил, какие погодные условия сопровождали нас все долгие месяцы.

Год начался с экстремального тепла, когда в январе 2025 года в Казахстане средняя температура воздуха превысила многолетнюю норму на 1-6°С. По данным РГП "Казгидромет", на фоне высоких аномалий были зафиксированы температурные рекорды. Впрочем, таким образом текущий год и подходит к своему завершению – жители большинства регионов с нетерпением ждали снега и морозной стужи, чтобы начать лепить снеговиков и кататься на санках с горок, добавив праздничного настроения к встрече Нового года. Но первые основательные проявления зимы начались в большинстве регионов только к середине декабря.

Зима

Фото: Zakon.kz

По информации сотрудников Гидрометцентра, в зимний период 2024-2025 годов на всей территории Казахстана наблюдались положительные аномалии температуры воздуха, за исключением предгорных районов на юге и юго-востоке страны. Средние за зиму отрицательные аномалии были не ниже -1ºС. Исключением стала метеостанция Жаланашколь (26,5 км от Джунгарских ворот), где аномалия составила -1,2ºС.

Средняя аномалия температуры воздуха за зимний период по Казахстану составила +2,7ºС. Отмечалось увеличение тепловых аномальных колебаний от +1ºС на юге к северу – в районе Костанайской и Актюбинской областей, в северной половине Костанайской, Северо-Казахстанской и на севере Павлодарской области до +5 ºС и выше.

"За период зимы 2024-2025 гг. 127 метеостанций, расположенных в западных, центральных, восточных и на севере южных регионов страны, вошли в градацию "тепло" с вероятностью непревышения 75-95%. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях и северной части Акмолинской области были зафиксированы аномалии температур, попавшие в категорию "экстремально тепло" с вероятностью непревышения 95-100%. На метеостанциях Рудный в Костанайской области были обновлены рекорды сезонных температур воздуха за зимний период". РГП "Казгидромет"

Синоптики также отметили, что количество осадков зимой 2024-2025 гг. распределялось на территории страны неравномерно. Наибольшее их количество, или избыток, то есть более 120% нормы, наблюдалось на западе страны (Атырауская, Мангистауская и Актюбинская области), на севере (Северо-Казахстанская и Акмолинская области) и на востоке (Абай, Восточно-Казахстанская и восточная часть Карагандинской области).

Наибольшее количество осадков выпало на метеостанции Аксуат в области Абай – 51,2 мм, что составило 166,9% нормы.

Однако в некоторых регионах наблюдались очаги дефицита осадков. Преимущественно он фиксировался в Западно-Казахстанской и Костанайской областях, а также в центральных и южных регионах страны. В Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях отмечались небольшие очаги дефицита осадков.

По данным 9 метеостанций – Айдарлы, Баканас, Уюк, Кордай, Урда, Уштоган, Шолаккорган, Амангельды, Кертинды – зафиксировались 5%-ные экстремумы и вошли в градацию "экстремально сухо".

"Помимо осадков в ряде регионов наблюдалось значительное усиление ветра до 25-29 м/с, в отдельных районах юго-востока страны его порывы достигали 30-36 м/с. Такие погодные условия сопровождались метелями, в результате которых видимость снижалась до 100-500 метров, а также туманами с видимостью до 50 метров и гололедными явлениями, осложнявшими дорожную обстановку", – рассказали синоптики.

При этом в начале 2025 года из-за плохих погодных условий были часто закрыты несколько дорог междугороднего сообщения.

Так, в январе 2025 года на всей территории Казахстана наблюдались положительные аномалии температуры воздуха. Средняя месячная аномалия температуры воздуха составила +4,42ºС. Во всех регионах страны, за исключением некоторых небольших очагов на юге и в горных районах на юго-востоке, аномалия температуры воздуха превышала 3ºС и вошла в градацию "экстремально тепло". Наиболее значительная положительная аномалия (+7,6ºС) была зарегистрирована на метеостанции Усть-Каменогорска в Восточно-Казахстанской области. Самая высокая температура (+2,7 ºС) была отмечена на метеостанции Актау в Мангистауской области.

Температура воздуха около нормы наблюдалась в некоторых районах южной части Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, а также на востоке области Жетысу.

Фото: telegram/qr_tjm

Также неравномерно в январе распределялось количество осадков по всей территории страны. Дефицит дождей наблюдался в западных регионах, на большей части Туркестанской и Жамбылской областей, а также в отдельных районах Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей и области Жетысу. Согласно данным метеостанций, расположенных в Западно-Казахстанской (МС Урда, МС Уральск) и Жамбылской (МС Толе би) областях, зафиксировались 5%-ные экстремумы и вошли в градацию "экстремально сухо".

Избыток количества осадков (больше 120% нормы) наблюдался на большей части северных, центральных и восточных регионов страны, в горных районах на юго-востоке, а также в южной части Костанайской области, в отдельных районах Южного Прибалхашья и области Жетысу.

Самое значительное количество осадков выпало на метеостанции Уржар в области Абай – 81 мм, что составило 174,6% нормы. На двух метеостанциях в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях были обновлены рекорды месячных сумм атмосферных осадков. По данным семи метеостанций, расположенных в северных, северо-восточных и восточных регионах страны, было экстремально влажно (фиксировались 5%-ные экстремумы).

Фото: pexels

При этом в январе 2025 года в Казахстане неоднократно вводились массовые ограничения движения на республиканских трассах из-за метелей, плохой видимости и гололеда.

Февраль

Февраль 2025 года стал месяцем контрастов: аномальное тепло на большей части страны соседствовало с периодами холода на востоке и западе, а малоосадочная погода сменилась активными осадками и штормовыми явлениями в отдельных регионах. В Астане средняя за месяц температура воздуха составила -8,9°С, что выше нормы на 5 градусов (норма -13,6°С).

Самая высокая температура воздуха отмечалась 25 февраля и составила +1,1°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 9 февраля и составила -20,2°С. Осадков выпало меньше нормы – всего 7 мм при норме за месяц 17 мм.

Весна

В весенний период положительные аномалии температуры воздуха распространились на всю территорию Казахстана, варьируясь от +1°C до +4,4°C. Минимальные значения наблюдались в горных и предгорных районах, а вот повышение температурных аномалий отмечалось как с запада на восток, так и с востока на запад. Максимально положительная аномалия в +4,4°C была зафиксирована в Актюбинской области на метеостанции Карабутак.

"За весенний период у одной трети метеостанций обновились максимальные рекордные значения. Более половины метеостанций, а это 108, вошли в градацию "экстремально тепло" с вероятностью непревышения 95-100%. Метеостанции, расположенные в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу, вошли в градацию "тепло" с вероятностью непревышения 75-95%".

Синоптики проанализировали изменения температуры воздуха и выявили, что весенний период 2025 года был теплее, чем в весенний период 2024 года.

Наибольшая положительная аномалия температуры составила +6ºС в апреле на метеостанции Железнодорожный совхоз в Костанайской области, а самая значительная отрицательная аномалия наблюдалась в марте в областях Абай и Жетысу.

При этом прошедшей весной дефицит осадков охватил почти всю территорию страны, за исключением Северо-Казахстанской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей.

А избыток осадков (более 120% нормы) наблюдался в Мангистауской области, на юго-восточной части Атырауской области и в районе хребта Мугоджар, также в северных и восточных регионах Казахстана.

В связи с преобладанием антициклонального характера погоды, который обусловил длительный период отсутствия осадков и повышенный температурный фон, на юге и юго-востоке страны наблюдалась продолжительная засуха. Наиболее длительная засуха по результатам наблюдений отмечалась в Алматинской области.

Балхашский район – 113 суток, в Жамбылской области;

Жанатас, Сарысуский район – 123 суток;

Кордайский район, Мойынкумский район – 109 суток.

также в Кызылординской области: Кармакшинский и Казалинский районы – 121 сутки, в Шиелийском районе – 122 суток, в Жалагашском районе – 112 суток.

Вместе с тем засуха отмечалась в Туркестанской области:

– на станции Жетысай (Жетысайский район) и в Шымкенте – 124 суток;

– на станции Кызылкум (Отырарский район) – 123 суток;

– на станции Шардара (Шардаринский район) – 122 суток;

– в городе Туркестан – 107 суток;

– на станции имени П. Ж. Кожахметова (Байдибекский район) – 106 суток;

– на станции Ащысай (Келесский район) – 110 суток.

Представители "Казгидромета" пояснили, что засуха является характерным климатическим явлением для южной половины страны. Она формируется при длительном дефиците осадков, высокой температуре и пониженной влажности воздуха.

Март

Фото: pixabay

И март 2025 года стал одним из теплых за последнее десятилетие в Казахстане. Температурный фон по стране в среднем превысил климатическую норму на 1-5°C. В период с 16 по 22 марта в ряде регионов страны были обновлены температурные рекорды, зафиксированные всего пару лет назад, а именно в 2023 году, который за всю историю метеонаблюдений в Казахстане считается самым теплым.

На юго-востоке и востоке страны также были зафиксированы новые максимальные значения температуры воздуха. К примеру, в Алматы 18 марта температура достигла +19,5°C, обновлен рекорд 2001 года (+19,2°C), 21 марта показатель максимальной температуры воздуха составил +24,8°C, тем самым обновив ранее установленный максимум 2018 года (+23,1°C). Теплее, чем в другие годы, было и в Восточно-Казахстанской области (Семей, Усть-Каменогорске).

Также в марте отмечались другие экстремальные погодные явления. В разных регионах наблюдались резкие перепады температуры воздуха, туманы, метели и шквалистые ветры. Например, 5 марта на метеостанции Малыбай в Алматинской области наблюдались очень сильные порывы юго-западного ветра до 34 м/с. 7 марта в Таразе ветер достигал 33 м/с.

Фото: pixabay

При этом 10 марта в Акмолинской области на Ерейментау отмечалась низовая метель видимостью 200-500 м и продолжительностью 15 часов. А в Актюбинской области 14 марта на МС Кос-Истек, 14-15 марта на МС Карабалык наблюдался туман с ухудшением видимости до 50 м.

В столице средняя за месяц температура воздуха составила -2,5°C, что теплее климатической нормы на 3,5°C (норма -6°C).

В Астане 2 марта, несмотря на официальное начало весны, морозы еще давали о себе знать – ночью температура воздуха опустилась до -18,9°C. Однако к концу марта температура постепенно повысилась, достигнув максимума днем 30 марта +12,0°C, и на фоне яркого солнца можно было почувствовать первые признаки тепла. Осадков за месяц выпало 30 мм при норме за месяц 20 мм, что в 1,5 раза больше нормы.

Апрель

Апрель 2025 года в Казахстане стал также аномальным. Температурные рекорды по всей стране в этом месяце в Казахстане отличились нетипично высокой температурой, установив новые рекорды во многих регионах страны.

Фото: Zakon.kz

Среднемесячная температура воздуха на большей части страны была выше обычного на 1-6°C. В течение месяца часто фиксировались новые абсолютные максимумы температуры воздуха, многие из которых значительно превышали предыдущие показатели.

В первой декаде апреля на юге, востоке, севере и в центре страны были зафиксированы температурные рекорды. В частности, 4 апреля были обновлены рекордные показатели температуры воздуха на метеорологических станциях Астаны, когда воздух прогрелся до +19,5 °C, превзойдя рекорд 2023 года (+18°C); на МС Актогай (Карагандинская область) температура достигла +19,4°C, превысив рекорд 2020 года (+14,5°C); на МС Кзылжар (область Улытау) зафиксирована температура +24,5°C, что выше максимума 2019 года (+20,3°C); на МС Баянаул (Павлодарская область) температура поднялась до +21,4°C, существенно превысив рекорд 2012 года (+18,2°C); на МС Баршатас (область Абай) температура достигла +21,4°C, превысив предыдущий рекорд 2009 года (+18,4°C).

На метеостанции Алматы зафиксирована температура +25,8°C, что выше предыдущего рекорда 1999 года (+24,6 °C); на МС Уюк в Жамбылской области температура повысилась до +28,6 °C, побив рекорд 1969 года в +27,2°C). На МС Туркестан температура достигла +31°C, обновив рекорд 2022 года (+28,8 °C).

Фото: t.me/qr_tjm

Вместе с тем аномально высокие температуры сопровождались и интенсивными осадками в ряде районов Алматинской области. 5 апреля на горнолыжном курорте Шымбулак выпало 35 мм снега, а на Туюксу – 34,9 мм, на турбазе Алматау – 33,4 мм.

Также с 7 по 8 апреля на турбазе Алматау было зафиксировано выпадение 32,2 мм осадков в виде сильного дождя. Таким образом, апрель 2025 года стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений, подтвердив тенденцию к учащению температурных аномалий на фоне глобального изменения климата.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +11,5°С, что было выше нормы на 5°, при норме +6,5°С. Самая низкая температура воздуха (-5,6°) была зафиксирована 19 апреля. Самая высокая температура воздуха +27,2° зарегистрирована 28 апреля. Выпало 26 мм осадков при норме за месяц 22 мм.

Несмотря на это, спасателям нашей республики удалось справиться с обильным снеготаянием и не допустить последствий разлива рек и паводков.

Май

Как рассказали синоптики, в мае 2025 года в Казахстане наблюдались как заморозки, так и весьма жаркие дни. По наблюдениям представителей Гидрометцентра, месяц был теплым, часто стояла по-летнему жаркая погода, но в первые дни месяца не обошлось без ночных заморозков на севере, востоке и в центре страны.

"В первой декаде мая на фоне высоких температур отмечались интенсивные осадки. Так, 2 мая на автоматической метеорологической станции Турбаза Алматинской области прошел очень сильный дождь 45 мм. На Медеу – 47,4 мм, на Туюксу – 55,1 мм. 8 мая на метеорологической станции Кос-Истек в Актюбинской области выпала месячная норма осадков 37 мм, а 10 мая на МС Благовещенка (Северо-Казахстанская область) прошел сильный дождь 54 мм при норме за месяц 30 мм. В центре и на юге страны отмечались температурные рекорды, так, 5 мая на МС Шымкент воздух прогрелся до +33,1°C, превзойдя рекорд 2007 года (+31,8°C), 7 мая на МС Туркестан зафиксирована температура +37°C, что выше максимума 2019 года (+36,3°C)". РГП "Казгидромет"

Лето

Летом спасатели страны активно боролись с очагами лесных пожаров, не давая распространиться огню и превратиться стихии в масштабное пепелище.

Середина 2025 года стала жаркой и засушливой, доставив спасателям много работы в условиях повышенной нагрузки. Но их слаженные действия увенчались успехом – в жаркий сезон удалось избежать уничтожения зеленой зоны Казахстана.

Фото: telegram/qr_tjm

Июнь

Жара началась с июня месяца, когда погода характеризовалась аномально теплой на большей части территории страны. При этом, отметили синоптики, нередко наблюдались "температурные качели".

"Средняя месячная температура воздуха в большинстве областей республики превышала климатическую норму на 1-3,5°С. В западной половине Казахстана температурный фон был в пределах нормы, за исключением запада Мангистауской области, где температура воздуха была ниже нормы на 1-1,7°С. В течение месяца преобладал вынос теплых воздушных масс из районов Западной Азии, что способствовало установлению жаркой погоды, особенно во второй декаде месяца. В ряде районов были зарегистрированы рекорды по температуре воздуха. Так, например, 6 июня на метеорологической станции Тараз зафиксировано повышение температуры воздуха до +37,4°C, тем самым был обновлен рекорд 2023 года, когда столбик термометра достигал отметки +36°C. 12 июня на МС Балхаш температура составила +34°C, предыдущий рекорд 1982 года составлял +32,5°C". РГП "Казгидромет"

Фото: telegram/qr_tjm

На большей части северных и западных регионов республики в июне осадков выпало в пределах и больше климатической нормы. Например, 7 июня в Актюбинской области на МС Новоалексеевка выпало 50,3 мм при норме за месяц 32 мм. В то время как на юге и юго-востоке страны в большинстве областей был отмечен дефицит осадков, однако в отдельные дни все же наблюдались ливневые дожди, к примеру, 4 июня в Алматинской области на МС Жаланаш выпало 40,3 мм осадков при месячной норме 75 мм. В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,4°С, что было выше нормы на 1,8° при норме +19,6°С. Самая высокая температура воздуха отмечалась 18 июня и составила +36,3°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 9 июня и составила +9,4°С. Осадков за месяц выпало 58 мм, что больше нормы (норма за месяц 40 мм).

Июль

Как сообщили синоптики, и в июле текущего года в большинстве областей Казахстана наблюдалась сильная жара. Неоднократно объявлялись штормовые предупреждения об аномально жаркой и засушливой погоде. Однако северным, северо-западным регионам с погодой повезло больше. Здесь она была переменчивой, с дождями и частыми температурными колебаниями.

Фото: telegram/qr_tjm

В нескольких районах юга страны были зарегистрированы рекорды по температуре воздуха: 3 июля в Шымкенте и Туркестанской области температура достигла +40,6°C, превысив рекорд 1978 года (+40°C).

Август

Фото: pixabay

В Казахстане в августе температурный фон был в пределах климатической нормы, с избыточным количеством осадков на большей части республики. В отдельные дни в юго-западных, южных и центральных регионах страны были отмечены рекорды по температуре воздуха. Так, например, 10 августа на метеорологической станции Шардара в Туркестанской области температура воздуха достигла +41,2°C, превысив рекорд 1996 года (+40,7°C). 11 августа на той же метеостанции воздух прогрелся до +42,5°C, что выше прежнего температурного максимума 2018 года (+41,0°C), 12 августа на МС Алматы в Алматинской области воздух прогрелся до +38,9°C, что выше исторического рекорда, установленного больше века назад в 1916 году (+36,4°С). В период с 26 по 28 августа на МС Шымкент значения температуры воздуха обновили прежние рекорды, державшиеся с 1999-2000 годов: 26 августа показатели температуры составили +38,5°C, превысив рекорд 2000 года (+37,6°C), 27 августа +39,7°C, превзойдя температурный максимум 1999 года (+37,1°C), 28 августа +40,1°С, что выше прежнего температурного рекорда 2000 года (+36,5°С).

В течение августа на большей части Казахстана наблюдалась активная циклоническая деятельность, сопровождавшаяся обильными осадками. А именно в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области, Жамбылской, области Жетысу, Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской областях наблюдались обильные и продолжительные дожди.

Последний день уходящего лета в Павлодарской области и на востоке страны запомнился обильными грозовыми ливнями, когда осадков выпало от одной до двух месячных норм.

Осень

А вот осень уходящего года стала рекордно теплой за весь период наблюдений: положительные аномалии температуры воздуха наблюдались на всей территории Казахстана.

Фото: pixabay

По данным Казгидромета, средняя сезонная аномалия температуры воздуха составила +3,03 °C. В юго-западных, южных, в отдельных частях юго-востока страны фиксировались положительные аномалии, превышающие +14,0 °C. На 84% метеостанций страны зарегистрировались градации "экстремально тепло" с вероятностью непревышения 95-100%.

"Наибольшая положительная аномалия (+23,1°C) осени наблюдалась в сентябре на метеостанции Шардара в Туркестанской области. Минимальная отрицательная аномалия (-1,5°C) за осенний сезон отметилась в октябре на метеостанции заповедника Маркаколь в Восточно-Казахстанской области. На 107 метеостанциях были обновлены рекордные значения сезонной температуры воздуха. Сравнительный анализ осенних температур показывает устойчивое превышение над климатической нормой 1991-2020 гг. В 2024 году средняя температура воздуха составила 6,84°C, что на 0,42°C выше нормы, а в 2025 году – 9,45°C, превысив норму уже на 3,03°C", – сообщили синоптики.

Относительно сезонного количества осадков представители Гидрометцентра отметили, что прошедшей осенью пространственное распределение количества осадков на территории Казахстана было неравномерным. Дефицит осадков (менее 80%) наблюдался в Атырауской, Актюбинской, южной части Костанайской области, в областях Улытау и Жетысу, а также местами в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях. На большей части западных и южных регионов были зафиксированы значения с вероятностью непревышения в диапазоне 0-5%, что соответствует градации "экстремально сухо".

А вот избыток осадков (более 120% нормы) отмечался на севере Западно-Казахстанской, местами в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай. Ряд метеостанций Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай вошли в градацию "экстремально влажно".

"Наибольшее количество осадков выпало в сентябре на метеостанции Лениногорск (Восточно-Казахстанская область) – 150,6 мм (268,9% нормы). По результатам анализа месячных значений за период с сентября по ноябрь 2025 года наибольшее количество осадков зафиксировано в области Абай на метеостанции Карауыл – 95,2 мм, что составило 209% нормы. На двух метеостанциях Павлодарской области были обновлены рекорды месячной суммы атмосферных осадков. Сравнительный анализ количества осадков показывает, что осень 2025 года характеризовалось дефицитом осадков – за сезон выпало 67,74 мм осадков, тогда как в 2024 году – 84,26 мм". РГП "Казгидромет"

Кроме того, значение 2025 года оказалось ниже климатической нормы (72,32 мм), что указывает на более сухие погодные условия по сравнению с предыдущим годом и средними многолетними значениями.

Сентябрь

В Казахстане первый месяц осени отличился резкими контрастами: от проливных дождей и первых снегопадов до обновления температурных рекордов. Месяц не только демонстрировал рекорды, но даже принес первый снег. Так, начало осени удивило жителей некоторых регионов своей противоречивостью.

"В целом за месяц температура воздуха была в пределах климатической нормы, однако в западных, северных областях, в отдельных районах востока и юга страны она превышала норму на 1-1,7°С, тогда как на западе Мангистауской области было холоднее обычного, то есть ниже нормы на 1,3°С. Погодные условия формировались под влиянием высотной ложбины холода, чередования антициклонов и активных северо-западных циклонов, что обусловило частые дожди, грозы и сильный ветер". РГП "Казгидромет"

Октябрь

Фото: pixabay

Рекорды наблюдались и в октябре 2025 года. В начале месяца преобладала активная циклоническая деятельность в северных и восточных регионах, сопровождавшаяся обильными осадками. Например, 1 октября на метеостанции Бакты в области Абай зафиксированы сильные осадки, выпало 35 мм при норме 23 мм, на метеостанции Зайсан в Восточно-Казахстанской области выпало 23 мм при норме 30 мм. В юго-восточных регионах, а именно в области Жетысу, также наблюдались сильные осадки: на Ушарале – 22 мм (норма 24 мм), в Текели – 37 мм (норма 61 мм), на метеостанции Талдыкорган – 19 мм (норма 35 мм), на МС Сарканд – 22 мм (норма 42 мм), на МС Лепсы – 27 мм (норма 56 мм).

"К середине и к концу первой декады в средней тропосфере прослеживалась высотная ложбина, ось которой проходила через восточную половину страны, а в приземном слое – восточная периферия антициклона, с чем связаны низкие температуры в отдельных регионах страны", – разъяснили отечественные синоптики.

Ноябрь

В ноябре на большей части территории Казахстана наблюдался дефицит осадков. Менее 80% нормы наблюдалось в северной, центральной, южной частях страны, на большей части Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской областей, а также в области Абай и Жетысу.

"В вышеперечисленных областях были зафиксированы значения с вероятностью непревышения в диапазоне 0-5%, что соответствует градации "экстремально сухо". По данным шести метеостанций, расположенных в Карагандинской и Кызылординской областях, осадки отсутствовали в течение всего месяца. Значения выше нормы наблюдались только на западе и местами в северных и восточных частях страны. Количество осадков более 180% нормы выпало в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Четыре метеостанции, расположенные в этих регионах, вошли в градацию "экстремально влажно" с вероятностью непревышения 95-100%. РГП "Казгидромет"

Самое значительное количество осадков выпало на метеостанции Уральск (Западно-Казахстанская область) – 78,6 мм, что составило 379,7% нормы. На метеостанции Новый Уштоган в Атырауской области был обновлен рекорд месячной суммы атмосферных осадков.

Но то, что мы называем рекордами или отклонениями от нормы, на самом деле обычные проявления погоды. Ведь температурные максимумы и минимумы, ураганные ветры и снегопады случаются ежегодно. И как гласит народная присказка, у природы нет плохой погоды, и все это проявление живой природы вокруг нас.