Намек на зиму в Казахстане: какие температурные рекорды были установлены в октябре
Синоптики отметили, что октябрь показал гражданам республики "все разнообразие осенней погоды".
"Начало месяца порадовало жителей страны теплыми, солнечными днями, середина принесла легкий намек на зиму, а к концу месяца преобладала дождливая и пасмурная погода".РГП "Казгидромет"
Начало месяца
В первой декаде октября по всей территории страны стояла теплая погода, дневные температуры повышались до +20+30°С, в отдельные дни даже отмечались рекорды максимальных температур воздуха:
7 октября:
- на метеостанции (МС) Актау температура повысилась до +27,4°С, обновив рекорд 1994 года (+27,1°С);
- на МС Сам (Мангистауская область) было зафиксировано +29,1°С, тем самым обновился рекорд 2008 года (+28,5°С);
- на МС Атырау температура составила +28,1°С, превзойдя рекорд 2008 года (+26,0°С);
8 октября:
- на МС Актобе был установлен новый рекорд – +26,5°С, предыдущий рекорд +25,5°С был зафиксирован в 1927 году;
9 октября на ряде метеостанций были обновлены абсолютные рекорды 2019 года:
- на МС Костанай абсолютный рекорд для этого дня составил +24,2°С, предыдущий рекорд – +23,2°С;
- на МС Кокшетау температура повысилась до +23,5°С, предыдущий рекорд – +22,8°С;
- на МС Экибастуз столбик термометра поднимался до +23,7°С, обновив рекорд в +21,8°С.
Середина месяца
Во второй декаде октября с притоком холодных воздушных масс из районов Скандинавии во многих регионах страны были установлены новые рекорды минимальных температур. К примеру:
13 октября:
- на МС Костанай температура понизилась до -10,2°С (предыдущий рекорд 1924 года – -9,2°С);
- на МС Кокшетау – до -11,5°С (предыдущий рекорд 2009 года составлял -8,1°С);
- на МС Павлодар столбики термометров опустились до -8,5°С;
14 октября:
- на МС Кокшетау температура воздуха понизилась уже до -13,0°С, перекрыв рекорд 1976 года в -10°С;
- на МС Павлодар – до -8,8°С, тем самым обновились рекорды 1957 года (-7,2°С) и 1979 года (-8°С);
15 октября:
- на МС Актау был зафиксирован рекорд и составил -0,3°С, предыдущий был +3,3°С в 2002 году.
Конец месяца
В третьей декаде октября температура воздуха оставалась относительно стабильной, без рекордов.
Намек на зиму
"Погода в первой половине октября радовала ясными, солнечными днями, было преимущественно без осадков. Во второй половине месяца погодные условия изменились: на значительной части Казахстана усилилась циклоническая активность, что привело к частому выпадению осадков, местами сильных, до 15-34 мм. В северных регионах дождь иногда переходил в снег и наблюдались такие явления, как гололед, туман с видимостью 50-500 м и порывы ветра до 15-26 м/с".РГП "Казгидромет"
По данным гидрометцентра, в Астане средняя за месяц температура воздуха составила +5,5°С, что соответствует норме (норма +5°С).
"Самая высокая температура воздуха отмечалась 1 октября и составила +22,8°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 13 октября и составила -8,4°С. Осадков выпало больше нормы, за месяц 40 мм при норме 26 мм".РГП "Казгидромет"
О том, какой будет погода в Казахстане в ноябре 2024 года, можете узнать здесь.