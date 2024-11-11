Намек на зиму в Казахстане: какие температурные рекорды были установлены в октябре

Специалисты РГП "Казгидромет" подвели погодные итоги октября 2024 года. Они рассказали, какими погодными сюрпризами удивил второй месяц осени казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что октябрь показал гражданам республики "все разнообразие осенней погоды".

"Начало месяца порадовало жителей страны теплыми, солнечными днями, середина принесла легкий намек на зиму, а к концу месяца преобладала дождливая и пасмурная погода". РГП "Казгидромет"

Начало месяца

В первой декаде октября по всей территории страны стояла теплая погода, дневные температуры повышались до +20+30°С, в отдельные дни даже отмечались рекорды максимальных температур воздуха:

7 октября:

на метеостанции (МС) Актау температура повысилась до +27,4°С, обновив рекорд 1994 года (+27,1°С);

на МС Сам (Мангистауская область) было зафиксировано +29,1°С, тем самым обновился рекорд 2008 года (+28,5°С);

на МС Атырау температура составила +28,1°С, превзойдя рекорд 2008 года (+26,0°С);

8 октября:

на МС Актобе был установлен новый рекорд – +26,5°С, предыдущий рекорд +25,5°С был зафиксирован в 1927 году;

9 октября на ряде метеостанций были обновлены абсолютные рекорды 2019 года:

на МС Костанай абсолютный рекорд для этого дня составил +24,2°С, предыдущий рекорд – +23,2°С;

на МС Кокшетау температура повысилась до +23,5°С, предыдущий рекорд – +22,8°С;

на МС Экибастуз столбик термометра поднимался до +23,7°С, обновив рекорд в +21,8°С.

Середина месяца

Во второй декаде октября с притоком холодных воздушных масс из районов Скандинавии во многих регионах страны были установлены новые рекорды минимальных температур. К примеру:

13 октября:

на МС Костанай температура понизилась до -10,2°С (предыдущий рекорд 1924 года – -9,2°С);

на МС Кокшетау – до -11,5°С (предыдущий рекорд 2009 года составлял -8,1°С);

на МС Павлодар столбики термометров опустились до -8,5°С;

14 октября:

на МС Кокшетау температура воздуха понизилась уже до -13,0°С, перекрыв рекорд 1976 года в -10°С;

на МС Павлодар – до -8,8°С, тем самым обновились рекорды 1957 года (-7,2°С) и 1979 года (-8°С);

15 октября:

на МС Актау был зафиксирован рекорд и составил -0,3°С, предыдущий был +3,3°С в 2002 году.

Конец месяца

В третьей декаде октября температура воздуха оставалась относительно стабильной, без рекордов.

Намек на зиму

"Погода в первой половине октября радовала ясными, солнечными днями, было преимущественно без осадков. Во второй половине месяца погодные условия изменились: на значительной части Казахстана усилилась циклоническая активность, что привело к частому выпадению осадков, местами сильных, до 15-34 мм. В северных регионах дождь иногда переходил в снег и наблюдались такие явления, как гололед, туман с видимостью 50-500 м и порывы ветра до 15-26 м/с". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, в Астане средняя за месяц температура воздуха составила +5,5°С, что соответствует норме (норма +5°С).

"Самая высокая температура воздуха отмечалась 1 октября и составила +22,8°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 13 октября и составила -8,4°С. Осадков выпало больше нормы, за месяц 40 мм при норме 26 мм". РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Казахстане в ноябре 2024 года, можете узнать здесь.