Из казы и құрақ көрпе: необычные елки нарядили казахстанцы

Новый год на пороге – до 2026-го остались считанные часы. Некоторые казахстанцы решили встретить его по-особенному и креативно отнеслись к оформлению главного новогоднего символа. Zakon.kz предлагает взглянуть на необычные елки.

Самую необычную елку собрали водители Кокшетау, она состоит из 300 авто. В ночное время после команды: "Елочка, гори" она не только заиграла огнями, но и зазвучала звонкими сигналами.

"Более 300 машин выстроились в форму гигантской елки. Праздничная иллюминация и необычная идея подарили зрителям невероятное новогоднее настроение", – говорится в публикации.

Другую новогоднюю елку выстроили из пожарной техники в Астане. Дед Мороз и Снегурочка буквально постучались в окна жильцов и вручили подарки лично в руки деткам.

"Новогодняя елка, выстроенная из пожарной автотехники, подарила особое настроение. Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки стало приятной неожиданностью для детей. Новогоднее оформление в отделении завораживает, а яркие огни и украшения, установленные на автомобилях, роскошное оформление территории отделения и служебных кабинетов дарят праздничную магию и тепло каждой душе", – поделились в астанинской пожарной части №3.

К ежегодному челленджу присоединились и сотрудники Департамента полиции ВКО. Мигалки на полицейских авто заиграли под новогоднюю песню, а машины выстроились в форме любимого зеленого атрибута.

"Пока город зажигает огни на праздничных елках, у полицейских светятся свои гирлянды – синие и красные. Даже в самую новогоднюю ночь ваша безопасность – наш главный приоритет. Пусть в ваших домах будет уютно, а на улицах – спокойно. С наступающим Новым годом!". ДП ВКО

В этом году в соцсетях особенно активно использовали нейросети. Посмотрите, какие милые игрушки на елочки создали ИИ для спасателей, полицейских и работников авиации: пожарные машинки, самолеты и даже танки с казахстанским флагом.

Пользуясь случаем, спасатели напоминают о правилах безопасности при установке елки и гирлянд:

устанавливайте елку на устойчивую и надежную поверхность;

при выборе искусственной елки убедитесь, что она изготовлена из огнестойких материалов;

подключая гирлянду в розетку, проверьте целостность проводов;

обязательно выключайте гирлянды на ночь и при уходе из дома;

не подключайте несколько приборов в одну розетку – это может вызвать перегрузку;

при установке елки необходимо соблюдать безопасную дистанцию не менее одного метра между елкой и людьми;

не ставьте рядом с елкой открытый огонь (свечи, бенгальские огни);

не оставляйте детей без присмотра рядом с пиротехникой, розетками и гирляндами.

Если отойти от официальной части, одной из самых необычных красавиц стала елка в Астане. Она в стиле құрақ-көрпе, созданная из множества разноцветных лоскутков ткани. Ее буквально за два дня собрали 50 волонтеров разных возрастов. Кроме того, на ней висят больше 100 вязаных мягких игрушек, и все это ручная работа.

Настоящую казахскую елку собрала алматинка Арай Болат. Она из глины соорудила юрту, шанырак, асыки, лошадки, тумар и другие национальные символы.

"Моя казахская елка, от которой я просто в восторге. Загадала себе ее еще в прошлом году и выполнила свое обещание. Люблю каждую ее игрушку, особенно тумары с подвесками и лошадок с гривой. А шанырак с подвесками – это отдельная любовь. Здесь же воплотила идею с фольгой от шоколада. Чувствую себя мастерицей-кудесницей! Повезло же этой елке, искупала ее в своей любви от А до Я", – рассказала алматинка Арай Болат.

Школьник Али Махмут из поселка Талдыбулак Талгарского района занимается вольной борьбой. Он украсил елку в доме своими наградами. Как видно на видео – их очень много. Комментаторы удивились такому креативному подходу:

Он что, с пеленок выступает на соревнованиях?

Ничего себе поворот, супер, чемпион!

Вот это я понимаю достижения.

"За четыре года собрал 119 медалей, 27 поясов, 14 кубков", – ответил подписчикам девятилетний мальчик.

Однако даже самая простая елка может дарить самые настоящие яркие эмоции. Это доказали сотрудники конного клуба, которые украсили мишуру своими забавными фотографиями.

Новогоднюю красавицу можно соорудить не только из подручных средств, но и из продуктов. Пара из Астаны собрала вкусную елку из казы, а в качестве подарка пошли мука, масло и кефир.

"Наша романтика. Пусть в Новом году в вашей семье будет достаток, стол полон еды, будьте сытыми", – пишут блогеры.

Материал по теме Домбра на елке и шоколадные асыки: тренд на игрушки в национальном стиле набирает популярность в Казахстане

А как вы оформили свою новогоднюю елку и добавили ли креатива?