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Общество

Новогодняя ночь в Павлодаре стала необычной для многих жителей и гостей города

Павлодар, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:32 Фото: Валерий Бугаев
Тысячи павлодарцев встретили Новый год у главной сверкающей елки областного центра, сообщает Zakon.kz.

Жители и гости города вместе смотрели новогоднее поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с установленного на площади LED-экрана и поздравили друг друга с праздником, а подарком для всех после боя курантов стал великолепный красочный салют.

Павлодар, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:32

Фото: Валерий Бугаев

Радость от встречи Нового года со всеми, кто пришел в этот час на Центральную площадь города, разделил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Павлодар, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:32

Фото: Валерий Бугаев

Павлодар, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:32

Фото: Валерий Бугаев

Праздничную атмосферу для участников праздника создали музыкальная программа, викторины и дискотека. Гостей угощали горячим пловом, вкусными баурсаками и чаем.

Павлодар, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:32

Фото: Валерий Бугаев

Андрей Дюсупов
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