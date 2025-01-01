Новогодняя ночь в Павлодаре стала необычной для многих жителей и гостей города
Фото: Валерий Бугаев
Тысячи павлодарцев встретили Новый год у главной сверкающей елки областного центра, сообщает Zakon.kz.
Жители и гости города вместе смотрели новогоднее поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с установленного на площади LED-экрана и поздравили друг друга с праздником, а подарком для всех после боя курантов стал великолепный красочный салют.
Фото: Валерий Бугаев
Радость от встречи Нового года со всеми, кто пришел в этот час на Центральную площадь города, разделил аким Павлодарской области Асаин Байханов.
Фото: Валерий Бугаев
Фото: Валерий Бугаев
Праздничную атмосферу для участников праздника создали музыкальная программа, викторины и дискотека. Гостей угощали горячим пловом, вкусными баурсаками и чаем.
Фото: Валерий Бугаев
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