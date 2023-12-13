Стало известно, когда будет установлена главная новогодняя елка России

В Кремль сегодня доставят главный символ Нового года - елку, которую уже спилили, а к 22 декабря елка будет наряжена на Соборной площади, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, возраст елки составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - десять метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок.

Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет.

Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

Ранее сообщалось, что главную рождественскую елку США доставили в Белый дом еще в ноябре. Дерево высотой около 12 метров встретила супруга президента США Джо Байдена - Джил. А позже стало известно, что главная елка Вашингтона рухнула накануне того, как президент США должен зажечь на ней огни.

В Казахстане главную елку зажгут в столице 17 декабря в 20:00 на территории Международного выставочного центра EXPO. После церемонии зажжения елки жителям и гостям столицы будет представлена концертная программа. Высота ели составит 25 метров и будет украшена световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, световыми гирляндами и др. На макушке ели будет использована световая снежинка размером 2 метра.

В Алматы главную новогоднюю елку высотой 20 метров установят на площади Абая. Торжественное зажжение и праздничный концерт пройдет 20 декабря. В целом, к Новому году в городе установят более 60 елок. Главный акцент в городском оформлении будет сделан на единый стиль световых композиций.

Инсталляциями, иллюминацией и фотозонами будут украшены: