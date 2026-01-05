Электромобиль vs мороз: правда ли, что в холода вы далеко не уедете

Электрокар, как медведь или иной смартфон, – "уходит в спячку" на зиму. Во всяком случае в этом абсолютно уверены некоторые автолюбители. Zakon.kz разбирался, можно ли "разбудить" спящую ласточку.

С 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков, – таково предупреждение "Казгидромета". Более того, на севере, востоке и в центре страны прогнозируется похолодание: ночью – от -3-16°C до -10-25°C, днем – от -1-11°C до -5-15°C.

Как циклоны по Казахстану, по соцсетям продолжают "смещаться" ироничные ролики о морозоустойчивости современных автомобилей.

Автоэксперт Эдуард Эдоков пережил с подобным уже две зимы – алматинских, не астанинских, тут же уточнил он. Однако дело не столько в градусах со знаком минус, сколько в особенностях конкретной модели.

"Надо обратить внимание на два важных параметра – емкость аккумулятора и дальность пробега на этом аккумуляторе. Если емкость – четко зафиксированный параметр, то вот дальность пробега на полном заряде – расчетный показатель. Допустим, емкость батареи моей машины составляет 66 киловатт-часов. А заявленная производителем дальность пробега – порядка 480 километров. То есть теоретически в идеальных условиях на полностью заряженной батарее я проеду 480 километров. Достаточно много и вообще прекрасно. Но! По моему опыту, реальная дальность – что-то в районе 400-420 километров. И зависит она от целого ряда факторов: тепло или холодно на улице, в горку или с горки вы едете, есть встречный ветер или нет, какова скорость движения и так далее. Множество параметров влияют на интенсивность разрядки. В конечном итоге мы приходим к тому, что 400 километров – это пробег на одном заряде летом. Зимой, я думаю, по моей машине он составит не более 250 километров. Причина проста: автомобиль с двигателем внутреннего сгорания обогревается теплом непосредственно двигателя, тогда как электрический "садит" ради этого заряд – до 30% всей энергии уходит на обогрев, Естественно, эти 30% "высасываются" из дальности хода", – объяснил Эдоков.

И посоветовал в холода делить возможный пробег на одном полном заряде надвое. Арифметических вычислений в принципе придется сделать немало. Вы ведь не хотите, чтобы от вас сбежала последняя "электричка" – в спячку.

Так, во-первых, при дальних поездках привязывайте свой маршрут к зарядной инфраструктуре – вы должны иметь четкое представление о том, сколько вам необходимо "протянуть" до ближайшей станции и через сколько километров на пути встретится следующая.

Во-вторых, присовокупите к ожидаемому хронометражу вояжа еще и время подзарядки.

"Вот смотрите. От Алматы до Караганды в одну сторону на бензине – порядка 10-11 часов. У меня это заняло 17-18 часов. Да, по той простой причине, что мне необходимо заряжаться. Бывает, ты подъезжаешь к станции, а там уже заряжается другая машина – приходится ждать в очереди. Или вообще света нет и неясно, когда появится. Плюс скорость зарядки зависит от того, какой у вас аккумулятор, как сильно он разрядился, какова мощность зарядной станции... Вдобавок процесс идет нелинейно: до 80% батарея электромобиля заряжается на максимальной скорости, а последние 20% скорость зарядки уменьшается. В среднем у меня на подзарядку уходило около часа, а всего подзарядок было 5-6. Все это нужно учитывать", – рекомендует эксперт.

Сам он в длительной поездке учел все факторы, кроме одного: скорость, разрешенная на междугородних трассах, зачастую превышает скорость, при которой энергия расходуется оптимально – 140 км/ч против 100 км/ч по самым грубым подсчетам.

Так что, если хотите вступить в славные ряды "электроводов", умение считать, а также познания из области физики, географии крайне желательны. Впрочем, "в рядах" говорят, оно того стоит: быстрый разгон и торможение, комфортное управление, экономия на покупке бензина, удобство и безопасность.