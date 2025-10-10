Холод стучит в розетку: как подготовить электромобиль к сезону стужи

Есть два типа людей, которые с наступлением осени задумываются о предстоящей зиме: те, кто уже достал из шкафа пуховик, и те, у кого в гараже стоит электромобиль. Zakon.kz поговорил с автоэкспертом и выяснил, как подготовить электрокар к холодам.

С первыми все понятно: шапка, шарф, резиновые подошвы и чай в термосе, а может, и чего покрепче. А вот вторым придется подготовиться чуть иначе. Потому что электромобиль – существо нежное, хоть и на первый взгляд бесшумно уверенное. Особенно в минусовую погоду.

Когда температура падает, настроение батареи тоже

Фото: freepik

Все, как у нас: темнеет раньше, двигаться не хочется, энергии ноль. Аккумулятор электромобиля в холодное время года начинает вести себя примерно так же. Точнее, он не портится, но становится менее бодрым. Процесс простой, при низких температурах замедляется химическая реакция внутри батареи, и запас хода может снизиться на 20-40%.

"В принципе, электромобили, рассчитанные на зиму, уже оснащены системой подогрева аккумулятора. В холодное время года у аккумулятора просто падает емкость. Глобально подготовить его к холоду невозможно. Нужно лишь учитывать особенности эксплуатации. Например, заряжать до 100% нежелательно. Производители не рекомендуют этого делать, потому что постоянная полная зарядка ускоряет потерю емкости. Сейчас даже на iPhone есть функция, которая ограничивает заряд до 80-95%, чтобы продлить срок службы батареи", – объясняет автоэксперт Алексей Алексеев.

Лучше не доводить заряд до 100% и по возможности избегать быстрой зарядки, особенно зимой. Хотя понятно, что не у всех есть доступ к медленной зарядке дома, и в этом случае приходится использовать быструю на общественных станциях.

"Важно понимать, что аккумулятор не выходит из строя резко, как лампочка. Он просто теряет часть емкости со временем. То есть машина продолжит ехать, просто запас хода постепенно сократится. И это нормально", – рассказывает автоэксперт Алексей Алексеев.

В электромобилях нет классического двигателя внутреннего сгорания, поэтому и системы охлаждения двигателя как таковой тоже нет. Но все же некоторые жидкости требуют внимания.

"Если автомобиль полноприводный, у него может быть масло в раздаточной коробке. Правда, не у всех электромобилей она есть, зависит от конструкции. Если есть мост, понижающая передача, редуктор или раздатка, значит, есть и масло, которое нужно проверять и при необходимости менять. А вот о чем забывают почти все – и владельцы электромобилей, и обычных авто – это о замене стеклоомывающей жидкости на зимнюю. Казалось бы, мелочь, но критичная: летняя омывайка при первых признаках похолодания просто замерзает. И тут уже никакие технологии не спасут", – рассказывает Алексей Алексеев.

Электромобиль, как ребенок, его нужно утеплять и согревать

Он не любит резких перепадов, не любит стоять на морозе всю ночь и очень уж не любит, когда включают все подряд: обогрев сидений, стекол, руля, салона, жизненных надежд. Все это минус для батареи. Но можно ли в итоге оставлять такой автомобиль на морозе?

"Да, конечно, можно. Современные аккумуляторы выдерживают холод, и стоянка на улице не критична. Но есть нюансы. Например, у меня электросамокат. Осенью зарядил его, а весной он все еще показывает 100%. Казалось бы, круто, но когда начинаешь ехать, заряд резко падает. Эти 100% не совсем честные. Батарея после долгого простоя и холода теряет часть емкости, даже если индикатор показывает полную зарядку", – поясняет эксперт.

С электромобилем такая же история. Он может стоять на морозе, но при этом понемногу расходует заряд: на охранные системы, камеры, поддержание замков и прочее. Даже без движения батарея потихоньку съедает себя.

"А когда вы решите поехать после долгой зимней стоянки, может казаться, что заряд полный, но разряжаться он будет быстрее обычного. Это нормально, просто холод влияет на химические процессы внутри аккумулятора". Алексей Алексеев

Вы замечали, как зимой мы сами становимся экономичнее в движениях? Ходим короче, говорим тише, держим руки в карманах. Электромобилю нужно то же самое, а именно бережное отношение. Никаких резких стартов, агрессивных разгонов и полной разрядки в ноль. Зимой он особенно ценит ласку и заботу. И розетку поближе.

Также автоэксперт назвал нам одну из основных ошибок владельцев электрокаров:

"Многие водители недооценивают важность зимней резины. У электромобилей вся мощность двигателя доступна сразу, без задержки, поэтому сцепление с дорогой играет ключевую роль. Риск заноса, пробуксовки и проскальзывания у них выше, чем у бензиновых или дизельных машин", – предупреждает Алексей Алексеев.

Время сна и отдыха машины

Фото: freepik

Стоянка для электромобиля – дело тонкое. Правильное хранение в холодный сезон не только избавит вас от неприятных сюрпризов весной, но и продлит жизнь высоковольтной батарее, сохранив все системы в отличной форме. Если машине предстоит долгий простой, лучший выбор – теплый гараж или подземная парковка. Там стабильная температура, нет резких перепадов и наледи, а значит, меньше стресса для аккумулятора и электроники.

Оставляете электрокар под открытым небом? Не проблема, просто подойдите к этому с умом. Активируйте режим сна или энергосбережения, он минимизирует расход заряда, пока авто отдыхает.

Если вы думаете, что зима и электромобиль – несовместимые вещи, пора разрушить этот миф. Правильная подготовка превращает ваш электрокар в уверенного покорителя казахстанских дорог.

Да, холодное время года – вызов для таких автомобилей, но электрокар – это умная и выносливая машина. Ему нужно чуть больше внимания, немного заботы, и он отблагодарит вас бесшумной, экологичной и уверенной ездой даже в стужу.