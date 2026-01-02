#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Статьи

Без цели преследования: уникальные кадры диких животных делает алматинец

Без цели преследования: уникальные кадры диких животных делает алматинец, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 12:10 Фото: Zakon.kz
Он не ученый, не гид, не профессиональный фотограф, а обычный продавец с алматинской барахолки. Однако его походы в горы всегда успешны. Это не только красивые виды, заряд энергии, но и ценные фото диких животных. Zakon.kz узнал у парня, как ему удается делать уникальные кадры.

Страничка Рафаэля Ваитова в Instagram цепляет надолго. Его увлекательный контент про другую жизнь – о дикой природе Алматинской области и ее обитателях. Парень рассказал, что рос в ауле и с детства ходит в горы. И даже после того, как переехал в город, не оставил любимое увлечение.

"Сейчас я живу в Алматы, работаю продавцом на базаре. Горы – хобби, приносящее ощущение свободы, тишины и внутреннего равновесия. Там по-настоящему чувствуешь связь с природой и понимаешь, насколько она сильнее и мудрее нас. Туда я отправляюсь в свободное время с семьей и друзьями, а иногда хожу один. Любимые маршруты – Большой Алматинский пик, пик Букреева и пик Фурманова".Рафаэль Ваитов

Каждый раз, поднимаясь на вершины, молодой человек встречает на своем пути интересного путника: медведя или косулю. Эти встречи называет счастливой случайностью. В первый раз он в восторге от увиденного запечатлел момент, а в последующем – решил делиться впечатлениями с подписчиками.

"Мои встречи с животными начались с обычных прогулок в горах. Со временем я стал замечать их все чаще: медведей, косуль, горных козлов, лис, сурков, редких птиц. Появилось желание сохранять эти моменты на фото и видео, показывать красоту людям и, конечно, напоминать им о бережном отношении к братьям нашим меньшим".Рафаэль Ваитов

Там, где заканчиваются дороги, – начинается жизнь зверей, говорит молодой человек. Он признался, что, по сути, это не так далеко, как кажется. И тому подтверждение кадры, которые отражают тесное соседство шумного города с девственной экосистемой.

"Я не выслеживаю животных целенаправленно, не вмешиваюсь в их жизнь, не гоняюсь за красивыми кадрами. Каким-то чудесным образом наши пути пересекаются. В такие моменты я наблюдаю за ними, соблюдаю дистанцию и снимаю с дрона. Считаю, что такие кадры ценны именно своей естественностью. Главное – терпение и уважение к животным, чтобы не создавать для них стресс. Обычно они быстренько стараются скрыться, но бывает, когда они гордо позируют на камеру".Рафаэль Ваитов

Рафаэль Ваитов говорит, что, находясь в глухой тиши, среди нетронутого пейзажа и наблюдая за занятостью живых существ, понимаешь, что это и есть настоящая жизнь. То, насколько мы являемся неразрывной частью этой экосистемы. И лишь в наших силах уберечь этот мир. Однако, к сожалению, об этом мы чаще всего забываем.

Комментаторы в восторге от сильных кадров:

  • Как богата наша природа, а мы об этом даже не догадывались.
  • Все под боком, а как будто с другой планеты.
  • Как прекрасен этот мир, давайте его беречь.

Часто пользователи интересуются, где можно лицезреть эту красоту, однако автор не всегда называет локацию, чтобы не привлечь внимание браконьеров и массовый туризм.

"В такие места должны ходить исключительно те люди, которые уважают природу и ее обитателей. Смотря на все живое там, понимаешь, что ты лишь гость. Не нужно мусорить в таких местах, топтать растения, ломать деревья, пугать зверей, не вызвать лавины или камнепады. И таких нюансов много. Это не место для массового отдыха и любопытства". Рафаэль Ваитов

К счастью, форс-мажоров никогда не было, говорит парень. Но тут не стоит особенно полагаться на удачу, все дело в основательной подготовке. Нужно:

  • отслеживать штормовые предупреждения,
  • следить, какую погоду обещают синоптики,
  • иди только в ясную погоду,
  • раньше выходить на маршрут и пораньше возвращаться обратно,
  • быть в удобной экипировке,
  • иметь при себе еду и напитки,
  • держать технику заряженной,
  • сообщать о своем маршруте близким,
  • рядом иметь надежного путника,
  • чувствовать себя здоровым,
  • знать дорогу, чтобы не заблудиться.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 12:10
Чистый воздух, снег, чай и тишина: заметки с гор Алматы – фоторепортаж

Это лишь часть основных требований. Горы приветствуют не всех, нужно быть подготовленным и иметь за плечами богатый опыт. И только потом думать о красивых кадрах, как это делает Рафаэль Ваитов, который планирует приобрести профессиональный фотоаппарат, чтобы улучшить качество съемок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
"Слишком красиво, чтобы быть правдой": снятые в горах Алматы уникальные кадры сразили казахстанцев
09:16, 04 ноября 2025
"Слишком красиво, чтобы быть правдой": снятые в горах Алматы уникальные кадры сразили казахстанцев
Уникальные кадры редких животных с фотоловушек появились в Казнете
19:49, 29 октября 2025
Уникальные кадры редких животных с фотоловушек появились в Казнете
Модель ИИ для определения видов диких животных по кадрам с фотоловушек запускает Google
19:28, 06 марта 2025
Модель ИИ для определения видов диких животных по кадрам с фотоловушек запускает Google
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: