Без цели преследования: уникальные кадры диких животных делает алматинец

Он не ученый, не гид, не профессиональный фотограф, а обычный продавец с алматинской барахолки. Однако его походы в горы всегда успешны. Это не только красивые виды, заряд энергии, но и ценные фото диких животных. Zakon.kz узнал у парня, как ему удается делать уникальные кадры.

Страничка Рафаэля Ваитова в Instagram цепляет надолго. Его увлекательный контент про другую жизнь – о дикой природе Алматинской области и ее обитателях. Парень рассказал, что рос в ауле и с детства ходит в горы. И даже после того, как переехал в город, не оставил любимое увлечение.

"Сейчас я живу в Алматы, работаю продавцом на базаре. Горы – хобби, приносящее ощущение свободы, тишины и внутреннего равновесия. Там по-настоящему чувствуешь связь с природой и понимаешь, насколько она сильнее и мудрее нас. Туда я отправляюсь в свободное время с семьей и друзьями, а иногда хожу один. Любимые маршруты – Большой Алматинский пик, пик Букреева и пик Фурманова". Рафаэль Ваитов

Каждый раз, поднимаясь на вершины, молодой человек встречает на своем пути интересного путника: медведя или косулю. Эти встречи называет счастливой случайностью. В первый раз он в восторге от увиденного запечатлел момент, а в последующем – решил делиться впечатлениями с подписчиками.

"Мои встречи с животными начались с обычных прогулок в горах. Со временем я стал замечать их все чаще: медведей, косуль, горных козлов, лис, сурков, редких птиц. Появилось желание сохранять эти моменты на фото и видео, показывать красоту людям и, конечно, напоминать им о бережном отношении к братьям нашим меньшим". Рафаэль Ваитов

Там, где заканчиваются дороги, – начинается жизнь зверей, говорит молодой человек. Он признался, что, по сути, это не так далеко, как кажется. И тому подтверждение кадры, которые отражают тесное соседство шумного города с девственной экосистемой.

"Я не выслеживаю животных целенаправленно, не вмешиваюсь в их жизнь, не гоняюсь за красивыми кадрами. Каким-то чудесным образом наши пути пересекаются. В такие моменты я наблюдаю за ними, соблюдаю дистанцию и снимаю с дрона. Считаю, что такие кадры ценны именно своей естественностью. Главное – терпение и уважение к животным, чтобы не создавать для них стресс. Обычно они быстренько стараются скрыться, но бывает, когда они гордо позируют на камеру". Рафаэль Ваитов

Рафаэль Ваитов говорит, что, находясь в глухой тиши, среди нетронутого пейзажа и наблюдая за занятостью живых существ, понимаешь, что это и есть настоящая жизнь. То, насколько мы являемся неразрывной частью этой экосистемы. И лишь в наших силах уберечь этот мир. Однако, к сожалению, об этом мы чаще всего забываем.

Комментаторы в восторге от сильных кадров:

Как богата наша природа, а мы об этом даже не догадывались.

Все под боком, а как будто с другой планеты.

Как прекрасен этот мир, давайте его беречь.

Часто пользователи интересуются, где можно лицезреть эту красоту, однако автор не всегда называет локацию, чтобы не привлечь внимание браконьеров и массовый туризм.

"В такие места должны ходить исключительно те люди, которые уважают природу и ее обитателей. Смотря на все живое там, понимаешь, что ты лишь гость. Не нужно мусорить в таких местах, топтать растения, ломать деревья, пугать зверей, не вызвать лавины или камнепады. И таких нюансов много. Это не место для массового отдыха и любопытства". Рафаэль Ваитов

К счастью, форс-мажоров никогда не было, говорит парень. Но тут не стоит особенно полагаться на удачу, все дело в основательной подготовке. Нужно:

отслеживать штормовые предупреждения,

следить, какую погоду обещают синоптики,

иди только в ясную погоду,

раньше выходить на маршрут и пораньше возвращаться обратно,

быть в удобной экипировке,

иметь при себе еду и напитки,

держать технику заряженной,

сообщать о своем маршруте близким,

рядом иметь надежного путника,

чувствовать себя здоровым,

знать дорогу, чтобы не заблудиться.

Это лишь часть основных требований. Горы приветствуют не всех, нужно быть подготовленным и иметь за плечами богатый опыт. И только потом думать о красивых кадрах, как это делает Рафаэль Ваитов, который планирует приобрести профессиональный фотоаппарат, чтобы улучшить качество съемок.