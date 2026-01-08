Цена упрямства: какое наказание ждет пассажиров, отказывающихся включать "режим полета" в самолете

Все больше казахстанцев предпочитают игнорировать требование экипажа воздушных судов о выключении гаджетов либо переводе их работы в авиарежим. Zakon.kz разбирался в последствиях пренебрежения правилами.

Начнем с того, что речь идет о стандартном требовании авиационной безопасности. И – да, самолет едва ли рухнет из-за включенных устройств "яблочного" или любого другого производства. Основной довод в пользу нажатия на off – предотвращение акустических и технических помех в наушниках пилотов и в работе навигационного оборудования, особенно в моменты взлета и посадки.

Чем конкретно включенная Сеть может навредить самолету

Этот вопрос мы адресовали Комитету гражданской авиации. Там выделили три потенциальные угрозы:

1) Радиошум. Когда телефон теряет связь с вышками на земле, что и происходит на большой высоте, он автоматически увеличивает мощность своего передатчика, пытаясь найти сигнал. Сотни таких устройств создают сильный электромагнитный фон.

2) Помехи. Сигналы мобильных устройств могут вызывать характерный "треск" или гул в радиоэфире, который мешает пилотам слышать диспетчера.

3) 5G. Их частоты могут пересекаться с частотами радиовысотомеров, критически важных при посадке в условиях плохой видимости.

Какова опасность для упрямых пассажиров

Они получат сильный удар – по кошельку, конечно.

Обратимся к статье 566 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение правил поведения на воздушном судне".

Согласно документу, невыполнение лицом, находящимся на воздушном судне, распоряжений командира воздушного судна или других членов экипажа чревато штрафом в размере 3 МРП (12 975 тенге по состоянию на 2026 год). И то – если ваша несговорчивость хотя бы не создает угрозу безопасности полета.

Вместе с тем пользование услугами связи влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге).

И наконец, указанные деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказываются штрафом в размере 10 МРП (43 250 тенге).

"А как же Wi-Fi на борту?"

Справедливо возмутятся бывалые путешественники. И действительно, на некоторых рейсах – не отечественных авиалиний – он вполне доступен. Но есть нюанс.

"Wi-Fi на борту – это специально спроектированная замкнутая система, которая работает иначе, чем мобильная связь. Интернет поступает на самолет либо через спутниковую связь (антенна на фюзеляже), либо через наземные вышки по технологии Air-to-Ground (ATG). Внутри салона сигнал раздает роутер. Отличие здесь в том, что мобильный телефон в обычном режиме постоянно сканирует эфир на высокой мощности в поиске базовых станций. Модуль Wi-Fi же работает на фиксированных, строго выделенных частотах малой мощности, которые не пересекаются с критическими частотами авиасвязи и навигации. Именно поэтому Wi-Fi часто разрешают использовать даже в режиме полета после набора высоты", – объяснили в КГА.

К слову, в конце прошлого года министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о планах по запуску интернета в поездах и на бортах национального авиаперевозчика, а также обозначил сроки начала проекта. По его словам, "паутина" начнет проникать в транспортные недра уже с 2026 года. В самолеты нацкомпании – примерно с октября.