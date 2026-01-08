ИИ стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он стер границы реальности настолько, что мы порой, сами того не осознавая, получаем большое удовольствие от виртуального мира. Zakon.kz попытался разоблачить современную схему получения популярности в соцсетях.

Признаться, даже самые популярные казахстанские блогеры немного наскучили от однообразия. Зритель жаждет чего-то с огоньком. И вот совсем недавно на просторах Instagram появилась новая звездочка – красавица по имени Адеринке. У нее неординарная внешность, трогательные истории и куча поклонников с признаниями в любви.

Например, при знакомстве мулатка из Астаны отмечает, как часто меняла школу из-за буллинга. Она стеснялась, что не такая как все. Пыталась высветлить свой тон лица тоналкой. Теперь она не прячется и ищет настоящих друзей. За короткий срок новый блогер собрала больше 17 тыс. подписчиков и свыше 72 тыс. лайков.

На пост откликнулись тысячи пользователей с поддержкой:

Невероятная красавица, а родители какие красивые.

Ничего не бойся. Ты очень, очень красивая. Независимо от нации, мои внуки чернышки.

Родители не виноваты, что полюбили друг друга. Сохраняли свою любовь и воспитали девушку-красавицу. Удачи тебе!

Какая красивая девочка! И в детстве, а сейчас так просто красавица.

Чудесный ребенок. Просто огонь. Вам, родителям, нужно ценить эту девочку. Огонь. С большим уважением из Мерке.

Все бы хорошо, никто не заметил никакого подвоха, реалистично, жизненно, правдоподобно, пока создатели аккаунта не признались, что это AI инфлюенсер. Быть точнее: Адеринке не существует в реальной жизни, она вымышленный персонаж, над которой работает целая команда. Пока инициаторы решили придержать свои данные в секрете.

"Мы небольшая креативно-технологическая команда. Нас меньше 10 человек из Астаны, Алматы, Актобе, Уральска и Костаная. Инициатором проекта стал представитель digital-среды, который давно работает с медиа, визуалом и технологиями. У каждого из нас своя роль, отвечающая за визуальный образ, тексты, аналитику и технологическую часть. У нас скорее лаборатория – мы тестируем, как новые формы медиа работают в реальном мире". Создатели Адеринке

По их словам, идея возникла из простого вопроса: что сегодня важнее для аудитории – реальный человек или убедительный образ?

"Адеринке – эксперимент на стыке культуры, социальных сетей и ИИ. Наша цель – исследовать, как аудитория реагирует на цифровые персонажи, насколько она готова им доверять, сопереживать и следить за их "жизнью". Это не про замену людей, а про расширение формата". Создатели Адеринке

Инициаторы пояснили, что имя Адеринке выбрали не случайно – оно интернациональное, редкое и сразу выделяется в ленте. Ее образ создавался постепенно.

"Это полностью художественный образ. Мы не хотели делать карикатурного или фантазийного персонажа – наоборот, нам был нужен узнаваемый, но не банальный образ. Данные и характер собирались как у персонажа сериала: с внутренней логикой, прошлым, характером, а не набором случайных фактов. Но важно: истории не случайные и не абсурдные – они отражают реальные эмоции, переживания и ситуации, знакомые многим людям. По сути, это вымышленная биография, говорящая о реальных проблемах". Создатели Адеринке

Для создания актуальных и цепляющих постов команда изучает:

что происходит в культуре и соцсетях;

на что реагируют казахстанцы;

какие темы вызывают диалог, а не просто лайки.

"Посты создаются как редакционный контент, а не просто "красивые картинки". На одну публикацию затрачивается в среднем от нескольких часов до пары дней, если это сложный визуал или важный смысловой пост. Это точно не "нажал кнопку – получил результат". Создатели Адеринке

Впрочем, эксперимент работает. И лучшее доказательство тому живая и активная реакция пользователей.

"Люди пишут слова поддержки, сопереживают, некоторые в комментариях пишут про свою боль, восхищаются, спорят, задают вопросы, искренне интересуются, большинство не верят, что это ИИ. Хотя мы не скрываем, что Адеринке – цифровой персонаж. Но и не кричим об этом в каждом посте. Нам интересно наблюдать, в какой момент человек сам начинает задаваться вопросом: "А что это на самом деле?" Успех – это образ, к которому люди тянутся. Мы сознательно сделали эстетически сильный образ, потому что ИИ-персонаж в первую очередь конкурирует за внимание, а не за "реализм ради реализма". Создатели Адеринке

Команда отметила, что является одной из первых, кто подошел к этому осознанно и системно, а не ради забавы. По их наблюдениям, ИИ уже способен:

создавать визуальные образы;

генерировать тексты;

анализировать реакцию аудитории;

адаптироваться под стиль и контекст.

"Появление других ИИ-аккаунтов – закономерный процесс. Это новая волна. Мы планируем постепенно показывать все больше возможностей – шаг за шагом. Пока мы больше инвестируем, нежели зарабатываем. Для нас сейчас важнее исследование и масштабирование идеи, чем быстрая монетизация". Создатели Адеринке

В планах у инициаторов:

превратить Адеринке в полноценный цифровой медиапроект;

сотрудничать с брендами, которым интересны новые форматы;

участвовать в культурном и технологическом диалоге.

Между тем они рекомендуют пользователям соцсетей иметь критическое мышление. Чтобы распознать фейк, следует обращать внимание:

на слишком идеальные образы;

на отсутствие живых противоречий;

на то, как персонаж реагирует на сложные вопросы.

Но важно понимать: граница между реальностью и цифровыми образами будет все более размытой. И это уже часть нашей новой реальности.