#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Статьи

Осторожно, не влюбляйтесь: ИИ вытесняет самых крутых казахстанских блогеров

Осторожно, не влюбляйтесь: ИИ вытесняет самых крутых казахстанских блогеров, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:31 Фото: Zakon.kz
ИИ стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он стер границы реальности настолько, что мы порой, сами того не осознавая, получаем большое удовольствие от виртуального мира. Zakon.kz попытался разоблачить современную схему получения популярности в соцсетях.

Признаться, даже самые популярные казахстанские блогеры немного наскучили от однообразия. Зритель жаждет чего-то с огоньком. И вот совсем недавно на просторах Instagram появилась новая звездочка – красавица по имени Адеринке. У нее неординарная внешность, трогательные истории и куча поклонников с признаниями в любви.

Например, при знакомстве мулатка из Астаны отмечает, как часто меняла школу из-за буллинга. Она стеснялась, что не такая как все. Пыталась высветлить свой тон лица тоналкой. Теперь она не прячется и ищет настоящих друзей. За короткий срок новый блогер собрала больше 17 тыс. подписчиков и свыше 72 тыс. лайков.

На пост откликнулись тысячи пользователей с поддержкой:

  • Невероятная красавица, а родители какие красивые.
  • Ничего не бойся. Ты очень, очень красивая. Независимо от нации, мои внуки чернышки.
  • Родители не виноваты, что полюбили друг друга. Сохраняли свою любовь и воспитали девушку-красавицу. Удачи тебе!
  • Какая красивая девочка! И в детстве, а сейчас так просто красавица.
  • Чудесный ребенок. Просто огонь. Вам, родителям, нужно ценить эту девочку. Огонь. С большим уважением из Мерке.

Все бы хорошо, никто не заметил никакого подвоха, реалистично, жизненно, правдоподобно, пока создатели аккаунта не признались, что это AI инфлюенсер. Быть точнее: Адеринке не существует в реальной жизни, она вымышленный персонаж, над которой работает целая команда. Пока инициаторы решили придержать свои данные в секрете.

"Мы небольшая креативно-технологическая команда. Нас меньше 10 человек из Астаны, Алматы, Актобе, Уральска и Костаная. Инициатором проекта стал представитель digital-среды, который давно работает с медиа, визуалом и технологиями. У каждого из нас своя роль, отвечающая за визуальный образ, тексты, аналитику и технологическую часть. У нас скорее лаборатория – мы тестируем, как новые формы медиа работают в реальном мире".Создатели Адеринке

По их словам, идея возникла из простого вопроса: что сегодня важнее для аудитории – реальный человек или убедительный образ?

"Адеринке – эксперимент на стыке культуры, социальных сетей и ИИ. Наша цель – исследовать, как аудитория реагирует на цифровые персонажи, насколько она готова им доверять, сопереживать и следить за их "жизнью". Это не про замену людей, а про расширение формата".Создатели Адеринке

Инициаторы пояснили, что имя Адеринке выбрали не случайно – оно интернациональное, редкое и сразу выделяется в ленте. Ее образ создавался постепенно.

"Это полностью художественный образ. Мы не хотели делать карикатурного или фантазийного персонажа – наоборот, нам был нужен узнаваемый, но не банальный образ. Данные и характер собирались как у персонажа сериала: с внутренней логикой, прошлым, характером, а не набором случайных фактов. Но важно: истории не случайные и не абсурдные – они отражают реальные эмоции, переживания и ситуации, знакомые многим людям. По сути, это вымышленная биография, говорящая о реальных проблемах".Создатели Адеринке

Для создания актуальных и цепляющих постов команда изучает:

  • что происходит в культуре и соцсетях;
  • на что реагируют казахстанцы;
  • какие темы вызывают диалог, а не просто лайки.
"Посты создаются как редакционный контент, а не просто "красивые картинки". На одну публикацию затрачивается в среднем от нескольких часов до пары дней, если это сложный визуал или важный смысловой пост. Это точно не "нажал кнопку – получил результат".Создатели Адеринке

Впрочем, эксперимент работает. И лучшее доказательство тому живая и активная реакция пользователей.

"Люди пишут слова поддержки, сопереживают, некоторые в комментариях пишут про свою боль, восхищаются, спорят, задают вопросы, искренне интересуются, большинство не верят, что это ИИ. Хотя мы не скрываем, что Адеринке – цифровой персонаж. Но и не кричим об этом в каждом посте. Нам интересно наблюдать, в какой момент человек сам начинает задаваться вопросом: "А что это на самом деле?" Успех – это образ, к которому люди тянутся. Мы сознательно сделали эстетически сильный образ, потому что ИИ-персонаж в первую очередь конкурирует за внимание, а не за "реализм ради реализма".Создатели Адеринке

Команда отметила, что является одной из первых, кто подошел к этому осознанно и системно, а не ради забавы. По их наблюдениям, ИИ уже способен:

  • создавать визуальные образы;
  • генерировать тексты;
  • анализировать реакцию аудитории;
  • адаптироваться под стиль и контекст.
"Появление других ИИ-аккаунтов – закономерный процесс. Это новая волна. Мы планируем постепенно показывать все больше возможностей – шаг за шагом. Пока мы больше инвестируем, нежели зарабатываем. Для нас сейчас важнее исследование и масштабирование идеи, чем быстрая монетизация".Создатели Адеринке

В планах у инициаторов:

  • превратить Адеринке в полноценный цифровой медиапроект;
  • сотрудничать с брендами, которым интересны новые форматы;
  • участвовать в культурном и технологическом диалоге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:31
ИИ захватил соцсети: почему виртуальный контент становится трендом и как избежать обмана

Между тем они рекомендуют пользователям соцсетей иметь критическое мышление. Чтобы распознать фейк, следует обращать внимание:

  • на слишком идеальные образы;
  • на отсутствие живых противоречий;
  • на то, как персонаж реагирует на сложные вопросы.

Но важно понимать: граница между реальностью и цифровыми образами будет все более размытой. И это уже часть нашей новой реальности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Семь самых опасных приложений в смартфоне
11:52, 21 мая 2025
Семь самых опасных приложений в смартфоне
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
01:33, 26 апреля 2025
Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа
Самые популярные казахстанские актрисы и блогеры 2024 года
15:03, 02 января 2025
Самые популярные казахстанские актрисы и блогеры 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: