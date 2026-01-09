Остановим старость: названы продукты, способные сохранить молодость

Каждый стремится быть здоровым и сохранить молодость как можно дольше. Если состояние организма легче взять под контроль, то погоня за "вечной юностью" складывается из нескольких составляющих, в том числе – питания. Эксперт назвала Zakon.kz продукты, помогающие продлить красоту и свежесть.

Биологический возраст и паспортные данные давно уже перестали соответствовать фотографии в документах. Люди стараются молодо выглядеть, успешно следить за собой, а правильный образ жизни и мышления становится для каждого важным аспектом активной и благополучной жизни. И помогает в этом, по мнению врача, кандидата медицинских наук, ассоциированного профессора кафедры нутрициологии имени Т. Шарманова Елены Ушанской, антиэйдж-питание, которое привносит в рацион те продукты, которые обогащают пищу элементами, способствующими замедлению процессов старения и сохранению крепкого здоровья.

"Молодость давно перестала быть только вопросом внешности. Сегодня молодость ассоциируется с энергией, хорошей памятью, здоровым телом и высоким качеством жизни. И хотя остановить время невозможно, современные научные данные показывают: то, что мы едим каждый день, напрямую влияет на то, как быстро стареет наш организм. Мы все хотим как можно дольше оставаться активными, энергичными и хорошо себя чувствовать", – объяснила врач.

Специалист в области правильного питания добавила, что антиэйдж-питание – это не про "волшебные продукты" и не про строгие диеты. Это про осознанный выбор рациона, который помогает снижать хроническое воспаление, поддерживать работу клеток, гормональный баланс и обмен веществ. Именно эти процессы лежат в основе возрастных изменений.

Так какую пищу нужно есть, чтобы сохранить молодость и здоровье?

Елена Ушанская дала короткий и честный ответ: продуктов, которые делают нас вечно молодыми, не существует. Но есть питание, которое поможет замедлить процессы старения.

"Речь идет не об отдельных "суперфудах", а о регулярном, сбалансированном рационе, который обеспечивает организм всеми необходимыми нутриентами. Такое питание включает достаточное количество овощей и фруктов как источников антиоксидантов, качественный белок для обновления тканей и мышечной массы, полезные жиры для здоровья сосудов и гормонального баланса, а также продукты, поддерживающие здоровье кишечника. Именно в кишечнике формируется иммунный ответ и происходит усвоение многих веществ, влияющих на процессы старения", – объяснила специалист.

Вместе с тем не менее важно учитывать и то, чего в рационе должно быть меньше: избытка сахара, ультрапереработанных продуктов, трансжиров и регулярного переедания. Именно эти факторы усиливают воспаление и ускоряют возрастные изменения.

Таким образом, питание, направленное на сохранение молодости и здоровья, – это не краткосрочная диета, а образ жизни, который помогает дольше сохранять энергию, работоспособность и хорошее самочувствие.

Фото: pixabay

Какие продукты действительно поддерживают молодость?

1. Овощи и зелень. Ежедневно являются источником антиоксидантов, полифенолов, витаминов и клетчатки. Поддерживают защиту клеток от окислительного стресса и хронического воспаления.

Особенно полезны листовая зелень, брокколи, цветная капуста, ягоды, овощи ярких цветов.

2. Качественный белок. Необходим для строения и обновления тканей, мышц, кожи, ферментов и гормонов. Дефицит белка ускоряет возрастные изменения, которые проявляются потерей мышечной массы, снижением иммунитета.

Необходимые источники белка: постное мясо, рыба и морепродукты, яйца, птица, бобовые, кисломолочные продукты.

3. Полезные жиры. Поддерживают здоровье клеточных мембран и гормональный баланс, способствуют снижению воспаления и поддержанию здоровья сосудов.

Важно в питании: жирная морская рыба (омега-3), не менее 2-3 раз в неделю. Или необходим дополнительный прием в виде БАДов, оливковое масло, орехи и семена, авокадо.

4. Продукты для здоровья кишечника. Состояние микробиоты напрямую связано со старением. Основное переваривание, всасывание питательных веществ происходит в кишечнике, здоровый кишечник – необходимое условие для правильного пищеварения и иммунитета.

В рационе должны присутствовать: ферментированные продукты (кефир, простокваши, биойогурты, квашеные овощи), продукты с клетчаткой (цельнозерновые, овощи, бобовые).

5. Желательно, чтобы пища была минимально обработанной. Именно это элементарное условие необходимо для нормальной работы клеток и организма в целом.

Безусловно, здоровая и молодая кожа – результат благоприятного внутреннего состояния организма, а также внешнего воздействия на него. Не всегда достаточно только правильного и сбалансированного питания для превосходного ее состояния – эластичности и упругости. Чтобы поддерживать красоту, необходимо вести здоровый образ жизни, следить за здоровьем внутренних органов и заниматься спортом. А правильное питание поможет предотвратить признаки раннего увядания кожи или даже обратить вспять нежелательные изменения, связанные со старением.

И хотя влияние отдельных продуктов питания и рациона в целом на здоровье и молодость кожи еще не до конца изучено, все названные продукты являются полезными благодаря своему составу.

Материал по теме Найден способ замедления старения клеток

Многие в последнее время замечают, что молодые люди часто жалуются на проблемы со здоровьем, присущие пожилым. Диагнозы провоцируют вредные привычки, говорят врачи. Как не постареть раньше времени – в материале на сайте Zakon.kz.